Финансы
ДождьКурс доллара опустился ниже 62 рублей впервые за полтора года
Курс доллара на торгах Московской биржи опустился ниже 62 рублей. Это произошло впервые с июля 2018 года. На торгах 24 декабря минимальный курс доллара составлял 61 рубль 94 копейки.
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Рубль днем усилил рост к доллару и евро благодаря пику налогового периода декабря
Финмаркет24 декабря в 08:00
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Хоккей
МЧМ-2020 по хоккею стартует в Чехии
26 декабря в Чехии стартует МЧМ-2020 по хоккею.
Футбол
Юрген Клопп: «„Боксинг-дэй“ в АПЛ — преступление»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал график АПЛ под конец года, когда в чемпионате начинается так называемый «боксинг-дэй» — череда матчей с коротким промежутком времени.
Происшествия
В Иране разбился истребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 потерпел крушение на северо-западе Ирана. Инцидент произошёл рядом со стратовулканом Себелан, сообщает агентство Tasnim.
Наука
В сторону Сибири смещается северный магнитный полюс Земли
Международная группа исследователей заявила, что северный магнитный полюс планеты продолжает смещаться к Сибири.
Армия и оружие
Шойгу рассказал о полном восстановлении системы подготовки офицеров
По словам Шойгу, подготовка офицерского состава в сегодняшней армии восстановлена полностью, как среди выпускников военных училищ, так и среди бывших подопечных военных академий.
Происшествия
Суд в Москве арестовал имущество замглавы Генштаба ВС Арсланова
Суд в Москве арестовал имущество заместителя главы Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковника Халила Арсланова, обвиняемого в крупном мошенничестве.
Политика
Турция утвердила меморандум с ПНС Ливии по военному сотрудничеству
Анкара утвердила подписанный с Правительством национального согласия Ливии меморандум о военном сотрудничестве, он подписан президентом Турции Тайипом Эрдогам, соответствующий указ опубликован в официальном издании Resmi Gazete в четверг.
Происшествия
Жертвами тайфуна на Филиппинах стали 16 человек
По меньшей мере, 16 человек погибли в результате разрушений, вызванных тайфуном «Фанфон» на Филиппинах.
Происшествия
Российская пианистка погибла на отдыхе в Будапеште, пишут СМИ
27-летняя российская пианистка из Уфы Элина Валиева погибла в съемной квартире в Будапеште, пишет сайт kp.ru.
Политика
Большинство жителей ЕС одобряют идею сближения с Россией
Идею наладить диалог с Россией поддерживает большинство жителей Великобритании, Германии, Франции и Италии, сообщает 25 декабря Sputnik News.
Энергетика
Новак оценил экономический эффект сделки ОПЕК+ для России
Российский бюджет получил от сделки по сокращению добычи ОПЕК+ более 6 трлн рублей, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью РБК.
Хоккей
Путин рассказал, что в последнее время мало спит
Футбол
Левандовски стал лучшим бомбардиром 2019 года
На втором месте расположился аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси. С 1 января 2019 года ему удалось забить 50 голов в 58 играх.
Происшествия
Число пострадавших при жёсткой посадке Ми-8 возросло до 15
Политика
В Госдуме не поддержали идею «нормандского формата» для Грузии
Депутат Госдумы Дмитрий Новиков отметил, что предложение президента Грузии провести переговоры, аналогичные "нормандскому формату", - это "своеобразная идея".
Общество
СК проверит информацию о продаже села с людьми в Красноярском крае
Кино
Брянский актер Шагин сыграл в новом фильме декабриста Рылеева
В четверг, 26 декабря, на экраны страны выходит художественный фильм «Союз спасения», одну из главных ролей в котором сыграл брянский актер.
Общество
Атомную подлодку проекта «Ясень-М» «Новосибирск» спустили на воду
Первую серийную атомную подлодку проекта 885М "Ясень-М" "Новосибирск" вывели из эллинга оборонной верфи "Севмаш" и спустили на воду.
Экономика
Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут
Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают «Известия».
Политика
WP: в США разрабатывают тактику информационной войны против России
Киберкомадование США разрабатывает тактику информационной войны против высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов на случай, если Москва попытается "вмешаться" в президентские выборы 2020 года в Соединенных Штатах, утверждает газета Washington Post со ссылкой на источники.
Шоу-бизнес
Певица Нюша рассекретила имя маленькой дочки
Которую родила в ноябре 2018 года. Певица Анна Шурочкина назвала имя своей дочери и впервые разрешила опубликовать ее фотоснимки.
Общество
«Ъ»: Медведев подписал постановление о регистрации машин в автосалонах
Издание подчёркивает, что основным нововведением является возможность получить свидетельство о регистрации и государственные регистрационные знаки на машину в автосалоне.
Культура
Джои Бэти рассказал о балладе «Ведьмаку заплатите чеканной монетой»
Политика
Письмо Кеннеди о Санта-Клаусе и советской бомбе показали на выставке
Шоу-бизнес
У Леры Кудрявцевой лопнул имплант в груди
С актрисой и телеведущей Лерой Кудрявцевой случилось несчастье. Она попала в больницу, пришлось удалить импланты из груди.
Экономика
Прогноз по курсу доллара: россиян заманивают в ловушку
Несмотря на радужные прогнозы и активный рост российской национальной валюты, падения не избежать и рубль может рухнуть до 100 за доллар.
Армия и оружие
В США признали превосходство АК-47 над M16
Издание The National Interest сравнило между собой советский автомат АК-47 и американскую автоматическую винтовку M16, которые использовались во время войны во Вьетнаме.
Общество
Водонаева посоветовала женщинам не рожать детей в России
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев собрался оставить 64-летнюю супругу одну на Новый год
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».