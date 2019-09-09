Финансы
РИА НовостиОфициальный курс евро снизился на 56 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 55,83 копейки - до 72,33 рубля, курс доллара уменьшился на 42,83 копейки - до 65,5698 рубля, следует из данных Банка России.
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Общество
Россия подала в ЮНЕСКО заявку на учреждение премии им. Менделеева
Россия обратилась в ЮНЕСКО с инициативой об учреждении международной премии в честь российского ученого Дмитрия Менделеева, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Российская газета 07:38
Экономика
В Госдуме предлагают установить единую минимальную цену на сигареты
Катасонов отметил, что, согласно законопроекту, минимальная цена на табачные изделия будет зависеть от налоговой нагрузки и каждый год автоматически пересчитываться.
REGNUM 03:34
Политика
Врио мэра Сочи назначили Копайгородского, сообщил источник
Вице-губернатор Кубани Алексей Копайгородский временно исполняет обязанности мэра Сочи до проведения конкурса на должность главы курорта, сообщил РИА Новости источник в администрации города.
РИА Новости 05:17
Политика
Издание Le Figaro обозначило Киев городом России
Крупное французское издание Le Figaro допустило ошибку, указав Киев городом России во время брифинга президента Украины Владимира Зеленского.
REGNUM 00:52
Общество
Прокурор Москвы подал иск к сотрудникам ФБК
Прокурор города Москвы подал иск к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), оппозиционерам Алексею Навальному, Ивану Жданову, Владимиру Милову, Любови Соболь, Илье Яшину, Георгию Албурову, Олегу Степанову и Александру Соловьеву, говорится в карточке Черемушкинского суда.
Коммерсантъ 07:32
Теннис
Надаль обыграл Медведева в финале US Open
В финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) испанец Рафаэль Надаль, вторая ракетка мира, обыграл россиянина Даниила Медведева (5).
Коммерсантъ вчера в 21:08
Политика
В «Единой России» заявили о безоговорочной победе партии на выборах
Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал итоги состоявшегося в стране 8 сентября единого дня голосования.
REGNUM 00:12
Происшествия
СК попросил суд арестовать мужчину, забравшегося в дом к Памфиловой
Следствие предъявило обвинение в разбое мужчине, напавшему на главу ЦИК России Эллу Памфилову в ее доме, и попросило заключить его под стражу, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
РИА Новости 07:48
Политика
Новая ракета-носитель «Союз-6» может получить название «Амур»
Новая российская ракета-носитель "Союз-6", которую планирует создать Роскосмос после "Союза-5", может получить название "Амур".
ТАСС 06:21
Политика
Зеленский посетит США 23 сентября
Президент Украины Владимир Зеленский посетит Соединённые Штаты 23 сентября. Об этом сообщил глава украинского МИД Вадим Пристайко.
RT на русском 05:53
Армия и оружие
Бойцы «Хезболлы» сбили еще один израильский беспилотник
Израильская армия лишилась еще одного беспилотника, который нарушил воздушное пространство Ливана и был сбит бойцами движения "Хезболла", информирует ливанский телеканал "Аль-Маядин".
IslamNews 03:20
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на режимном объекте «Роскосмоса»
8 сентября стало известно о задержании 14 человек, которые, как отмечали в «Роскосмосе», планировали повредить оборудование центра ракетно-космической промышленности.
RT на русском 07:43
Шоу-бизнес
41-летняя телеведущая Ирина Муромцева разводится с мужем
Ведущая шоу «Доброе утро» на Первом канале Ирина Муромцева разводится с мужем – продюсером Максимом Волковым, сообщает «СтарХит» .
Passion.ru 05:25
Экономика
Суд в Лондоне разрешил беглому банкиру оплатить аренду квартиры в Монако
Высокий суд Лондона разрешил бывшему владельцу рухнувшего Внешпромбанка Георгию Беджамову, чьи активы с весны арестованы по иску Агентства по страхованию вкладов (АСВ), заплатить €246 тыс. (около $275 тыс.) за аренду квартиры в Монако, следует из промежуточного решения суда (есть у РБК).
РБК 06:52
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой
РИА Новости вчера в 20:21
Энергетика
Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%
Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
REGNUM 07:31
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева тайно поженились
По некоторым данным свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой долго откладывалась из-за того, что Федор не был разведен.
Paparazzi.ru 04:05
Космос
Индия потеряла связь с отправленным на Луну аппаратом «Викрам»
Московский Комсомолец 07 сентября в 03:53
Общество
Бой Нурмагомедова и Порье в интернете посмотрели 10 млн пользователей
Трансляцию в интернете поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье, в котором россиянин уверенно защитил чемпионский пояс UFC, посмотрели 10 млн пользователей, сообщила в понедельник пресс-служба Первого канала.
ТАСС 07:30
Общество
Крупнейший круизный лайнер впервые пришвартовался во Владивостоке
Самый большой круизный лайнер Spectrum of the Seas впервые пришвартовался в России, во Владивостоке. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:58
Общество
Директора омской гимназии уволили после травли ученика
Телеканал 360° 08:07
Политика
Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине
Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба российского лидера.
РИА Новости вчера в 13:19
Политика
«Свидетель» по делу MH17 Цемах отказался от сделки со следствием
Свидетель по уголовному делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
Радио Sputnik вчера в 11:17
Происшествия
Женщина на Камчатке подозревается в убийстве двух своих детей
Жительница Вилючинска на Камчатке подозревается в утоплении двух своих детей.
ТАСС вчера в 23:59