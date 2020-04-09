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Происшествия В Казани пенсионерка скончалась после кражи у неё тележки с продуктами Казань, 9 апреля 2020, 11:20 — REGNUM Следственные органы возбудили уголовное дело на жителя Казани, который ограбил пенсионерку, пожилая женщина через несколько дней скончалась, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по РТ.

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