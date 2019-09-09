Финансы

РИА НовостиРИА НовостиОфициальный курс евро снизился на 56 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 55,83 копейки - до 72,33 рубля, курс доллара уменьшился на 42,83 копейки - до 65,5698 рубля, следует из данных Банка России.
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Официальный курс доллара снизился на 43 копейки, евро — на 56

Банки.ру05:33

Официальный курс доллара США снизился на 43 коп., евро — на 56 коп

Urbc.Ru06:03

Официальный курс евро снизился на 56 копеек

РИА Новости05:31

Официальный курс евро упал на 56 копеек

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Рубль приблизился к сильному техническому уровню 65,50

REGNUM02:52

Банк России понизил курс доллара на 43 копейки, евро потерял еще больше

Росбалт06:52

Центробанк резко понизил курсы доллара и евро

Независимая газета08:11
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Общество

Россия подала в ЮНЕСКО заявку на учреждение премии им. Менделеева

Россия обратилась в ЮНЕСКО с инициативой об учреждении международной премии в честь российского ученого Дмитрия Менделеева, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Российская газета 07:38
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В Госдуме предлагают установить единую минимальную цену на сигареты

Катасонов отметил, что, согласно законопроекту, минимальная цена на табачные изделия будет зависеть от налоговой нагрузки и каждый год автоматически пересчитываться.
REGNUM 03:34
Политика

Врио мэра Сочи назначили Копайгородского, сообщил источник

Вице-губернатор Кубани Алексей Копайгородский временно исполняет обязанности мэра Сочи до проведения конкурса на должность главы курорта, сообщил РИА Новости источник в администрации города.
РИА Новости 05:17
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Издание Le Figaro обозначило Киев городом России

Крупное французское издание Le Figaro допустило ошибку, указав Киев городом России во время брифинга президента Украины Владимира Зеленского.
REGNUM 00:52
Политика

Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных

Ведомости 06:49
Общество

Нарколог оценил «пьяное» выступление Билана в Самаре

Известия 08:03
Общество

Прокурор Москвы подал иск к сотрудникам ФБК

Прокурор города Москвы подал иск к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), оппозиционерам Алексею Навальному, Ивану Жданову, Владимиру Милову, Любови Соболь, Илье Яшину, Георгию Албурову, Олегу Степанову и Александру Соловьеву, говорится в карточке Черемушкинского суда.
Коммерсантъ 07:32
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Надаль обыграл Медведева в финале US Open

В финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) испанец Рафаэль Надаль, вторая ракетка мира, обыграл россиянина Даниила Медведева (5).
Коммерсантъ вчера в 21:08
Политика

В «Единой России» заявили о безоговорочной победе партии на выборах

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал итоги состоявшегося в стране 8 сентября единого дня голосования.
REGNUM 00:12
Происшествия

СК попросил суд арестовать мужчину, забравшегося в дом к Памфиловой

Следствие предъявило обвинение в разбое мужчине, напавшему на главу ЦИК России Эллу Памфилову в ее доме, и попросило заключить его под стражу, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
РИА Новости 07:48
Политика

Новая ракета-носитель «Союз-6» может получить название «Амур»

Новая российская ракета-носитель "Союз-6", которую планирует создать Роскосмос после "Союза-5", может получить название "Амур".
ТАСС 06:21
Политика

Зеленский посетит США 23 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Соединённые Штаты 23 сентября. Об этом сообщил глава украинского МИД Вадим Пристайко.
RT на русском 05:53
Армия и оружие

Бойцы «Хезболлы» сбили еще один израильский беспилотник

Израильская армия лишилась еще одного беспилотника, который нарушил воздушное пространство Ливана и был сбит бойцами движения "Хезболла", информирует ливанский телеканал "Аль-Маядин".
IslamNews 03:20
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на режимном объекте «Роскосмоса»

8 сентября стало известно о задержании 14 человек, которые, как отмечали в «Роскосмосе», планировали повредить оборудование центра ракетно-космической промышленности.
RT на русском 07:43
Шоу-бизнес

41-летняя телеведущая Ирина Муромцева разводится с мужем

Ведущая шоу «Доброе утро» на Первом канале Ирина Муромцева разводится с мужем – продюсером Максимом Волковым, сообщает «СтарХит» .
Passion.ru 05:25
Экономика

Суд в Лондоне разрешил беглому банкиру оплатить аренду квартиры в Монако

Высокий суд Лондона разрешил бывшему владельцу рухнувшего Внешпромбанка Георгию Беджамову, чьи активы с весны арестованы по иску Агентства по страхованию вкладов (АСВ), заплатить €246 тыс. (около $275 тыс.) за аренду квартиры в Монако, следует из промежуточного решения суда (есть у РБК).
РБК 06:52
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Актер из сериала «Реальные пацаны» стал депутатом гордумы в Пермском крае

РИА Новости 06:58
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой

РИА Новости вчера в 20:21
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Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%

Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
REGNUM 07:31
Шоу-бизнес

Федор Бондарчук и Паулина Андреева тайно поженились

По некоторым данным свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой долго откладывалась из-за того, что Федор не был разведен.
Paparazzi.ru 04:05
Космос

Индия потеряла связь с отправленным на Луну аппаратом «Викрам»

Московский Комсомолец 07 сентября в 03:53
Общество

Бой Нурмагомедова и Порье в интернете посмотрели 10 млн пользователей

Трансляцию в интернете поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье, в котором россиянин уверенно защитил чемпионский пояс UFC, посмотрели 10 млн пользователей, сообщила в понедельник пресс-служба Первого канала.
ТАСС 07:30
Общество

Крупнейший круизный лайнер впервые пришвартовался во Владивостоке

Самый большой круизный лайнер Spectrum of the Seas впервые пришвартовался в России, во Владивостоке. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:58
Общество

Директора омской гимназии уволили после травли ученика

Телеканал 360° 08:07
Политика

Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба российского лидера.
РИА Новости вчера в 13:19
Политика

«Свидетель» по делу MH17 Цемах отказался от сделки со следствием

Свидетель по уголовному делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
Радио Sputnik вчера в 11:17
Армия и оружие

Эксперты США раскрыли выгоду от размещения военных баз НАТО в Польше

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Общество

После тайфуна «Линлин» в Комсомольске-на-Амуре закрыты школы и детсады

RuNews24.ru 04:25
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Члены избиркома погибли в ДТП в Краснодарском крае

REGNUM 05:53
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Женщина на Камчатке подозревается в убийстве двух своих детей

Жительница Вилючинска на Камчатке подозревается в утоплении двух своих детей.
ТАСС вчера в 23:59
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