Курс доллара впервые с 10 августа превысил 74 рубля
Смотрите также
Трамп, Меркель и Макрон прокомментировали отравление Навального
В Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога
Суд отказался приобщить к делу Ефремова показания секретного свидетеля
Доктор Мясников назвал альтернативную версию случившегося с Навальным
В Петербурге горит здание ресторана на площади 700 кв. м
Настя Каменских показала фигуру без одежды
В Москве начали задерживать участников пикетов в поддержку Навального
ФСБ пресекла попытку СБУ похитить лидера народного ополчения Донбасса
Лавров назвал борьбу с Россией смыслом существования НАТО
В Москве завершилась церемония прощания с Легкоступовой
Минздрав доработал проект правил выдачи справок водителям
Головченко оценил решение Евросоюза выделить €53 млн Белоруссии
Правительство направило еще 200 млн рублей на выплаты учителям
Московские врачи приедут в Омск на консилиум по состоянию Навального
Суд отказался приобщить к делу Ефремова показания секретного свидетеля
В Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога
США отказались от запрошенного Россией заседания СБ ООН по Ирану
Росавиация открыла для международных полетов еще три города
Головченко оценил решение Евросоюза выделить €53 млн Белоруссии
Лавров призвал Киев перестать искать отговорки по Минским соглашениям
NASA оценило угрозу из-за утечки воздуха на МКС
Генпрокурор США сообщил о намерении добиваться смертной казни Царнаева
Макрон выступил против повторения украинского сценария в Белоруссии
Стоимость американского доллара в ходе торгов на Московской бирже 20 августа превысила 74 рубля впервые с 10 августа. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. Согласно биржевым торгам на 11:35 по московскому времени, курс доллара составлял 74,02 рубля и рос к рублю на 0,99%.В источнике
Подробнее о событии
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 73,41 рубля, курс евро составил 86,94 рубля
Финансовая газетавчера в 03:38