Финансы
Rambler News ServiceКурс доллара на открытии торгов превысил 74 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 79 копеек — до 73,74 рубля за $1, свидетельствуют биржевые данные. В ходе торгов максимальное значение для пары USD/RUB составило 74,10 рубля за за $1. Курс евро на открытии торгов вырос на 1,92 рубля — до 83,23 рубля за €1.
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Курс доллара превысил 75 рублей после объявления ВОЗ о пандемии коронавируса
Эхо Москвы12 марта в 11:22
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 01:21, Ашберн
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