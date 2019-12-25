Курс доллара на открытии торгов на Московской бирже в среду, 25 декабря, снижается на 7 копеек, евро растет на 2 копейки.

Курс доллара в начале торгов на Мосбирже снижается

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