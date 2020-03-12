Финансы

RT на русскомRT на русскомКурс доллара в ходе торгов превысил 74 рубля

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже в четверг, 12 марта, превысил 74 рубля. Курс доллара вырос на 1 рубль 6 копеек — до 74,01 рубля.
Читать в источнике
Комментировать90

Подробнее о событии

Курс рубля рекордно упал

Lenta.ru12 марта в 04:10

Курс доллара впервые с февраля 2016 года превысил 75 рублей

RT на русском12 марта в 09:31

Падение российской нацвалюты усилилось, доллар взлетел выше 75 рублей

Росбалт12 марта в 08:12

Курс доллара на Мосбирже превысил 75 рублей

ТАСС12 марта в 07:31

Курс доллара превысил 75 рублей после объявления ВОЗ о пандемии коронавируса

Эхо Москвы12 марта в 11:22

Доллар достиг 75 рублей впервые с февраля 2016 года

Коммерсантъ12 марта в 07:23

Биржевой курс доллара взлетел выше 74 рублей

Ведомости12 марта в 03:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 01:09, Ашберн

Комментарии

Армия и оружие

Пентагон ввел новые ограничения из-за коронавируса

The Hill в свою очередь отмечает, что меры Минобороны США затронут тысячи американских военнослужащих и членов их семей, который находятся на американских объектах в Южной Корее, Японии и Италии.
Mil.Press Военное 12 марта в 03:28
Общество

Жена Овечкина сообщила о дефиците продуктов в магазинах в США

Российская газета вчера в 04:25
Экономика

В библиотеках Киргизии предложили открыть кофейни

«Обеспечение сохранности памятников отечественной письменности и книжной культуры осуществляется во многом благодаря самоотверженному труду и преданности сотрудников библиотеки, которые работают за мизерные зарплаты», — констатировал он.
REGNUM 11 марта в 09:36
Политика

Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 06:06
Авто

Автоэксперт объяснил опасность «пенсионерского» стиля езды

Автомобильный специалист Алексей Ревин объяснил, чем грозит автомобилю так называемый «пенсионерский» стиль вождения — движение медленнее общей скорости потока.
Вечерняя Москва вчера в 22:36
Здоровье

Больницы Москвы прекратили пускать посетителей из-за коронавируса

В больницах Москвы введены ограничения на посещение пациентов и объявлен карантин, это следует из постановления главного санитарного врача столицы Елены Андреевой от 12 марта (есть у РБК).
РБК вчера в 13:02
Спорт

Заключительный этап Кубка мира по лыжным гонкам в Кэнморе отменен

Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила об отмене финального этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Кэнморе (Канада).
Sport24.ru 12 марта в 14:27
Общество

Роспотребнадзор призывает дезинфицировать смартфоны из-за коронавируса

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно обрабатывать мобильные телефоны, чтобы избежать распространения различных инфекций, в том числе коронавируса.
НТВ вчера в 03:47
Музыка

Клип Little Big для Евровидения набрал 5 млн просмотров на YouTube

Клип группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты представят Россию на конкурсе «Евровидение» в 2020 году, набрал более 5 млн просмотров на YouTube.
RT на русском вчера в 12:37
Политика

Ветеран СВР рассказал, как проник на базу НАТО

Недавно рассекреченный разведчик-нелегал Герой России Юрий Шевченко смог в 1970-х годах проникнуть на одну из военных баз НАТО в Испании и получить необходимую информацию о ней - об этом сам ветеран Службы внешней разведки рассказал в интервью официальному изданию Российского исторического общества журналу "Воронцово поле".
РИА Новости вчера в 20:11
Армия и оружие

За неделю каратели 13 раз обстреливали ЛНР

Украинские оккупационные войска за прошедшую неделю 13 раз нарушили режим прекращения огня.
Новостной фронт вчера в 07:48
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45

Общее число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек за последние сутки, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
ТАСС вчера в 09:08
Гаджеты

Samsung PIFF: наступает новое поколение дисплеев для смартфонов

Live24 вчера в 08:10
Политика

Украинский министр заявил, что все пенсионеры умрут от коронавируса

Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что жертвами коронавируса станут все пенсионеры.
URA.Ru вчера в 22:28
Общество

Билл Гейтс покидает совет директоров Microsoft

Американский предприниматель Билл Гейтс, который является одним из основателей корпорации Microsoft, вышел из ее совета директоров.
ТАСС вчера в 19:12
Экономика

Названа страна-победитель от обвала нефти

Главным победителем от стремительного снижения цен на нефть станет Республика Индия, которая импортирует более 80% энергоресурсов.
Московский Комсомолец вчера в 02:03
Общество

Тетя Макгрегора умерла от коронавируса

Газета.Ru вчера в 22:35
Происшествия

Под Владимиром поезд столкнулся с автомобилем

Два человека погибли, трое пассажиров получили травмы при столкновении на железнодорожном переезде во Владимирской области пассажирского поезда сообщением Кинешма - Москва с легковым автомобилем, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД по региону в субботу утром.
ТАСС вчера в 23:45
Экономика

Названа степень финансовой готовности газопровода «Северный поток-2»

В компании-операторе развеяли возможные опасения в том, что снижение котировок акций инвесторов проекта в результате мирового нефтяного кризиса может негативно повлиять на строительство и эксплуатацию "Северного потока-2".
Радио Sputnik 12 марта в 04:40
Биатлон

Фуркад объявил о завершении карьеры

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры по окончании сезона.
РИА Новости вчера в 15:10
Армия и оружие

В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике

«Россия более чем способна найти американские войска, даже в Арктике», — оценило издание действия российской стороны.
Lenta.ru вчера в 08:07
Экономика

Фьючерсы на фондовые индексы США растут на 5%

Европейский фондовые индексы и фьючерсы на американские показывают значительный рост в пятницу, после того как днем ранее продемонстрировали самое значительное падение за десятилетия.
Ведомости вчера в 08:03
Политика

Ермак заявил о невозможности выхода Украины из минских соглашений

Выход Украины из минских соглашений приведет к "катастрофическому результату", заявил глава офиса президента страны Андрей Ермак.
Газета.Ru вчера в 18:31
Общество

ВОЗ назвала Европу центром пандемии коронавируса

Всемирная организация здравоохранения назвала Европу центром пандемии коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 16:57
Экономика

Кудрин допустил увеличение уровня бедности в России

Глава Счетной палаты, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин в ходе выступления в Совете Федерации в четверг, 12 марта, заявил, что уровень бедности в России в 2020 году может вырасти.
Известия 12 марта в 21:16
Экономика

Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе

Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.
REGNUM 11 марта в 21:42
Политика

Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток

Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение.
РИА Новости вчера в 16:12
Здоровье

Ученые назвали идеальную для распространения коронавируса температуру

iReactor 12 марта в 20:28
Общество

39-летний российский бизнесмен умер в тренажерном зале

Бизнесмен, бывший генеральный директор компании «Татспиртпром» Ирек Миннахметов умер в Казани в возрасте 39 лет.
Lenta.ru вчера в 17:03
Здоровье

Российский ученый прогнозирует спад пандемии коронавируса к лету

Спад темпов распространения коронавирусной инфекции ожидается к лету, а совсем вспышка коронавируса COVID-19 может затихнуть в июле.
Shraibikus News вчера в 15:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное