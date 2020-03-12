Финансы
Красная веснаКурс рубля упал до значений 2016 года
Курс доллара в России поднялся выше 74 рублей впервые с марта 2016 года. Об этом 12 марта свидетельствуют данные Московской биржи.
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Комментарии
Политика
Совфед утвердил решения регионов о поддержке поправок в Конституцию
Совет Федерации 14 марта принял на внеочередном пленарном заседании постановление о результатах рассмотрения региональными парламентами закона о поправке к Конституции.
Финансы
Goldman Sachs прогнозирует укрепление рубля до отметки 61
Курс рубля вырастет за два года до отметки 61 рубль за доллар, прогнозируют в Goldman Sachs, одном из крупнейших инвестбанков в мире.
Здоровье
Еще пять случаев заражения коронавирусом зафиксировали в столице
Еще пять случаев заражения коронавирусом зафиксировали в столице.
Шоу-бизнес
У Леры Кудрявцевой появился округлившийся живот
На общем плане кажется, что у Кудрявцевой заметно вырос живот, и даже свободная одежда этого не скрывает.
Музыка
Клип Little Big для «Евровидения-2020» собрал почти 10 млн просмотров
9,9 млн просмотров собрал клип группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты поедут на «Евровидение-2020» в Нидерланды.
Общество
В Москве ввели свободное посещение школ из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин внес в указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса распоряжение о свободном посещении столичных школ по усмотрению родителей учащихся.
Общество
Жители Тутаева хотят лишить Валентину Терешкову почетного звания
Футбол
«ПСЖ» планирует купить Кулибали и Пьянича
В шорт-лист французов попали полузащитник туринского «Ювентуса» Миралем Пьянич и центральный защитник «Наполи» Калиду Кулибали.
Политика
Глава Федерации бокса России пригласил критиков Терешковой на ринг
Известные общественные и политические деятели России выступили с защитой Терешковой, а глава Федерации бокса России Умар Кремлев сегодня пригласил авторов издевательских комментариев на ринг.
Экономика
JPMorgan предупредил об угрозе глобальной рецессии из-за коронавируса
Летом 2020 года экономика США и стран Евросоюза может столкнуться с ощутимой рецессией из-за влияния коронавируса.
Общество
В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости дезинфицировать гаджеты
В связи с угрозой эпидемии COVID-19 гаджеты необходимо регулярно дезинфицировать, говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Армия и оружие
Россия и Турция договорились о совместном патрулировании в Идлибе
По итогам встречи стороны приняли совместный документ, в котором подтвердили приверженность "астанинскому формату", объявили о введении режима прекращения огня, а также о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
Политика
Ветеран СВР рассказал, как проник на базу НАТО
Недавно рассекреченный разведчик-нелегал Герой России Юрий Шевченко смог в 1970-х годах проникнуть на одну из военных баз НАТО в Испании и получить необходимую информацию о ней - об этом сам ветеран Службы внешней разведки рассказал в интервью официальному изданию Российского исторического общества журналу "Воронцово поле".
Происшествия
Спецслужбы Казахстана арестовали подозреваемого в подготовке теракта
Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержал в Алма-Ате подозреваемого в подготовке теракта, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Политика
Посла Китая в США вызвали в Госдеп
Посла Китая в Вашингтоне Цуй Тянькая вызвали в Госдеп США из-за твита представителя МИД КНР о том, что коронавирус в Ухань могли завезти американские военные, сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.
Происшествия
На Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали трех человек
На Украине, по последним данным, подтверждены три случая инфицирования COVID-19.
Политика
Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп объявил о введении общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за распространения нового коронавируса в стране.
Экономика
Силуанов рассказал о рисках для российской экономики от коронавируса
Москва, 14 марта 2020, 10:56 — REGNUM Эпидемия коронавирус окажет больший негативный эффект на экономику России, чем неблагоприятная динамика цен на нефть.
Биатлон
Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры
Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова рассказала о беде, в которую попал Джиган
Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова «пролила свет» на ситуацию, в которую попал ее супруг.
Экономика
Рынки США закрылись ростом после рекордного с 1987 года падения
Основные американские фондовые индексы по итогам торгов 13 марта закрылись ростом на 9% после крупнейшего за последние 33 года падения, которое произошло днем ранее.
Футбол
Тер Штеген продлит контракт с «Барселоной» на 4-5 лет
«Барселона» желает договориться с футболистом как можно быстрее, контракт будет продлен на 4-5 лет.
Здоровье
Названы тяжелые последствия коронавируса
Общество
Число жертв коронавируса в Италии увеличилось до 1266 человек
Число жертв коронавируса в Италии увеличилось до 1266 человек. Об этом пишет South China Morning Post.
Культура
Фотофакт: сериал «Легенды завтрашнего дня» получит кроссовер со «Сверхъестественным»
Телеканал готовит к выпуску эпизод сериала «Легенды завтрашнего дня», который будет пересекаться с мистическим хоррором «Сверхъестественное».
Футбол
Академия «Локомотива» может приостановить работу из-за коронавируса
Как стало известно Sport24, академия «Локомотива» может приостановить свою деятельность со следующей недели из-за угрозы распространения коронавируса в Москве.
Общество
Билл Гейтс покидает совет директоров Microsoft
Американский предприниматель Билл Гейтс, который является одним из основателей корпорации Microsoft, вышел из ее совета директоров.
Общество
Польша закрывает границы из-за коронавируса
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша закрывает границы для иностранцев, чтобы противодействовать распространению коронавируса COVID-19.