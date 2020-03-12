Финансы

Взгляд-инфоВзгляд-инфоКурс доллара превысил 74 рубля впервые за четыре года

Евро составил 83,66 руб. (был 81,02), доллар вырос до 74,02 руб. (рост с 71,47). Сегодня в ходе торгов на Московской бирже курс евро достигал 84,02 руб. – в последний раз евро превышал отметку 84 рубля в феврале 2016 года.
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Курс рубля краткосрочно рос к доллару и евро

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Курс доллара впервые за четыре года превысил 75 рублей

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Курс доллара на Мосбирже превысил 75 рублей

ТАССвчера в 07:31

Биржевой курс доллара взлетел выше 74 рублей

Ведомостивчера в 03:38
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