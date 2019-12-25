Финансы

Экономика сегодняЭкономика сегодняКурс доллара в начале торгов на Мосбирже снижается

Курс доллара на открытии торгов на Московской бирже в среду, 25 декабря, снижается на 7 копеек, евро растет на 2 копейки.
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Рубль вечером прибавлял к доллару и снижался к евро, отыгрывая динамику форекса

ПРАЙМвчера в 13:18

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск снизился до 61,7 рубля

Банки.рувчера в 03:33

Бивалютная корзина стала меньше 65 рублей: Доллар и евро по официальному курсу ЦБ потеряли 45 и 50 копеек соответственно

Интересантвчера в 05:15

Официальный курс евро на четверг снизился до 68,41 рубля

РИА Новостивчера в 05:28

Центробанк сильно понизил курсы доллара и евро на 26 декабря

Телеканал 360°вчера в 08:28

Курс доллара на Мосбирже снизился до 61,84 рубля

ТАССвчера в 02:06

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.рувчера в 02:12
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Политика

Зеленский наложил запрет на поставки электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электричества из России по двусторонним договорам.
РИА Новости вчера в 12:32
Происшествия

В Москве в квартире писателя-фантаста нашли восемь гранат

В московской квартире писателя-фантаста Александра Конторовича найдено восемь предметов, которые напоминают боевые гранаты.
Российская газета вчера в 15:08
Хоккей

МЧМ-2020 по хоккею стартует в Чехии

26 декабря в Чехии стартует МЧМ-2020 по хоккею.
Sport.ru вчера в 18:44
Политика

Власти Сирии готовят иск против США за разграбление нефти

Дамаск рассматривает возможность подачи международного иска к США за разграбление сирийской нефти, заявила советник президента Сирии по политическим вопросам и СМИ Бутайна Шаабан.
Газета.Ru вчера в 17:29
Армия и оружие

В США признали превосходство АК-47 над M16

Издание The National Interest сравнило между собой советский автомат АК-47 и американскую автоматическую винтовку M16, которые использовались во время войны во Вьетнаме.
Ferra вчера в 10:28
Общество

Минобороны России намерено повысить оклады и пенсии военнослужащих

Оклады российских военнослужащих вырастут на 7% в ближайшие два года, также будут увеличены пенсии военных пенсионеров, заявила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова в интервью изданию "Известия".
Газета.Ru вчера в 20:42
Культура

Гарик Харламов о неуместном юморе, критике и Эдуарде Суровом

Гарик Харламов широко известен как бывший участник КВН, телеведущий, резидент юмористического шоу Comedy Club и актёр.
RT на русском вчера в 07:39
Политика

В КНР опубликован доклад о проблемах американского общества

Организация КНР по правам человека в своем докладе обвинила США в культе денег и выстраивании фальшивой демократии.
Вести.Ru вчера в 23:59
Общество

Более 50 суперъяхт миллиардеров заметили у берегов Сен-Мартена

В преддверии Рождества около островов Сен-Мартен в Карибском море были замечены более 50 яхт миллиардеров.
News.ru вчера в 09:52
Футбол

Левандовски стал лучшим бомбардиром 2019 года

На втором месте расположился аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси. С 1 января 2019 года ему удалось забить 50 голов в 58 играх.
ГЛАС.RU вчера в 23:33
Общество

Жители Екатеринбурга смогут увидеть солнечное затмение

Частичное солнечное затмение смогут наблюдать утром в четверг жители Екатеринбурга, сообщил РИА Новости инженер учебной обсерватории Уральского федерального университета (УрФУ) Владилен Санакоев.
РИА Новости вчера в 04:15
Политика

WP: в США разрабатывают тактику информационной войны против России

Киберкомадование США разрабатывает тактику информационной войны против высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов на случай, если Москва попытается "вмешаться" в президентские выборы 2020 года в Соединенных Штатах, утверждает газета Washington Post со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 20:42
Экономика

