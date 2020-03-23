Финансы

Российская газетаРоссийская газетаБанк России поднял курс доллара выше 80 рублей

Официальный курс доллара на вторник вырос до 80,88 рубля (+2,84), евро - до 86,7 рубля (+2,55). Торги на Московской бирже открылись в понедельник снижением курса рубля.
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Доллар снова поднялся выше 81 руб. Что это значит для биткоина

РБК07:57

ЦБ повысил курс доллара на 24 марта до 80,88 рубля

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ЦБ повысил официальный курс доллара и евро

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Официальный курс доллара превысил 80 рублей

Lenta.ru07:37

Официальный курс евро вырос до 86,71 рубля

Москва 2406:43

Курс евро превысил 87 рублей

RT на русском03:05
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Женева, Швейцария, 23 марта 2020, 19:34 — REGNUM Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире показывают тенденцию ускорения, заявил 23 марта на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
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Следственный комитет проводит доследственную проверку из-за распространения недостоверной информации о количестве заразившихся коронавирусом в России, сообщила пресс-служба ведомства.
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Правительства стран пытаются привлечь автомобильных производителей к производству масок и аппаратов ИВЛ.
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Brent подешевела до $26 за баррель

Майские фьючерсы светлой техасской нефти WTI торгуются на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) по цене $22,74, что на 0,49% выше, чем на момент закрытия торгов 20 марта.
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Руководство Высшей школы экономики попросит комиссию ученого совета по этике оценить высказывание профессора Олега Матвейчева, призвавшего "вернуть 37-й год".
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Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
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Украина ввела режим ЧС в Донецкой области из-за коронавируса

Правительство Украины расширило действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) еще на три области из-за распространения коронавируса SARS CoV-2.
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О новом инкубационном периоде коронавируса рассказал Роспотребнадзор

Специалисты Роспотребнадзора совместно с экспертами Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса заявили о продолжительности среднего инкубационного периода коронавируса.
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Россия ограничила авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса

Россия на фоне пандемии коронавируса с 23 марта ограничивает авиасообщение со всеми странами мира, сообщила Росавиация.
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Бузова анонсировала совместное шоу со Степаненко

Бузова опубликовала совместный со Степаненко снимок в Instagram.
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Пройдет первое в истории Пушкинского музея онлайн-открытие выставки

Пушкинский музей первым из крупнейших музеев страны подготовил такого рода проект для общенационального телевидения.
РИА Новости 07:30
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Сериал «Миша портит все» стартует 13 апреля на СТС

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Комбаров: пустые полки в магазинах — это искусственно созданная паника

Защитник самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Дмитрий Комбаров в интервью РИА Новости рассказал об учебе на тренера и отношении волжских болельщиков к бывшим спартаковцам.
РИА Новости 05:00
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Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело

В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.
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Происшествия

Из роддома в Йошкар-Оле похитили новорожденную

Новорожденная девочка пропала из роддома в столице Марий Эл, следователи завели дело о похищении малолетнего.
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Аваков предупредил украинцев о голоде

«Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.
Lenta.ru 01:51
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Министр здравоохранения Украины назвал «трупами» людей старше 65 лет

Глава минздрава Украины Илья Емец назвал "трупами" пожилых людей.
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В Сети показали, как Ким Кардашьян надевает костюм из латекса

На YouTube появилось видео с американской звездой Ким Кардашьян-Уэст, которая пытается надеть облегающий костюм из латекса.
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GSC Game World опубликовала первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

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Россия временно запретила вывоз круп

Россия временно запретила вывоз круп, пишет РИА "Новости" со ссылкой на письмо заместителя руководителя Россельхознадзора Юлии Швабаускене.
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Виктория Боня повеселилась на вечеринке экс-избранника Алекса Смерфита

Экс-избранник Бони закатил грандиозную вечеринку на Лазурном берегу по случаю дня рождения.
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Россия завершила переброску помощи в Италию

Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
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У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ

По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.
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Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
Российская газета вчера в 23:03
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«Девушка Бонда» Ольга Куриленко излечилась от коронавируса

Актриса и модель Ольга Куриленко вылечилась от COVID-19. При этом девушка рассказала, как протекала болезнь.
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Армия и оружие

Совместное патрулирование военных России и Турции прошло в Идлибе

Второе совместное российско-турецкое патрулирование состоялось в Сирии в зоне деэскалации Идлиб.
Российская газета 06:23
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«Роснефть» поставит Белоруссии нефть с премией пять долларов за тонну

"Роснефть" поставит Белоруссии нефть с премией пять долларов за тонну, то есть на условиях, которые госкомпания предлагала Минску ранее, сообщил журналистам ее представитель.
РИА Новости 10:10
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США потеряют мировое лидерство из-за пандемии коронавируса

Как сообщает издание ФАН, по словам заместителя директора Международного института стратегических исследований Кори Шейк, пандемия COVID-19 грозит США полной утратой лидерских позиций в мире из-за "узколобого эгоизма и бездарного головотяпства".
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Дзюба раскритиковал россиян из-за отношения к карантину

Игрок петербургского "Зенита" Артем Дзюба раскритиковал россиян, которые безответственно относятся к карантину, передает пресс-служба сине-бело-голубых.
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Автомобили Kia подорожали в России

32CARS.ru вчера в 03:07
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