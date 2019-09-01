Финансы

Expert.ruExpert.ruКурс доллара: важные факторы работают в пользу рубля

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По мнению экспертов, падение основных резервных мировых валют к рублю происходило сразу на нескольких важных факторах.
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Рубль приблизился к сильному техническому уровню 65,50

REGNUM02:52

Курс доллара: важные факторы работают в пользу рубля

Expert.ru03:38
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Автоматически обработаны 6984 источника, обновлено в 04:37, Вашингтон
Происшествия

Жительницу Камчатки подозревают в убийстве двоих детей

По версии следствия, утром 27-летняя местная жительница пришла к бухте Крашенинникова и утопила вблизи берега двоих детей, одному из которых было 1,5 месяца, второму — пять лет.
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Биатлонист Антон Шипулин побеждает на довыборах в Госдуму

REGNUM вчера в 14:59
Технологии

Россияне смогут купить алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта

Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по электронным паспортам можно будет купить алкоголь и табачную продукцию.
Газета.Ru 03:53
Политика

Помощник Зеленского рассказал о тоне его бесед с Путиным

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал о тоне переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
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Медведев проиграл Надалю в финале US Open

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Стали известны итоги выборов в Мосгордуму

Газета.Ru 03:47
Игры

Группа хакеров атаковала серверы World of Warcraft Classic

Как сообщила служба поддержки компании Blizzard, сейчас проблема уже решена, однако вечером 7 сентября 2019 года администрация сервера WoW Classic столкнулась с проблемой DDoS-атак, которые продолжались в течение некоторого времени.
REGNUM вчера в 12:41
Армия и оружие

Генконструктор ОДК сообщил о двигателях для ВМФ взамен украинских

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) создала линейку отечественных двигателей для кораблей Военно-морского флота (ВМФ) на замену поставлявшимся с Украины, сообщил заместитель генерального директора — генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин в интервью «РИА Новости».
РБК 04:33
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой

РИА Новости вчера в 20:21
Политика

Окончательная средняя явка на выборах в России составила 41,2%

"Окончательная средняя явка по выборам в органы государственной власти в административных центрах субъектов РФ составила 41,2%. Если сравнивать с выборами в единый день голосования в 2018 году, тогда явка на таких же выборах составила 37,6%", - сказала Памфилова журналистам.
РИА Новости 04:14
Политика

Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга

Известия вчера в 17:08
Политика

В ЕК назвали дату проведения переговоров по газу с Россией и Украиной

Ранее представители Евросоюза и России договорились провести трёхстороннюю министерскую встречу с Украиной по вопросам газа до конца сентября.
RT на русском 04:19
Экономика

В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
Известия вчера в 23:52
Политика

Все действующие главы регионов побеждают на выборах

Газета.Ru 02:45
Авто

Как Lada 4×4 могла стать пляжным багги

Внедорожник был предназначен для эксплуатации как в качестве пляжного багги, так и на лыжных трассах зимой.
Daily-Motor.Ru 00:58
Общество

В онкоцентре Блохина опровергли сообщения о массовом увольнении врачей

Ранее СМИ сообщили, что в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина массово увольняются врачи.
Ридус 04:01
Единоборства

Дагестанки ответили флешмобом на слова Хабиба о ношении папахи

После победы над Порье Хабиб Нурмагомедов поблагодарил болельщиков, выделив тех, кто пришел смотреть бой в папахе.
Кавказский узел вчера в 15:42
Шоу-бизнес

Собчак прокомментировала слухи о своей беременности

Телеведущая Ксения Собчак опровергла многочисленные слухи о своей беременности, сообщает «Рамблер».
МИР 24 04:33
Политика

Отказавшаяся выступать в РФ Катамадзе призналась в любви к россиянам

Грузинская джазовая певица и композитор Нино Катамадзе, комментируя свой отказ выступать на территории России, заявила, что любит своих российских фанатов.
Журналистская правда вчера в 04:23
Происшествия

РБК узнал о возбуждении уголовного дела против Алексея Ананьева

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.
Ведомости вчера в 15:18
Происшествия

Пассажир рейса из Еревана в Москву сообщил о бомбе

Пассажир рейса из Еревана в Москву при посадке сообщил о бомбе в своей ручной клади, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:01
Политика

Неизвестные данные о сбитом «Боинге» предложили Малайзии

В июле детектив рассказал, что Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе «Боинга».
Lenta.ru 02:36
Политика

В Хабаровском крае на выборах в Закдуму лидирует ЛДПР

По предварительным данным, 23 из 24 мандатов по одномандатным округам получают кандидаты от ЛДПР.
Выбор народа 04:10
Экономика

Госкорпорации подпишут на ипотеку

Предполагается, что спрос на такие бумаги обеспечит также государство: ВЭБу разрешат инвестировать в них пенсионные накопления, их смогут покупать госкомпании и госкорпорации.
Коммерсантъ вчера в 18:41
Общество

В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре

Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
Известия 00:27
Политика

Бизнесмен Андрей Назаров стал вице-премьером правительства Башкирии

В ходе оперативного совещания Радий Хабиров заявил, что назначил на пост вице-премьера бизнесмена Андрея Назарова.
КП - Уфа 01:38
Финансы

Курс доллара на Мосбирже снизился до 65,55 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 18 копеек и составил 65,55 рубля.
ТАСС 03:28
Происшествия

В Краснодаре дерево упало на воспитанников детского сада

Дерево упало на воспитанников детсада в Краснодаре во время прогулки: пострадали воспитатель и двое малышей, один из которых находится в тяжелом состоянии, сообщает прокуратура Краснодарского края.
РИА Новости 04:25
Экономика

В России увеличат детские пособия

Из федерального бюджета России планируют выделить втрое больше средств на выплаты пособий в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.
Lenta.ru 00:25
Общество

Голунов стал лауреатом журналистской премии «Камертон»

Корреспондент издания "Медуза" Иван Голунов стал лауреатом премии "Камертон", сообщил глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.
РИА Новости вчера в 16:17
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