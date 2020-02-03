Финансы

Москва 24Москва 24Курс доллара превысил 64 рубля впервые с начала декабря

В 11:27 доллар продолжил расти, составив 64,06 рубля, а это на 14 копеек выше уровня закрытия предыдущей сессии. Отметки выше 64 рублей доллар впервые достиг с 4 декабря 2019 года. Курс евро вырос на шесть копеек и составил 70,94 рубля.
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Доллар США поднялся выше 64 рублей впервые с 4 декабря

Интерфакс03:56

Рубль слабеет на торгах на Московской бирже

Ведомости03:51

Курс доллара на Мосбирже превысил 64 рубля

ТАСС03:21

Курс доллара превысил ₽64 впервые с начала декабря

РБК03:31

Курс доллара превысил 64 рубля

RT на русском03:29

Курс доллара на МосБирже опять вырос

News.ru02:24

Доллар превысил 64 руб. впервые за два месяца

Коммерсантъ03:32
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Политика

Кремль назвал маловероятным «сверхблизкое сближение» Белоруссии и США

Развитие отношений Белоруссии и США — суверенное право Минска, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
РБК 06:10
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая впервые выступила на сцене спустя 25 лет

После 25-летнего перерыва певица Наталья Ветлицкая вернулась на сцену.
Газета.Ru 31 января в 16:59
Политика

В Кремле прокомментировали идею упоминания бога в Конституции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложенную патриархом Кириллом идею об упоминании бога в Конституции, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:32
Общество

Школы Ульяновской области закрывают на карантин

В связи с участившимися случаями заболевания ОРВИ с четвертого февраля все школы закрываются на карантин до 10 февраля.
Ульяновская правда 07:00
Политика

Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Известия 07:05
Политика

Россияне поддержали поправки в Конституцию

Большинство россиян поддержали предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию.
Lenta.ru вчера в 17:47
Политика

В Кремле прокомментировали слова Эрдогана о Крыме

В Кремле не согласны с высказываниями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Крыму, заявил 3 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
REGNUM 05:27
Армия и оружие

Эрдоган заявил об ударах турецкой армии по сирийской армии

В Минобороны России признали, что в ночь на 3 февраля военнослужащие Турции действительно попали под обстрел правительственных сил Сирии в Идлибе, которые вели огонь по террористам.
Газета.Ru 05:06
Общество

Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей

Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Газета.Ru вчера в 21:25
Происшествия

Стойка шасси частично разрушилась при посадке самолета в Томске

Стойка шасси частично обрушилась при посадке самолета Bombardier авиакомпании «Руслайн» в Томске.
Известия вчера в 23:28
Происшествия

Следствие потребовало ареста боксера Кушиташвили

Военное следственное управление Следственного комитета по Москве ходатайствовало об аресте боксера Георгия Кушиташвили по уголовному делу о нападении на сотрудника Росгвардии.
Известия 06:41
Политика

Иран решил больше не передавать Украине данные по крушению самолёта

В Иране приняли решение отказаться от передачи украинской стороне данных о крушении самолёта авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Тегеране из-за утечки в украинские СМИ информации по происшествию.
RT на русском 06:34
Происшествия

Суд арестовал замдиректора ивановской школы, обвиняемого в педофилии

Суд заключил под стражу заместителя директора одной из школ в Ивановской области, который задержан по подозрению в педофилии, вовлечении несовершеннолетнего в распитие спиртных напитков и сексуальном насилии, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по региону Ирина Котова.
РИА Новости 04:15
Спорт

Тренер ответил на вопрос о работе паратриатлониста доставщиком еды

Старший тренер сборной России по паратриатлону Марина Никитина заявила РИА Новости, что не имеет информации о том, что член национальной команды Михаил Асташов в Екатеринбурге устроился на работу в компанию по доставке еды.
РИА Новости 04:49
Музыка

Названы новые претенденты на участие в «Евровидении-2020» от России

В коротком списке Первого канала наиболее вероятных участников «Евровидения-2020», кроме уже упомянутого влиятельным продюсером Игорем Крутым Александра Панайотова, значится еще несколько реальных претендентов.
REGNUM 06:24
Финансы

Официальный курс евро вырос к рублю

Официальный курс евро и доллара на вторник, 4 февраля, вырос к рублю, следует из данных Центробанка.
Газета.Ru 05:08
Шоу-бизнес

Успенская обвинила телевизионщиков в похищении больной дочери

Певица Любовь Успенская обвинила телевизионщиков в чуть ли не похищении ее дочери, которая, придя в студию, обвинила мать в рукоприкладстве и психологическом насилии.
Московский Комсомолец вчера в 09:32
Происшествия

Объявление о продаже ребенка в Челябинской области оказалось шуткой

РИА Новости 01:43
Политика

Рейтинг доверия к Зеленскому опустился ниже 50%

Рейтинг доверия украинцев к президенту страны Владимиру Зеленскому составил 49,4%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного «Центром социального мониторинга» и Украинским институтом социальных исследований с 24 по 28 января 2020 г.
Известия 06:16
Происшествия

Появилось видео расстрела известного хирурга в центре Киева

Появилось видео момента расстрела известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Известия вчера в 16:33
Шоу-бизнес

Екатерина Климова показала себя в юности

Актриса показала, как она выглядела в 18 лет. Екатерина Климова сообщила, что считала себя некрасивой в том возрасте.
Uznayvse.ru 05:45
Политика

Михаил Ноздряков снова занял кабинет министра финансов Чувашии

Михаил Ноздряков, уже занимавший пост министра финансов Чувашии в 2011-2014 годах, вновь вернулся в кресло руководителя регионального Минфина.
Наша версия 06:23
Политика

Бывшая глава Керчи попросила прекратить травлю её детей

RT на русском 04:00
Общество

В Госдуме объяснили предложение увеличить штраф за шум в ночное время

Ранее "Известия" сообщили, что депутаты Госдумы предложили ввести единые штрафы для шумных соседей.
РИА Новости 05:35
Происшествия

Задержан угонщик, протаранивший здание МВД Москвы

Полицейские задержали водителя, который врезался в здание ГУ МВД Москвы на Петровке,38.
Российская газета 03:17
Происшествия

ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Лондоне

Террористическая группировка «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за атаку на юге Лондона.
RT на русском 07:12
Спорт

Трехкратный чемпион мира по борьбе Махов уличен в применении допинга

Российская газета 06:14
Общество

Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
Российская газета 01 февраля в 14:48
Политика

Ветеранам выдадут бесплатные мобильные телефоны

Каждый российский ветеран или инвалид Великой Отечественной войны получит бесплатный мобильный телефон для связи с социальными службами и волонтерами.
Российская газета 05:45
Экономика

Китайские биржи открылись обвалом на 8% из-за вспышки коронавируса

Торги на китайских фондовых биржах впервые открылись после новогодних каникул и показали обвал более чем на 8% на фоне эпидемии нового типа коронавируса.
iReactor вчера в 21:32
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