Финансы
ПрофильКурс доллара упал ниже 74 рублей
В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 9 апреля, курс доллара расчетами на «завтра» впервые с 17 марта опустился ниже 74 рублей.
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Комментарии
Политика
Песков прокомментировал фразу Путина про печенегов и половцев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин сам добавил в финал своего выступления на совещании с главами регионов по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 слова о печенегах и половцах, набеги которых пережила страна.
Общество
В России временно упростят регистрацию безработных
Глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления об упрощённом порядке регистрации безработных в России на бирже труда.
Политика
Живущая в Италии украинка создала петицию против вирусологов из России
Автором петиции стала Наталья Гебрич, она требует сообщить о целях российских военных медиков, которые прибыли в Италию для борьбы с новым коронавирусом.
Происшествия
В Казани пенсионерка скончалась после кражи у неё тележки с продуктами
Казань, 9 апреля 2020, 11:20 — REGNUM Следственные органы возбудили уголовное дело на жителя Казани, который ограбил пенсионерку, пожилая женщина через несколько дней скончалась, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по РТ.
Энергетика
Россия может согласиться на сокращение добычи нефти
Источник в Минэнерго России сообщил о возможности снизить добычу нефти на 1,6 млн баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+.
Политика
Конте назвал оскорбительным поиск политической подоплеки помощи России
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал оскорбительными для себя и итальянского правительства сообщения о политической мотивации российской стороны, оказавшей Италии помощь в борьбе с коронавирусом.
Политика
В Швеции призвали возобновить санкции против России
Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Гаджеты
СМИ обвинили MediaTek в мошенничестве с процессорами
Синьчжу, 9 апреля 2020, 11:42 — REGNUM Тайваньскую компанию MediaTek, производящую процессоры для смартфонов, уличили в завышении тестовых результатов производительности своей продукции.
Общество
Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Здоровье
Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу.
Здоровье
Проценко: в большинстве случаев пневмония сейчас вызвана коронавирусом
Подавляющее большинство случаев пневмонии вызываны на сегодняшний день коронавирусом, заявил на своей странице в Facebook главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Авто
Детские врачи Петербурга получили 18 новых машин
Автомобили Hyunday Solaris получили сегодня все 18 районов города.
Политика
Дмитрий Овсянников лишился партбилета
Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.
Политика
Украина готовится к прекращению транзита российского газа
Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.
Экономика
Bloomberg оценил потери мировой экономики от коронавируса в $5 трлн
Пандемия коронавируса лишит мировую экономику $5,5 трлн в ближайшие два года, пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков JPMorgan Chase & Co. Эта сумма превышает годовой объем производства товаров и услуг Японии.
Общество
В России за сутки выявили почти 1500 случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 1459 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Общество
Хабаровские школы закончат учебный год досрочно из-за коронавируса
Власти Хабаровского края приняли решение завершить учебный год для учащихся младших и средних классов досрочно.
Происшествия
В Башкирии умер пациент с первично подтвержденным коронавирусом
Пациент Мелеузовской больницы в Башкирии с первично подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался от осложнений основного заболевания, сообщили журналистам в Минздраве региона.
Политика
Демократ Берни Сандерс выходит из президентской гонки в США
Сенатор США Берни Сандерс приостановил свою предвыборную кампанию и выходит из президентской гонки в США, сообщает ТАСС.
Энергетика
Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов понедельника
Котировки майских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке понизились по итогам торгов на 2,26 доллара и составили 26,08 доллара за баррель.
Игры
Релиз дополнения Greymoor для TES Online отложили из-за коронавируса
В состав дополнения Greymoor войдут локация Западный Скайрим, новые сюжетные миссии, а также события и испытания.
Общество
В двух районах Якутии ввели режим полной самоизоляции
Ранее указом Николаева режим полной самоизоляции был введен в Якутске, пригородном поселке Жатай, а также в Мирнинском и Нерюнгринском районах.
Шоу-бизнес
Боярская показала подписчикам старшего сына-именинника
Мальчик отметил день рождения на карантине с родителями 7 апреля старший сын Елизаветы Боярской и Максима Матвеева, Андрей, отметил день рождения — мальчику исполнилось восемь лет.
Общество
В Кремле оценили вероятность передачи Александровского подворья России
Вопрос передачи Александровского подворья в Иерусалиме имеет очень важное значение для России.
Здоровье
Минздрав России перечислил пять главных симптомов коронавируса
Минздрав России перечислил пять главных симптомов коронавируса — повышение температуры тела, кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты), одышка, утомляемость и ощущение заложенности в грудной клетке.
Общество
За работу с больными коронавирусом врачам доплатят по 80 тысяч в месяц
Для врачей доплата составит 80 тыс. рублей в месяц, среднего медперсонала (фельдшеров, медсестер) — 50 тысяч, младшего — 25 тысяч.
Энергетика
ФАС предложила с 1 июля повысить цены на газ на 3%
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает с 1 июля повысить оптовые цены на газ, предназначенный для населения и промышленности, в среднем на 3%. Это следует из проекта приказа, опубликованного на официальном портале проектов правовых актов.
Политика
Разведка США еще в ноябре 2019 года предсказала пандемию коронавируса
Еще в конце ноября 2019 года американская разведка предупреждала о предстоящей коронавирусной пандемии в мире.