Финансы

ПрофильПрофильКурс доллара упал ниже 74 рублей

В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 9 апреля, курс доллара расчетами на «завтра» впервые с 17 марта опустился ниже 74 рублей.
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Рубль вырос к доллару и евро на старте торгов в ожидании решений ОПЕК+

Интерфакс03:28

Курс доллара опустился до 74,5 руб./$, курс евро — до 81,1 руб./€

Коммерсантъ06:23

Курс доллара упал до 74 рублей, евро — до 81

РИА Новости03:30

Курс доллара опустился ниже ₽74 перед встречей ОПЕК+

РБК06:31

Рубль растет к доллару и евро на старте торгов

Газета.Ru03:37

Курс евро на Мосбирже опустился до 81 рубля впервые с 13 марта

ТАСС03:31

Позиции рубля усиливаются с ростом цен на нефть

REGNUM01:08
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Евро и доллар резко подешевели на торгах 9 апреля

КП - Беларусь05:36
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Политика

Песков прокомментировал фразу Путина про печенегов и половцев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин сам добавил в финал своего выступления на совещании с главами регионов по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 слова о печенегах и половцах, набеги которых пережила страна.
RT на русском 06:00
Общество

В России временно упростят регистрацию безработных

Глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления об упрощённом порядке регистрации безработных в России на бирже труда.
RT на русском 06:23
Происшествия

В здании бизнес-центра в Москве произошел взрыв

ТАСС 07:12
Политика

Живущая в Италии украинка создала петицию против вирусологов из России

Автором петиции стала Наталья Гебрич, она требует сообщить о целях российских военных медиков, которые прибыли в Италию для борьбы с новым коронавирусом.
Народные новости 02:57
Происшествия

В Казани пенсионерка скончалась после кражи у неё тележки с продуктами

Казань, 9 апреля 2020, 11:20 — REGNUM Следственные органы возбудили уголовное дело на жителя Казани, который ограбил пенсионерку, пожилая женщина через несколько дней скончалась, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по РТ.
REGNUM 04:20
Энергетика

Россия может согласиться на сокращение добычи нефти

Источник в Минэнерго России сообщил о возможности снизить добычу нефти на 1,6 млн баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+.
RT на русском 07:30
Политика

Конте назвал оскорбительным поиск политической подоплеки помощи России

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал оскорбительными для себя и итальянского правительства сообщения о политической мотивации российской стороны, оказавшей Италии помощь в борьбе с коронавирусом.
РБК 06:17
Политика

В Швеции призвали возобновить санкции против России

Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Lenta.ru 04:50
Гаджеты

СМИ обвинили MediaTek в мошенничестве с процессорами

Синьчжу, 9 апреля 2020, 11:42 — REGNUM Тайваньскую компанию MediaTek, производящую процессоры для смартфонов, уличили в завышении тестовых результатов производительности своей продукции.
REGNUM 04:42
Общество

Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Известия вчера в 05:43
Здоровье

Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу.
Коммерсантъ 05:28
Здоровье

Проценко: в большинстве случаев пневмония сейчас вызвана коронавирусом

Подавляющее большинство случаев пневмонии вызываны на сегодняшний день коронавирусом, заявил на своей странице в Facebook главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Газета.Ru 06:16
Авто

Детские врачи Петербурга получили 18 новых машин

Автомобили Hyunday Solaris получили сегодня все 18 районов города.
Телеканал Санкт-Петербург 04:25
Политика

Дмитрий Овсянников лишился партбилета

Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.
Коммерсантъ вчера в 11:33
Политика

Украина готовится к прекращению транзита российского газа

Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.
Российская газета 03:14
Экономика

Bloomberg оценил потери мировой экономики от коронавируса в $5 трлн

Пандемия коронавируса лишит мировую экономику $5,5 трлн в ближайшие два года, пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков JPMorgan Chase & Co. Эта сумма превышает годовой объем производства товаров и услуг Японии.
РБК 03:59
Общество

В России за сутки выявили почти 1500 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 1459 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 03:45
Общество

Хабаровские школы закончат учебный год досрочно из-за коронавируса

Власти Хабаровского края приняли решение завершить учебный год для учащихся младших и средних классов досрочно.
Народные новости 02:56
Происшествия

В Башкирии умер пациент с первично подтвержденным коронавирусом

Пациент Мелеузовской больницы в Башкирии с первично подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался от осложнений основного заболевания, сообщили журналистам в Минздраве региона.
РИА Новости 04:57
Политика

Демократ Берни Сандерс выходит из президентской гонки в США

Сенатор США Берни Сандерс приостановил свою предвыборную кампанию и выходит из президентской гонки в США, сообщает ТАСС.
BFM.ru вчера в 11:39
Энергетика

Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов понедельника

Котировки майских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке понизились по итогам торгов на 2,26 доллара и составили 26,08 доллара за баррель.
Банки.ру 07 апреля в 01:03
Армия и оружие

В России заявили о создании США «абсолютного оружия»

Рамблер 03:37
Игры

Релиз дополнения Greymoor для TES Online отложили из-за коронавируса

В состав дополнения Greymoor войдут локация Западный Скайрим, новые сюжетные миссии, а также события и испытания.
CyberSport.ru 01:12
Общество

В двух районах Якутии ввели режим полной самоизоляции

Ранее указом Николаева режим полной самоизоляции был введен в Якутске, пригородном поселке Жатай, а также в Мирнинском и Нерюнгринском районах.
РИА Новости 07:09
Шоу-бизнес

Боярская показала подписчикам старшего сына-именинника

Мальчик отметил день рождения на карантине с родителями 7 апреля старший сын Елизаветы Боярской и Максима Матвеева, Андрей, отметил день рождения — мальчику исполнилось восемь лет.
WomanHit.ru вчера в 09:32
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В Кремле оценили вероятность передачи Александровского подворья России

Вопрос передачи Александровского подворья в Иерусалиме имеет очень важное значение для России.
ТК Звезда 06:27
Здоровье

Минздрав России перечислил пять главных симптомов коронавируса

Минздрав России перечислил пять главных симптомов коронавируса — повышение температуры тела, кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты), одышка, утомляемость и ощущение заложенности в грудной клетке.
Lenta.ru 05:32
Общество

За работу с больными коронавирусом врачам доплатят по 80 тысяч в месяц

Для врачей доплата составит 80 тыс. рублей в месяц, среднего медперсонала (фельдшеров, медсестер) — 50 тысяч, младшего — 25 тысяч.
Эхо Москвы в Челябинске вчера в 08:59
Энергетика

ФАС предложила с 1 июля повысить цены на газ на 3%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает с 1 июля повысить оптовые цены на газ, предназначенный для населения и промышленности, в среднем на 3%. Это следует из проекта приказа, опубликованного на официальном портале проектов правовых актов.
Коммерсантъ 07 апреля в 09:18
Политика

Разведка США еще в ноябре 2019 года предсказала пандемию коронавируса

Еще в конце ноября 2019 года американская разведка предупреждала о предстоящей коронавирусной пандемии в мире.
МонаВиста вчера в 11:29
Как работают Яндекс.Новости?
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