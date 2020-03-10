Финансы
REGNUMКурс доллара превысил 75 рублей
Москва, 12 марта 2020, 14:42 — REGNUM Курс доллара на торгах 12 марта повышался выше отметки в 75 рублей за доллар. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. Так, в 14:21 мск курс доллара был на отметке 75,0275 рубля.
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Курс евро в Екатеринбурге превысил 95 рублей, доллар достиг 85 рублей
Европейско-Азиатские новости10 марта в 03:46
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 09:42, Ашберн
Комментарии
Экономика
Кудрин заявил о возможном росте бедности в России
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предположил, что в России может вырасти уровень бедности. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Рамзан Кадыров заступился за Валентину Терешкову
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает, что Валентина Терешкова поступила правильно, «озвучив мысли народа России».
Политика
Совфед одобрил законопроект о поправках в Конституцию
На состоявшемся накануне голосовании в Совете федерации большинство сенаторов поддержали законопроект о внесении поправок в Конституцию РФ, сообщает ТАСС.
Биатлон
Губерниев заявил о возможной отмене этапа Кубка мира в Контиолахти
Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что этап Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти может быть отменен.
Экономика
Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля
Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавируса
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.
Спорт
Всероссийская федерация легкой атлетики оштрафована на $10 млн
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) оштрафовала Всероссийскую федерацию легкой атлетики на $10 млн из-за допингового скандала в стране, сообщает РИА "Новости".
Фигурное катание
Коронавирус не отменит чемпионат мира по фигурному катанию
Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Монреале в намеченные сроки.
Общество
Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом
63-летний актер написал об этом в своем Twitter. Он рассказал, что они с супругой Ритой находятся в Австралии.
Автоспорт
«Макларен» снялся с Гран-при Австралии «Формулы-1»
Происшествия
В Иванове раскрыто убийство 13-летнего мальчика
Сотрудники уголовного розыска просмотрели записи с камер видеонаблюдения по вероятному пути следования мальчика и выяснили, на каком автомобиле и с кем он передвигался.
Энергетика
Эр-Рияд намерен предложить Европе тройные объемы нефти по $25
Саудовская Аравия намерена предложить европейским странам тройные объемы нефти по сниженной цене, до $25 за баррель.
Спорт
Лыжник Большунов выиграл общий зачет Кубка мира
Александр Большунов Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / Новости / Лыжник из России Александр Большунов победил в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам.
Армия и оружие
Учения НАТО в Норвегии отменили из-за коронавируса
«Руководство вооруженными силами сегодня (11 марта) приняло решение об остановке крупных международных учений Cold Response из-за риска распространения коронавируса», — передает сообщение телерадиокомпания NRK.
Хоккей
«Салават» даже без Сошникова обыграл «Авангард» в плей-офф КХЛ
Транспорт
Госдума в первом чтении приняла законопроект о новых тарифах ОСАГО
Москва, 12 марта 2020, 15:05 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на индивидуализацию страхования автогражданской ответственности, передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта.
Политика
Киев разорвал договоры об аренде участков земли с посольством России
Горсовет Киева разорвал договоры аренды земельных участков с посольством России, сообщает агентство "Укринформ".
Общество
Чиновник Белов пожаловался в полицию на комментарий, где две первые буквы его фамилии поменяли местами
Господин Белов подал очередное заявление на оскорбление в полицию на комментарии к посту о дорогах.
Наука
Названы главные факторы смертей от коронавируса
Выяснилось, что главными факторами риска являлись для них пожилой возраст, нарушение свертываемости крови и сепсис.
Армия и оружие
Истребители США сопровождали российские Ту-142 в районе Аляски
Шоу-бизнес
Путин присвоил Пелагее звание заслуженной артистки
С формулировкой "За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность" почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" присвоено главному продюсеру музыкальных и развлекательных программ акционерного общества "Первый канал" Юрию Аксюте.
Технологии
Евросоюз законодательно решит проблему ремонта и дизайна гаджетов
Власти ЕС намерены создать закон об экологическом дизайне, который заставит производителей смартфонов и планшетов создавать гаджеты из переработанных материалов, а также делать продукцию с более долгим сроком службы.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Политика
Путин напомнил об ответственности за снятие надбавок учителям
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо предупредить руководителей регионов об ответственности за снятие местных надбавок классным руководителям в школах после начала дополнительных выплат из федерального бюджета.
Общество
Мишустин рассказал о цифровом спецназе правительства
В ближайшее время в России будет разработана ведомственная программа цифровой трансформации, реализацией которой займутся заместители министерств и ведомств, ответственные за цифровизацию.
Общество
Магазины и рестораны закрыли в Италии из-за коронавируса
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о введении новых мер по борьбе с распространением коронавируса COVID-19.
Политика
Володин отправил на карантин депутата и всех контактировавших с ним
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил отправить на карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, вернувшегося из Франции.