Финансы
Российская газетаБанк России поднял курс доллара выше 80 рублей
Официальный курс доллара на вторник вырос до 80,88 рубля (+2,84), евро - до 86,7 рубля (+2,55). Торги на Московской бирже открылись в понедельник снижением курса рубля.
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Общество
ВОЗ: темпы распространения коронавируса ускоряются
Женева, Швейцария, 23 марта 2020, 19:34 — REGNUM Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире показывают тенденцию ускорения, заявил 23 марта на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Общество
СК проводит проверку из-за фейков о числе заразившихся коронавирусом
Следственный комитет проводит доследственную проверку из-за распространения недостоверной информации о количестве заразившихся коронавирусом в России, сообщила пресс-служба ведомства.
Авто
Правительства разных стран просят автозаводы помочь с выпуском медицинской продукции
Правительства стран пытаются привлечь автомобильных производителей к производству масок и аппаратов ИВЛ.
Энергетика
Brent подешевела до $26 за баррель
Майские фьючерсы светлой техасской нефти WTI торгуются на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) по цене $22,74, что на 0,49% выше, чем на момент закрытия торгов 20 марта.
Общество
В ВШЭ отреагировали на призыв профессора «вернуть 37-й год»
Руководство Высшей школы экономики попросит комиссию ученого совета по этике оценить высказывание профессора Олега Матвейчева, призвавшего "вернуть 37-й год".
Общество
Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным
Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Политика
Украина ввела режим ЧС в Донецкой области из-за коронавируса
Правительство Украины расширило действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) еще на три области из-за распространения коронавируса SARS CoV-2.
Здоровье
О новом инкубационном периоде коронавируса рассказал Роспотребнадзор
Специалисты Роспотребнадзора совместно с экспертами Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса заявили о продолжительности среднего инкубационного периода коронавируса.
Общество
Россия ограничила авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса
Россия на фоне пандемии коронавируса с 23 марта ограничивает авиасообщение со всеми странами мира, сообщила Росавиация.
Шоу-бизнес
Бузова анонсировала совместное шоу со Степаненко
Бузова опубликовала совместный со Степаненко снимок в Instagram.
Культура
Пройдет первое в истории Пушкинского музея онлайн-открытие выставки
Пушкинский музей первым из крупнейших музеев страны подготовил такого рода проект для общенационального телевидения.
Культура
Сериал «Миша портит все» стартует 13 апреля на СТС
Футбол
Комбаров: пустые полки в магазинах — это искусственно созданная паника
Защитник самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Дмитрий Комбаров в интервью РИА Новости рассказал об учебе на тренера и отношении волжских болельщиков к бывшим спартаковцам.
Происшествия
Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело
В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.
Происшествия
Из роддома в Йошкар-Оле похитили новорожденную
Новорожденная девочка пропала из роддома в столице Марий Эл, следователи завели дело о похищении малолетнего.
Общество
Аваков предупредил украинцев о голоде
«Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.
Политика
Министр здравоохранения Украины назвал «трупами» людей старше 65 лет
Глава минздрава Украины Илья Емец назвал "трупами" пожилых людей.
Шоу-бизнес
В Сети показали, как Ким Кардашьян надевает костюм из латекса
На YouTube появилось видео с американской звездой Ким Кардашьян-Уэст, которая пытается надеть облегающий костюм из латекса.
Общество
Россия временно запретила вывоз круп
Россия временно запретила вывоз круп, пишет РИА "Новости" со ссылкой на письмо заместителя руководителя Россельхознадзора Юлии Швабаускене.
Шоу-бизнес
Виктория Боня повеселилась на вечеринке экс-избранника Алекса Смерфита
Экс-избранник Бони закатил грандиозную вечеринку на Лазурном берегу по случаю дня рождения.
Политика
Россия завершила переброску помощи в Италию
Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Шоу-бизнес
У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ
По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.
Политика
Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
Шоу-бизнес
«Девушка Бонда» Ольга Куриленко излечилась от коронавируса
Актриса и модель Ольга Куриленко вылечилась от COVID-19. При этом девушка рассказала, как протекала болезнь.
Армия и оружие
Совместное патрулирование военных России и Турции прошло в Идлибе
Второе совместное российско-турецкое патрулирование состоялось в Сирии в зоне деэскалации Идлиб.
Энергетика
«Роснефть» поставит Белоруссии нефть с премией пять долларов за тонну
"Роснефть" поставит Белоруссии нефть с премией пять долларов за тонну, то есть на условиях, которые госкомпания предлагала Минску ранее, сообщил журналистам ее представитель.
Политика
США потеряют мировое лидерство из-за пандемии коронавируса
Как сообщает издание ФАН, по словам заместителя директора Международного института стратегических исследований Кори Шейк, пандемия COVID-19 грозит США полной утратой лидерских позиций в мире из-за "узколобого эгоизма и бездарного головотяпства".
Футбол
Дзюба раскритиковал россиян из-за отношения к карантину
Игрок петербургского "Зенита" Артем Дзюба раскритиковал россиян, которые безответственно относятся к карантину, передает пресс-служба сине-бело-голубых.
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