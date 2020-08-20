Курс доллара впервые с 10 августа превысил 74 рубля
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Стоимость американского доллара в ходе торгов на Московской бирже 20 августа превысила 74 рубля впервые с 10 августа. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. Согласно биржевым торгам на 11:35 по московскому времени, курс доллара составлял 74,02 рубля и рос к рублю на 0,99%.В источнике
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