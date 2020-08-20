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РБК
РБК

Курс доллара превысил ₽74 впервые с 10 августа

Курс доллара вырос на 0,82%, до ₽73,91 по состоянию на 11:43 мск, свидетельствуют данные Московской биржи. Максимальное значение в ходе торговой сессии составило ₽74,04. Курс доллара поднялся выше уровня ₽74 впервые с 10 августа.В источнике
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Коммерсантъ

Курс доллара поднялся выше 74 рублей

Коммерсантъвчера в 04:52
РБК

Курс доллара превысил ₽74 впервые с 10 августа

РБКвчера в 04:46
ТАСС

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 74 руб

ТАССвчера в 03:03
Компания

Курс доллара превысил 74 рубля впервые с 10 апреля

Компаниявчера в 05:24
Газета.Ru

Курс доллара поднялся выше 74 рублей

Газета.Ruвчера в 04:44
RT на русском

Курс доллара превысил 74 рубля

RT на русскомвчера в 04:34
Финансовая газета

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 73,41 рубля, курс евро составил 86,94 рубля

Финансовая газетавчера в 03:38

Макрон выступил против повторения украинского сценария в Белоруссии

Евросоюз не хотел бы, чтобы в Белоруссии повторился украинский сценарий, подчеркнул Макрон, Брюссель заинтересован только в демократическом переходном периоде в республике, диалоге и организации выборов.
Газета.Ru01:19
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Премьер-министр Польши назначил нового министра иностранных дел страны

Как сообщил глава кабмина Матеуш Моравецкий на брифинге в Варшаве, Рау ранее занимал должность главы парламентской комиссии по иностранным делам Также Моравецкий рассказал о назначении нового министра здравоохранения.
Говорит Москвавчера в 12:48

Ветеран ВМС США предупредил о последствиях борьбы с подлодками России

Размышления США и стран НАТО о методах эффективной борьбы с российским флотом в случае военного конфликта чреваты применением атомного оружия, приводит слова ветерана ВМС США Брэдфорда Дисмьюкса Naval College Review.
Известия23:01
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