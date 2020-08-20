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Курс доллара впервые с 10 августа превысил 74 рубля

Стоимость американского доллара в ходе торгов на Московской бирже 20 августа превысила 74 рубля впервые с 10 апреля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. Согласно биржевым торгам на 11:35 по московскому времени, курс доллара составлял 74,02 рубля и рос к рублю на 0,99%.В источнике
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Коммерсантъ

Курс доллара поднялся выше 74 рублей

Коммерсантъ04:52
РБК

Курс доллара превысил ₽74 впервые с 10 августа

РБК04:46
Газета.Ru

Курс доллара поднялся выше 74 рублей

Газета.Ru04:44
Компания

Курс доллара превысил 74 рубля впервые с 10 апреля

Компания05:24
RT на русском

Курс доллара превысил 74 рубля

RT на русском04:34
ТАСС

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 74 руб

ТАСС03:03
Финансовая газета

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 73,41 рубля, курс евро составил 86,94 рубля

Финансовая газета03:38

«АвтоВАЗ» объявил публичный конкурс на название для новой модели Lada

Отмечается, что название должно быть благозвучным и связанным с нашей страной, быть созвучным с Lada, иметь простое ударение и 2-3 слога, в конце иметь букву «А». Пользователи уже начали проявлять креативность, предлагая назвать новый российский автомобиль Tamara, Aurora, Vodka, Taiga или Angara.
Evo-rus.com08:46
67

На Кубани освоили более 40% средств по нацпроектам в условиях пандемии

Освоение денежных средств, выделенных Краснодарскому краю на 2020 год для реализации национальных проектов, превысило 40%, несмотря на действовавшие в регионе ограничительные меры в условиях пандемии коронавируса.
ТАСС08:40

МТС запустила в Томске первую пилотную зону 5G

Компания МТС сообщила о запуске пилотной сети связи пятого поколения на базе Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и разработчика телекоммуникационного оборудования "Микран".
РИА Новости08:23
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Опыты подтвердили, что замороженная еда может разносить коронавирус

Сингапурские биологи на практике подтвердили, что недавние необъяснимые вспышки коронавирусной инфекции в Китае, Вьетнаме и других странах Азиатско-Тихоокеанского региона действительно могла вызвать зараженная замороженная еда.
ТАСС Наука 06:59

Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана

Вашингтон убежден, что сможет не допустить появления российских средств ПВО у Ирана, когда начнет восстанавливать санкции ООН в отношении Исламской республики, заявил госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News.
Газета.Ru02:41
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Стали известны противопоказания к вакцинации от коронавируса

"Противопоказания: гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты; тяжелые аллергические реакции в анамнезе; острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний – вакцинацию проводят через две-четыре недели после выздоровления или ремиссии", - говорится в инструкции к препарату.
Газета.Ru08:53
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Мишустин обсудил с премьером Белоруссии борьбу с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел телефонные переговоры с белорусским коллегой Романом Головченко, в ходе которого стороны обсудили борьбу с коронавирусом и перспективы торгово-экономического сотрудничества двух стран.
Известия08:40
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Яхту «Дома-2» ограбили на 30 миллионов рублей

Ущерб оценивается примерно в 30 млн руб. Судно использовалось для съемок проекта "Яхта любви", по результатам которого трое участников "Дома-2" должны были выбрать себе одну из десяти девушек — претенденток на вхождение в основной состав шоу.
Газета.Ru08:36
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