Министр финансов США объяснил, куда «исчезли» $1,5 триллиона наличными

В эфире Fox News Мнучина попросили объяснить "исчезновение" печатных денег на полтора триллиона долларов, преимущественно в стодолларовых купюрах, о местонахождении которых предположительно ничего не известно.
РИА Новости вчера в 20:23
Политика

Козак считает хорошим исходом выплату «Газпромом» Украине $2,9 млрд

Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
Газета.Ru вчера в 05:23
Армия и оружие

Украина обвинила Россию в атаке эсминцев США

Телеканал 360° 24 декабря в 11:29
Экономика

Набиуллина связала переговоры о доле ЦБ в Сбербанке с его продажей

Переговоры о переходе правительству доли Сбербанка, принадлежащей ЦБ, касаются ее продажи, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью «Интерфаксу».
РБК вчера в 07:59
Политика

Новак: «Северный поток – 2» будет достроен

Строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено "при любых обстоятельствах", заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 16:31
Футбол

Коутиньо может вернуться в чемпионат Англии

В чемпионате Германии нынешнего сезона 27-летний футболист сыграл 15 матчей, забив шесть голов и сделав пять результативных передач.
Советский спорт вчера в 12:33
Происшествия

В Иране разбился истребитель МиГ-29

Истребитель МиГ-29 потерпел крушение на северо-западе Ирана. Инцидент произошёл рядом со стратовулканом Себелан, сообщает агентство Tasnim.
News.ru вчера в 03:35
Политика

Глава СПЧ раскритиковал идею выходного дня 31 декабря

Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев, говоря о решениях ряда регионов России сделать 31 декабря выходным днём, заявил, что не согласен с этим.
RT на русском 00:44
Авто

UzAuto Motors в декабре представит 4 модели Chevrolet «не для всех»

В декабре автолюбителей ожидают новинки от UzAuto Motors. Концерн представит 4 премиальных модели легендарного Chevrolet «не для всех».
OAnews 24 декабря в 05:58
Кино

Брянский актер Шагин сыграл в новом фильме декабриста Рылеева

В четверг, 26 декабря, на экраны страны выходит художественный фильм «Союз спасения», одну из главных ролей в котором сыграл брянский актер.
Городской телеканал (Брянск) вчера в 16:32
Происшествия

Курсант МВД задержал в московском метро вооруженную ножом женщину

Уточняется, что инцидент произошел в вагоне электропоезда на станции «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии столичного метро.
Известия 00:05
Транспорт

В Севастополь прибыл первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга

На железнодорожный вокзал Севастополя прибыл первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга.
Коммерсантъ вчера в 01:35
Музыка

Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия

Журнал Forbes опубликовал список самых богатых музыкантов десятилетия.
РИА Новости 24 декабря в 07:20
Происшествия

Суд в Москве арестовал имущество замглавы Генштаба ВС Арсланова

Суд в Москве арестовал имущество заместителя главы Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковника Халила Арсланова, обвиняемого в крупном мошенничестве.
ТАСС вчера в 23:00
Хоккей

Путин рассказал, что в последнее время мало спит

РИА Новости вчера в 22:32
Армия и оружие

Украинские силовики заявили о раненом в Донбассе

Украинские силовики обвинили ополченцев Донбасса в обстреле своих позиций, в результате чего ранения получил один военный.
Украина.ру 24 декабря в 09:02
Происшествия

И.о. прокурора Норильска арестован по подозрению в получении взятки

Исполняющий обязанности (и.о.) прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаев арестован по подозрению в получении взятки, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Красноярский краевой суд.
Газета.Ru вчера в 23:56
Экономика

Прогноз по курсу доллара: россиян заманивают в ловушку

Несмотря на радужные прогнозы и активный рост российской национальной валюты, падения не избежать и рубль может рухнуть до 100 за доллар.
Рамблер вчера в 16:06
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