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Курс доллара превысил 74 рубля впервые с 10 апреля

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 74 рублей. В последний раз он превысил этот показатель 10 августа нынешнего года. По данным на 12:13 по московскому времени, доллар замедлил рост торгуется по 73,91 рубля, прибавив 0,84% с окончания предыдущих торгов.В источнике
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Фонтанка.Ру

Доллар теперь стоит 74 рубля. Российские биржи уходят в минус

Фонтанка.Рувчера в 05:14
Коммерсантъ

Курс доллара поднялся выше 74 рублей

Коммерсантъвчера в 04:52
ТАСС

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 74 руб

ТАССвчера в 03:03
РБК

Курс доллара превысил ₽74 впервые с 10 августа

РБКвчера в 04:46
Газета.Ru

Курс доллара поднялся выше 74 рублей

Газета.Ruвчера в 04:44
RT на русском

Курс доллара превысил 74 рубля

RT на русскомвчера в 04:34
Комсомольская правда

Курс доллара снова превысил 74 рубля

Комсомольская правдавчера в 04:50

Лукашенко ответил Макрону на предложения о посредничестве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения агрокомбината «Дзержинский» в пятницу заявил о готовности стать «посредником» во Франции между президентом этой страны Эммануэлем Макроном и движением «Желтые жилеты».
Известия09:28
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Минздрав доработал проект правил выдачи справок водителям

Как сообщает «Коммерсант», ведомство доработало поправки, которыми предлагается внести изменения в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств.
News.ruвчера в 10:46
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Автобиография Алонсо выйдет из печати в ноябре

Достаточно сказать, что сам гонщик анонсировал её ещё три года назад, однако не спешил публиковать, и вот наконец в британском издательстве Macmillan Publishers определились с планами: книга объёмом в 320 страниц увидит свет 12 ноября.
F1news.ru10:07