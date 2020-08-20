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Курс доллара впервые с 10 августа превысил 74 рубля

Стоимость американского доллара в ходе торгов на Московской бирже 20 августа превысила 74 рубля впервые с 10 августа. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. Согласно биржевым торгам на 11:35 по московскому времени, курс доллара составлял 74,02 рубля и рос к рублю на 0,99%.В источнике
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Банки.ру

Рубль завершил основную валютную сессию ослаблением

Банки.рувчера в 12:22
Газета.Ru

Курс доллара поднялся выше 74 рублей

Газета.Ruвчера в 04:44
Компания

Курс доллара превысил 74 рубля впервые с 10 апреля

Компаниявчера в 05:24
Росбалт

Российская нацвалюта падает, курс доллара превысил 74 рубля

Росбалтвчера в 05:36
ТАСС

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 74 руб

ТАССвчера в 03:03
ПРАЙМ

Рубль упал на 2,5-недельные минимумы на внешнем негативе

ПРАЙМвчера в 13:36
RT на русском

Курс доллара превысил 74 рубля

RT на русскомвчера в 04:34

Ветеран ВМС США предупредил о последствиях борьбы с подлодками России

Размышления США и стран НАТО о методах эффективной борьбы с российским флотом в случае военного конфликта чреваты применением атомного оружия, приводит слова ветерана ВМС США Брэдфорда Дисмьюкса Naval College Review.
Известия23:01
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Будет обновлен порядок оказания «взрослой» онкологической медпомощи

Приведены правила организации деятельности, рекомендуемые штатные нормативы и стандарт оснащения первичного онкокабинета, центра амбулаторной онкопомощи, а также структурных подразделений онкодиспансера и медорганизаций, оказывающих медицинскую помощь раковым больным.
Гарантвчера в 10:54
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Боррель заявил об отсутствии у США права запуска санкций против Ирана

Соединённые Штаты не могут запустить процедуру восстановления санкций против Ирана после отказа от участия в Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе (СВПД), заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
RT на русском19:31
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В России стартовала программа кешбэка за туристические поездки

В России 21 августа стартует программа поддержки внутреннего туризма, в рамках которой те, кто этой осенью или зимой отправится в путешествие по стране, смогут вернуть часть потраченных на путевки или проживание в гостинице средств.
РБК17:00
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Ученые нашли скелет одного динозавра внутри другого

Китайским ученым, исследующим окаменелые останки динозавров, удалось обнаружить скелет пятиметрового ихтиозавра, с высокой степенью вероятности погибшего, подавившись талаттозавром, размером в четыре метра.
ТК Звезда20:36

Платформа «Голос» опубликует альтернативные результаты выборов в Белоруссии

Результаты альтернативного подсчета голосов на выборах президента Белоруссии обещает опубликовать сегодня коалиция платформы «Голос», инициативы «Честные люди» и «Зубр», сообщает 20 августа сайт TUT.BAY.
ИА Красная Веснавчера в 14:11
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