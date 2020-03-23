Официальный курс доллара на вторник вырос до 80,88 рубля (+2,84), евро - до 86,7 рубля (+2,55). Торги на Московской бирже открылись в понедельник снижением курса рубля.

Общество ВОЗ: темпы распространения коронавируса ускоряются Женева, Швейцария, 23 марта 2020, 19:34 — REGNUM Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире показывают тенденцию ускорения, заявил 23 марта на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Энергетика Brent подешевела до $26 за баррель Майские фьючерсы светлой техасской нефти WTI торгуются на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) по цене $22,74, что на 0,49% выше, чем на момент закрытия торгов 20 марта.

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Происшествия Из роддома в Йошкар-Оле похитили новорожденную Новорожденная девочка пропала из роддома в столице Марий Эл, следователи завели дело о похищении малолетнего.

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Шоу-бизнес У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.