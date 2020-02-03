В 11:27 доллар продолжил расти, составив 64,06 рубля, а это на 14 копеек выше уровня закрытия предыдущей сессии. Отметки выше 64 рублей доллар впервые достиг с 4 декабря 2019 года. Курс евро вырос на шесть копеек и составил 70,94 рубля.

Курс доллара превысил 64 рубля впервые с начала декабря

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