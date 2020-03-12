Курс доллара в России поднялся выше 74 рублей впервые с марта 2016 года. Об этом 12 марта свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс рубля упал до значений 2016 года

Политика Совфед утвердил решения регионов о поддержке поправок в Конституцию Совет Федерации 14 марта принял на внеочередном пленарном заседании постановление о результатах рассмотрения региональными парламентами закона о поправке к Конституции.

Финансы Goldman Sachs прогнозирует укрепление рубля до отметки 61 Курс рубля вырастет за два года до отметки 61 рубль за доллар, прогнозируют в Goldman Sachs, одном из крупнейших инвестбанков в мире.

Шоу-бизнес У Леры Кудрявцевой появился округлившийся живот На общем плане кажется, что у Кудрявцевой заметно вырос живот, и даже свободная одежда этого не скрывает.

Общество В Москве ввели свободное посещение школ из-за коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин внес в указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса распоряжение о свободном посещении столичных школ по усмотрению родителей учащихся.

Политика Глава Федерации бокса России пригласил критиков Терешковой на ринг Известные общественные и политические деятели России выступили с защитой Терешковой, а глава Федерации бокса России Умар Кремлев сегодня пригласил авторов издевательских комментариев на ринг.

Армия и оружие Россия и Турция договорились о совместном патрулировании в Идлибе По итогам встречи стороны приняли совместный документ, в котором подтвердили приверженность "астанинскому формату", объявили о введении режима прекращения огня, а также о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.

Политика Ветеран СВР рассказал, как проник на базу НАТО Недавно рассекреченный разведчик-нелегал Герой России Юрий Шевченко смог в 1970-х годах проникнуть на одну из военных баз НАТО в Испании и получить необходимую информацию о ней - об этом сам ветеран Службы внешней разведки рассказал в интервью официальному изданию Российского исторического общества журналу "Воронцово поле".

Происшествия Спецслужбы Казахстана арестовали подозреваемого в подготовке теракта Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержал в Алма-Ате подозреваемого в подготовке теракта, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Политика Посла Китая в США вызвали в Госдеп Посла Китая в Вашингтоне Цуй Тянькая вызвали в Госдеп США из-за твита представителя МИД КНР о том, что коронавирус в Ухань могли завезти американские военные, сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

Политика Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса Президент США Дональд Трамп объявил о введении общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за распространения нового коронавируса в стране.

Биатлон Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.

Экономика Рынки США закрылись ростом после рекордного с 1987 года падения Основные американские фондовые индексы по итогам торгов 13 марта закрылись ростом на 9% после крупнейшего за последние 33 года падения, которое произошло днем ранее.

Общество Билл Гейтс покидает совет директоров Microsoft Американский предприниматель Билл Гейтс, который является одним из основателей корпорации Microsoft, вышел из ее совета директоров.