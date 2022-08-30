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Курс доллара в начале торгов опустился до 60,29 рубля, евро — до 60,20 рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.10 мск снижается на 11 копеек, до 60,29 рубля, евро - на 22 копейки, до 60,20 рубля, при этом юань торгуется у уровня предыдущего закрытия - 8,726 рубля.
РИА Новости
Раньше на осень приходились выплаты по внешним долгам страны и корпораций и увеличение спроса на импорт перед следующим годом, но сейчас из-за санкций выплаты переведены в рублевые платежи, а импорт сильно сократился.
Аргументы и Факты
Наш прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю — 59–62.
Коммерсантъ
В пользу американской валюты играют ожидания введения нового бюджетного правила и связанных с ним валютных интервенций.
Коммерсантъ

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Курс доллара в начале торгов опустился до 60,29 рубля, евро — до 60,20 рубля
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Курс доллара США на Московской бирже снизился до 60,34 руб., евро — до 60,29 руб
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