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Курс доллара впервые с 10 августа превысил 74 рубля

Стоимость американского доллара в ходе торгов на Московской бирже 20 августа превысила 74 рубля впервые с 10 августа. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. Согласно биржевым торгам на 11:35 по московскому времени, курс доллара составлял 74,02 рубля и рос к рублю на 0,99%.В источнике
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РБК

Курс доллара превысил ₽74 впервые с 10 августа

РБКвчера в 04:46
Финансовая газета

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 73,41 рубля, курс евро составил 86,94 рубля

Финансовая газетавчера в 03:38
Компания

Курс доллара превысил 74 рубля впервые с 10 апреля

Компаниявчера в 05:24
Газета.Ru

Курс доллара поднялся выше 74 рублей

Газета.Ruвчера в 04:44
ТАСС

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 74 руб

ТАССвчера в 03:03
RT на русском

Курс доллара превысил 74 рубля

RT на русскомвчера в 04:34
URA.Ru

Новости кризиса 20 августа. В России снова дорожают продукты, кабмин берет деньги из резерва, россияне получат новую выплату

URA.Ruвчера в 00:00

В Екатеринбурге около ТЦ «Мега» легковушка насмерть сбила пешехода

В Екатеринбурге в ночь с 20 на 21 августа произошло смертельное ДТП около ТЦ «Мега» напротив дома № 87 по улице Металлургов, сообщает отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу.
Вечерние Ведомости22:34
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Конец «мировой фабрики»: компании выводят свои производства из Китая

Первыми по мировой фабрике товаров ударили торговые войны в 2018-2019 годах между Китаем и США, и США с ЕС, а пандемия ускорила уход глобальных компаний из Китая и разрушение глобальных цепочек поставок китайских комплектующих.
Вести.Ruвчера в 04:20
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Боррель заявил об отсутствии у США права запуска санкций против Ирана

Соединённые Штаты не могут запустить процедуру восстановления санкций против Ирана после отказа от участия в Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе (СВПД), заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
RT на русском19:31
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ООН насчитала в 2020 году на два миллиона больше россиян

По обновленной статистике Организации Объединенных Наций, население России в 2020 году составляет 145,9 миллионов, что уже гораздо ближе к оценкам отечественных статистов, согласно которым по состоянию на 1 июня численность этого населения составляла 146,6 миллиона.
РИА Новости22:05

Sony представила первый рекламный ролик PlayStation 5

PlayStation 5 поступит в продажу в конце 2020 года – как и Xbox Series X. Консоль будет поддерживать трассировку лучей, обратную совместимость с некоторыми играми с PS4, а многие кроссген-проекты получат улучшенные версии для консоли нового поколения.
Городской портал Новый Нижнийвчера в 11:40
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Минздрав доработал проект правил выдачи справок водителям

Как сообщает «Коммерсант», ведомство доработало поправки, которыми предлагается внести изменения в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств.
News.ruвчера в 10:46
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