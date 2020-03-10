Финансы

REGNUMREGNUMКурс доллара превысил 75 рублей

Москва, 12 марта 2020, 14:42 — REGNUM Курс доллара на торгах 12 марта повышался выше отметки в 75 рублей за доллар. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. Так, в 14:21 мск курс доллара был на отметке 75,0275 рубля.
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Курс доллара впервые с февраля 2016 года превысил 75 рублей

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Курс доллара превысил 72 рубля впервые за четыре года

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Губерниев заявил о возможной отмене этапа Кубка мира в Контиолахти

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Газета.Ru вчера в 02:36
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ВОЗ объявила пандемию коронавируса

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.
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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) оштрафовала Всероссийскую федерацию легкой атлетики на $10 млн из-за допингового скандала в стране, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:56
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Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Монреале в намеченные сроки.
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Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом

63-летний актер написал об этом в своем Twitter. Он рассказал, что они с супругой Ритой находятся в Австралии.
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Эр-Рияд намерен предложить Европе тройные объемы нефти по $25

Саудовская Аравия намерена предложить европейским странам тройные объемы нефти по сниженной цене, до $25 за баррель.
Газета.Ru 08:37
Спорт

Лыжник Большунов выиграл общий зачет Кубка мира

Александр Большунов Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / Новости / Лыжник из России Александр Большунов победил в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам.
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«Руководство вооруженными силами сегодня (11 марта) приняло решение об остановке крупных международных учений Cold Response из-за риска распространения коронавируса», — передает сообщение телерадиокомпания NRK.
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Киев разорвал договоры об аренде участков земли с посольством России

Горсовет Киева разорвал договоры аренды земельных участков с посольством России, сообщает агентство "Укринформ".
РИА Новости 09:41
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Чиновник Белов пожаловался в полицию на комментарий, где две первые буквы его фамилии поменяли местами

Господин Белов подал очередное заявление на оскорбление в полицию на комментарии к посту о дорогах.
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Названы главные факторы смертей от коронавируса

Выяснилось, что главными факторами риска являлись для них пожилой возраст, нарушение свертываемости крови и сепсис.
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Истребители США сопровождали российские Ту-142 в районе Аляски

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С формулировкой "За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность" почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" присвоено главному продюсеру музыкальных и развлекательных программ акционерного общества "Первый канал" Юрию Аксюте.
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Власти ЕС намерены создать закон об экологическом дизайне, который заставит производителей смартфонов и планшетов создавать гаджеты из переработанных материалов, а также делать продукцию с более долгим сроком службы.
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В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru 10 марта в 15:17
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Путин напомнил об ответственности за снятие надбавок учителям

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо предупредить руководителей регионов об ответственности за снятие местных надбавок классным руководителям в школах после начала дополнительных выплат из федерального бюджета.
РИА Новости 07:16
Общество

Мишустин рассказал о цифровом спецназе правительства

В ближайшее время в России будет разработана ведомственная программа цифровой трансформации, реализацией которой займутся заместители министерств и ведомств, ответственные за цифровизацию.
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Магазины и рестораны закрыли в Италии из-за коронавируса

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Володин отправил на карантин депутата и всех контактировавших с ним

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