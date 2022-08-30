Раньше на осень приходились выплаты по внешним долгам страны и корпораций и увеличение спроса на импорт перед следующим годом, но сейчас из-за санкций выплаты переведены в рублевые платежи, а импорт сильно сократился.
Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель перед началом в Праге неформальной встречи глав минобороны стран союза заявил, что ситуация на Украине "не улучшается, обстановка на ЗАЭС очень опасная".
Согласно пресс-релизу, опубликованному AMD, мероприятие будет посвящено продуктам для ПК следующего поколения, в основном процессорам AMD Ryzen 7000 «Zen 4», совершенно новой платформе AM5 и памяти DDR5 EXPO DRAM, которая будет играть не менее важную роль.
Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ликвидирована утром во вторник в районе микрорайона Таврического в Херсоне, сообщил ТАСС замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) области Кирилл Стремоусов.