Финансы

Красная веснаКрасная веснаКурс рубля упал до значений 2016 года

Курс доллара в России поднялся выше 74 рублей впервые с марта 2016 года. Об этом 12 марта свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рубль обвалился, но у россиян нет паники и ажиотажа. Почему так? (Есть подозрение, что денег тоже нет)

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Курс доллара взлетел выше 74 рублей

Известия12 марта в 03:23
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