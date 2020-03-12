Финансы
RT на русскомКурс доллара в ходе торгов превысил 74 рубля
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже в четверг, 12 марта, превысил 74 рубля. Курс доллара вырос на 1 рубль 6 копеек — до 74,01 рубля.
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Курс доллара превысил 75 рублей после объявления ВОЗ о пандемии коронавируса
Эхо Москвы12 марта в 11:22
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Комментарии
Армия и оружие
Пентагон ввел новые ограничения из-за коронавируса
The Hill в свою очередь отмечает, что меры Минобороны США затронут тысячи американских военнослужащих и членов их семей, который находятся на американских объектах в Южной Корее, Японии и Италии.
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Жена Овечкина сообщила о дефиците продуктов в магазинах в США
Экономика
В библиотеках Киргизии предложили открыть кофейни
«Обеспечение сохранности памятников отечественной письменности и книжной культуры осуществляется во многом благодаря самоотверженному труду и преданности сотрудников библиотеки, которые работают за мизерные зарплаты», — констатировал он.
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Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
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За неделю каратели 13 раз обстреливали ЛНР
Украинские оккупационные войска за прошедшую неделю 13 раз нарушили режим прекращения огня.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45
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Samsung PIFF: наступает новое поколение дисплеев для смартфонов
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Украинский министр заявил, что все пенсионеры умрут от коронавируса
Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что жертвами коронавируса станут все пенсионеры.
Общество
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Американский предприниматель Билл Гейтс, который является одним из основателей корпорации Microsoft, вышел из ее совета директоров.
Экономика
Названа страна-победитель от обвала нефти
Главным победителем от стремительного снижения цен на нефть станет Республика Индия, которая импортирует более 80% энергоресурсов.
Общество
Тетя Макгрегора умерла от коронавируса
Происшествия
Под Владимиром поезд столкнулся с автомобилем
Два человека погибли, трое пассажиров получили травмы при столкновении на железнодорожном переезде во Владимирской области пассажирского поезда сообщением Кинешма - Москва с легковым автомобилем, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД по региону в субботу утром.
Экономика
Названа степень финансовой готовности газопровода «Северный поток-2»
В компании-операторе развеяли возможные опасения в том, что снижение котировок акций инвесторов проекта в результате мирового нефтяного кризиса может негативно повлиять на строительство и эксплуатацию "Северного потока-2".
Биатлон
Фуркад объявил о завершении карьеры
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Армия и оружие
В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике
«Россия более чем способна найти американские войска, даже в Арктике», — оценило издание действия российской стороны.
Экономика
Фьючерсы на фондовые индексы США растут на 5%
Европейский фондовые индексы и фьючерсы на американские показывают значительный рост в пятницу, после того как днем ранее продемонстрировали самое значительное падение за десятилетия.
Политика
Ермак заявил о невозможности выхода Украины из минских соглашений
Выход Украины из минских соглашений приведет к "катастрофическому результату", заявил глава офиса президента страны Андрей Ермак.
Общество
ВОЗ назвала Европу центром пандемии коронавируса
Всемирная организация здравоохранения назвала Европу центром пандемии коронавируса COVID-19.
Экономика
Кудрин допустил увеличение уровня бедности в России
Глава Счетной палаты, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин в ходе выступления в Совете Федерации в четверг, 12 марта, заявил, что уровень бедности в России в 2020 году может вырасти.
Экономика
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе
Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.
Политика
Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток
Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение.
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Ученые назвали идеальную для распространения коронавируса температуру
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Бизнесмен, бывший генеральный директор компании «Татспиртпром» Ирек Миннахметов умер в Казани в возрасте 39 лет.
Здоровье
Российский ученый прогнозирует спад пандемии коронавируса к лету
Спад темпов распространения коронавирусной инфекции ожидается к лету, а совсем вспышка коронавируса COVID-19 может затихнуть в июле.