Финансы

РИА НовостиРИА НовостиКурс доллара поднялся выше 74 рублей

Американская валюта расчетами "завтра" на 10:09 мск росла на 96 копеек — до 73,91 рубля (уже подскакивала до 74,11 рубля), европейская — на 1,27 — до 83,41 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи. Майский фьючерс на нефть марки Brent падает на 4,14% — до 34,31 доллара за баррель.
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Курс евро превысил ₽84 на Московской бирже

РБК04:30

Курс евро превысил 84 рубля впервые с февраля 2016 года

ТАСС04:46

Доллар превысил 75 рублей впервые за четыре года

Forbes09 марта в 04:04

Курс доллара превысил 74 рубля

Парламентская газета03:15

Доллар превысил 74 руб., евро — 84 руб. впервые за четыре года

Коммерсантъ05:02

Курс доллара поднялся до 72 рублей, евро превысил 82 рубля

Народные новости10 марта в 03:17

Курс доллара превысил 74 рубля

BFM.ru03:17
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Политика

Терешкова считает, что критикующие ее поправку не любят страну

Депутат-единоросс Валентина Терешкова считает, что люди, критикующие ее поправку о праве действующего президента РФ Владимира Путина переизбираться после вступления в силу поправок в Конституцию, не любят Россию.
ТАСС 04:55
Общество

Совет судей обвинил судью Хахалеву в нарушении дисциплины

Хахалева Елена Владимировна 10 марта дисциплинарная комиссия Совета судей РФ оценила итоги проверки в отношении судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой.
Право.ру вчера в 11:43
Общество

Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России

Угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России сведена к минимуму, несмотря на острую ситуацию в мире, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
RT на русском 04:54
Гаджеты

Показан новый «Проводник» из Windows 10X

Новый «Проводник» в Windows 10X Из функций остались только настройки сортировок файлов и создание новое папки.
The GEEK вчера в 01:29
Происшествия

Приговор астраханскому врачу-психиатру Александру Шишлову отменен

Приговор астраханскому врачу-психиатру Александру Шишлову отменен В Краснодаре кассационная инстанция отменила приговор врачу-психиатру из Астрахани Александру Шишлову, его уголовное дело направлено в астраханский областной суд на новое рассмотрение.
Коммерсантъ вчера в 12:32
Политика

Кремль оценил возможность отмены парада Победы из-за коронавируса

Возможность отмены парада Победы 9 мая из-за распространения коронавируса COVID-19 пока не рассматривается.
BFM.ru 05:13
Общество

В России зарегистрировано восемь новых случаев коронавируса

В России за последние сутки зарегистрировано восемь новых случаев коронавируса у граждан Российской Федерации: шесть в Москве и два в Московской области.
RT на русском вчера в 12:42
Политика

Депутаты на Дальнем Востоке и в Сибири одобрили поправки в Конституцию

Депутаты Законодательных собраний и облдум нескольких регионов Дальнего Востока и Сибири проголосовали за внесение поправок в Конституцию.
РБК 03:19
Фигурное катание

Чемпионат мира по фигурному катанию отменен

Чемпионат мира по фигурному катанию отменен из-за коронавируса, сообщает CBC в своем Twitter.
Газета.Ru вчера в 16:01
Экономика

Мишустин заявил, что ситуация в экономике под контролем

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что стране в долгосрочной перспективе хватит резервов, несмотря на низкие цены на нефть.
Газета.Ru 05:00
Экономика

Российский рынок акций обвалился на открытии торгов

Российский рынок акций после открытия торгов обвалился вслед за мировыми бумагами и нефтью на фоне объявления ВОЗ пандемии коронавируса, свидетельствуют данные Московской биржи.
РИА Новости 04:01
Общество

В Турции решили перенести туристический сезон из-за коронавируса

Власти Турции предложили гостиницам и турфирмам страны перенести начало туристического сезона с марта на середину или конец апреля из-за коронавируса.
Lenta.ru 01:29
Энергетика

Ирак и Кувейт по примеру Саудовской Аравии снизили цену на нефть

Входящие в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии и решили уменьшить цены на сырье в апреле, в то время как ОАЭ сделали это и для февральских продаж.
РИА Новости вчера в 23:07
Экономика

АКРА предупредило о возможном начале финансового кризиса в России

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство сообщило о повышенной вероятности финансового кризиса в России.
АБН вчера в 00:17
Армия и оружие

По базе США в Ираке нанесен ракетный удар

Виновные в ракетном обстреле иракской военной базы Эт-Таджи, где расквартированы американские и британские военнослужащие, должны быть привлечены к ответственности, заявили госсекретарь США Майкл Помпео и глава МИД Великобритании Доминик Рааб.
Газета.Ru 03:32
Футбол

Игонин: «Впереди у „Зенита“ всё крутится вокруг одной фигуры. Когда Дзюбы нет — это во многом проблема»

Sport.ru 04:27
Экономика

Американский экономист предсказал мировой финансовый кризис

Экономист из США Джесси Коломбо спрогнозировал новый серьезный спад в мировой экономике. Об этом он сообщил газете The Independent.
BFM.ru 04:17
Здоровье

В США сравнили смертность от гриппа и коронавируса

Показатель смертности от нового коронавируса COVID–19 в десять раз превышает смертность от сезонного гриппа, заявил на слушаниях в конгрессе глава института аллергии и инфекционных заболеваний Национального института здоровья (National Institute of Health, NIH) Энтони Фаучи (Anthony Fauci).
РИА Новости вчера в 11:53
Происшествия

В Саратове суд отменил арест подростка по делу о подготовке убийств

Саратовский областной суд в ходе заседания в четверг, 12 марта, изменил меру пресечения одному из подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Саратове.
RT на русском 02:05
Общество

В Британии коронавирусом заразилась замминистра здравоохранения

В Великобритании пневмонией нового типа заболела заместитель министра здравоохранения по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 09:18
Политика

Путин заявил о связях Ходорковского с убийцами

Президент России Владимир Путин рассказал о связях бывшего главы нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского с убийцами.
Lenta.ru 03:25
Общество

В школах Казахстана объявят досрочные каникулы

«Ранний выход на каникулы организаций среднего образования с 16 марта по 5 апреля 2020 года», — назвал он одну из мер профилактики коронавируса.
Известия 02:45
Армия и оружие

Российские субмарины станут невидимыми для противника

В настоящее время буи проходят испытания на подводных лодках российского ВМФ.
РЕН ТВ вчера в 18:27
Киберспорт

Мейджор ESL One Los Angeles отменили из-за коронавируса

Организаторы ESL One Los Angeles 2020 отменили мейджор из-за вспышки коронавируса.
Cyber.sports.ru 02:14
Происшествия

ФСБ РФ изъяла крупнейший арсенал у торговцев оружием

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) изъяли крупнейший арсенал с боеприпасами у подпольных торговцев оружием.
Газета.Ru 03:33
Футбол

Клопп объяснил поражение «Ливерпуля» от «Атлетико» в Лиге чемпионов

Главный тренер английского «Ливерпуля» высказался о поражении от испанского «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
RT на русском 04:53
Общество

Прокуроры нашли в открытом доступе таможенную базу за восемь лет

На одном из сайтов в интернете прокуроры обнаружили полную и регулярно пополняемую базу всех экспортно-импортных операций российских компаний за 2012–2019 годы, в которую вошли данные со всех таможенных постов страны.
РБК 04:40
Общество

Магазины и рестораны закрыли в Италии из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о введении новых мер по борьбе с распространением коронавируса COVID-19.
Известия 00:49
Армия и оружие

Атомная субмарина США всплыла неподалёку от российской базы в Арктике

Вашингтон, 11 марта 2020, 09:07 — REGNUM Подводная лодка ВМС США USS Toledo (SSN-769) совершила всплытие в Арктике в непосредственной близости от зоны интересов Северного флота РФ.
REGNUM вчера в 02:07
Кино

Актриса Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»

Актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
Donday.ru 10 марта в 05:38
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