Финансы
Москва 24Курс доллара превысил 64 рубля впервые с начала декабря
В 11:27 доллар продолжил расти, составив 64,06 рубля, а это на 14 копеек выше уровня закрытия предыдущей сессии. Отметки выше 64 рублей доллар впервые достиг с 4 декабря 2019 года. Курс евро вырос на шесть копеек и составил 70,94 рубля.
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Политика
Кремль назвал маловероятным «сверхблизкое сближение» Белоруссии и США
Развитие отношений Белоруссии и США — суверенное право Минска, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая впервые выступила на сцене спустя 25 лет
После 25-летнего перерыва певица Наталья Ветлицкая вернулась на сцену.
Политика
В Кремле прокомментировали идею упоминания бога в Конституции
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложенную патриархом Кириллом идею об упоминании бога в Конституции, сообщает РИА "Новости".
Общество
Школы Ульяновской области закрывают на карантин
В связи с участившимися случаями заболевания ОРВИ с четвертого февраля все школы закрываются на карантин до 10 февраля.
Политика
Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Политика
Россияне поддержали поправки в Конституцию
Большинство россиян поддержали предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Эрдогана о Крыме
В Кремле не согласны с высказываниями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Крыму, заявил 3 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Армия и оружие
Эрдоган заявил об ударах турецкой армии по сирийской армии
В Минобороны России признали, что в ночь на 3 февраля военнослужащие Турции действительно попали под обстрел правительственных сил Сирии в Идлибе, которые вели огонь по террористам.
Общество
Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей
Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Происшествия
Стойка шасси частично разрушилась при посадке самолета в Томске
Стойка шасси частично обрушилась при посадке самолета Bombardier авиакомпании «Руслайн» в Томске.
Происшествия
Следствие потребовало ареста боксера Кушиташвили
Военное следственное управление Следственного комитета по Москве ходатайствовало об аресте боксера Георгия Кушиташвили по уголовному делу о нападении на сотрудника Росгвардии.
Политика
Иран решил больше не передавать Украине данные по крушению самолёта
В Иране приняли решение отказаться от передачи украинской стороне данных о крушении самолёта авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Тегеране из-за утечки в украинские СМИ информации по происшествию.
Происшествия
Суд арестовал замдиректора ивановской школы, обвиняемого в педофилии
Суд заключил под стражу заместителя директора одной из школ в Ивановской области, который задержан по подозрению в педофилии, вовлечении несовершеннолетнего в распитие спиртных напитков и сексуальном насилии, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по региону Ирина Котова.
Спорт
Тренер ответил на вопрос о работе паратриатлониста доставщиком еды
Старший тренер сборной России по паратриатлону Марина Никитина заявила РИА Новости, что не имеет информации о том, что член национальной команды Михаил Асташов в Екатеринбурге устроился на работу в компанию по доставке еды.
Музыка
Названы новые претенденты на участие в «Евровидении-2020» от России
В коротком списке Первого канала наиболее вероятных участников «Евровидения-2020», кроме уже упомянутого влиятельным продюсером Игорем Крутым Александра Панайотова, значится еще несколько реальных претендентов.
Финансы
Официальный курс евро вырос к рублю
Официальный курс евро и доллара на вторник, 4 февраля, вырос к рублю, следует из данных Центробанка.
Шоу-бизнес
Успенская обвинила телевизионщиков в похищении больной дочери
Певица Любовь Успенская обвинила телевизионщиков в чуть ли не похищении ее дочери, которая, придя в студию, обвинила мать в рукоприкладстве и психологическом насилии.
Политика
Рейтинг доверия к Зеленскому опустился ниже 50%
Рейтинг доверия украинцев к президенту страны Владимиру Зеленскому составил 49,4%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного «Центром социального мониторинга» и Украинским институтом социальных исследований с 24 по 28 января 2020 г.
Происшествия
Появилось видео расстрела известного хирурга в центре Киева
Появилось видео момента расстрела известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала себя в юности
Актриса показала, как она выглядела в 18 лет. Екатерина Климова сообщила, что считала себя некрасивой в том возрасте.
Политика
Михаил Ноздряков снова занял кабинет министра финансов Чувашии
Михаил Ноздряков, уже занимавший пост министра финансов Чувашии в 2011-2014 годах, вновь вернулся в кресло руководителя регионального Минфина.
Политика
Бывшая глава Керчи попросила прекратить травлю её детей
Общество
В Госдуме объяснили предложение увеличить штраф за шум в ночное время
Ранее "Известия" сообщили, что депутаты Госдумы предложили ввести единые штрафы для шумных соседей.
Происшествия
Задержан угонщик, протаранивший здание МВД Москвы
Полицейские задержали водителя, который врезался в здание ГУ МВД Москвы на Петровке,38.
Происшествия
ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Лондоне
Террористическая группировка «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за атаку на юге Лондона.
Спорт
Трехкратный чемпион мира по борьбе Махов уличен в применении допинга
Общество
Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки
Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
Политика
Ветеранам выдадут бесплатные мобильные телефоны
Каждый российский ветеран или инвалид Великой Отечественной войны получит бесплатный мобильный телефон для связи с социальными службами и волонтерами.
Экономика
Китайские биржи открылись обвалом на 8% из-за вспышки коронавируса
Торги на китайских фондовых биржах впервые открылись после новогодних каникул и показали обвал более чем на 8% на фоне эпидемии нового типа коронавируса.