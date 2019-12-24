Финансы

ДождьДождьКурс доллара опустился ниже 62 рублей впервые за полтора года

Курс доллара на торгах Московской биржи опустился ниже 62 рублей. Это произошло впервые с июля 2018 года. На торгах 24 декабря минимальный курс доллара составлял 61 рубль 94 копейки.
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Рубль ставит рекорд за рекордом

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Доллар упал ниже 62 рублей впервые с 12 июля 2018 года

Интерфакс24 декабря в 06:12

Рубль днем усилил рост к доллару и евро благодаря пику налогового периода декабря

Финмаркет24 декабря в 08:00

Курс доллара достиг минимума почти за полтора года

Ведомости24 декабря в 06:38

Эксперты: курс доллара в первой половине 2020 года составит 62-64 рубля

ТАСС24 декабря в 19:29

Курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с июля 2018 года

RT на русском24 декабря в 06:08

Рубль обновляет максимумы за 1,5 года, доллар уже по 62 рубля

ПРАЙМ24 декабря в 06:12
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Хоккей

МЧМ-2020 по хоккею стартует в Чехии

26 декабря в Чехии стартует МЧМ-2020 по хоккею.
Sport.ru вчера в 18:44
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Юрген Клопп: «„Боксинг-дэй“ в АПЛ — преступление»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал график АПЛ под конец года, когда в чемпионате начинается так называемый «боксинг-дэй» — череда матчей с коротким промежутком времени.
Sportbox.RU вчера в 18:18
Происшествия

В Иране разбился истребитель МиГ-29

Истребитель МиГ-29 потерпел крушение на северо-западе Ирана. Инцидент произошёл рядом со стратовулканом Себелан, сообщает агентство Tasnim.
News.ru вчера в 03:35
Наука

В сторону Сибири смещается северный магнитный полюс Земли

Международная группа исследователей заявила, что северный магнитный полюс планеты продолжает смещаться к Сибири.
МедиаПоток вчера в 02:41
Армия и оружие

Шойгу рассказал о полном восстановлении системы подготовки офицеров

По словам Шойгу, подготовка офицерского состава в сегодняшней армии восстановлена полностью, как среди выпускников военных училищ, так и среди бывших подопечных военных академий.
ФАН вчера в 12:56
Происшествия

Суд в Москве арестовал имущество замглавы Генштаба ВС Арсланова

Суд в Москве арестовал имущество заместителя главы Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковника Халила Арсланова, обвиняемого в крупном мошенничестве.
ТАСС вчера в 23:00
Политика

Турция утвердила меморандум с ПНС Ливии по военному сотрудничеству

Анкара утвердила подписанный с Правительством национального согласия Ливии меморандум о военном сотрудничестве, он подписан президентом Турции Тайипом Эрдогам, соответствующий указ опубликован в официальном издании Resmi Gazete в четверг.
РИА Новости вчера в 23:58
Происшествия

Жертвами тайфуна на Филиппинах стали 16 человек

По меньшей мере, 16 человек погибли в результате разрушений, вызванных тайфуном «Фанфон» на Филиппинах.
РБК 00:37
Происшествия

Российская пианистка погибла на отдыхе в Будапеште, пишут СМИ

27-летняя российская пианистка из Уфы Элина Валиева погибла в съемной квартире в Будапеште, пишет сайт kp.ru.
Газета.Ru 24 декабря в 15:41
Политика

Большинство жителей ЕС одобряют идею сближения с Россией

Идею наладить диалог с Россией поддерживает большинство жителей Великобритании, Германии, Франции и Италии, сообщает 25 декабря Sputnik News.
Красная весна вчера в 02:24
Энергетика

Новак оценил экономический эффект сделки ОПЕК+ для России

Российский бюджет получил от сделки по сокращению добычи ОПЕК+ более 6 трлн рублей, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью РБК.
Известия вчера в 23:23
Хоккей

Путин рассказал, что в последнее время мало спит

РИА Новости вчера в 22:32
Футбол

Левандовски стал лучшим бомбардиром 2019 года

На втором месте расположился аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси. С 1 января 2019 года ему удалось забить 50 голов в 58 играх.
ГЛАС.RU вчера в 23:33
Происшествия

Число пострадавших при жёсткой посадке Ми-8 возросло до 15

RT на русском вчера в 04:19
Политика

В Госдуме не поддержали идею «нормандского формата» для Грузии

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков отметил, что предложение президента Грузии провести переговоры, аналогичные "нормандскому формату", - это "своеобразная идея".
Газета.Ru вчера в 12:09
Общество

СК проверит информацию о продаже села с людьми в Красноярском крае

АиФ Красноярск вчера в 09:25
Кино

Брянский актер Шагин сыграл в новом фильме декабриста Рылеева

В четверг, 26 декабря, на экраны страны выходит художественный фильм «Союз спасения», одну из главных ролей в котором сыграл брянский актер.
Городской телеканал (Брянск) вчера в 16:32
Общество

Атомную подлодку проекта «Ясень-М» «Новосибирск» спустили на воду

Первую серийную атомную подлодку проекта 885М "Ясень-М" "Новосибирск" вывели из эллинга оборонной верфи "Севмаш" и спустили на воду.
Газета.Ru вчера в 07:05
Экономика

Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут

Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают «Известия».
REGNUM вчера в 19:58
Политика

WP: в США разрабатывают тактику информационной войны против России

Киберкомадование США разрабатывает тактику информационной войны против высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов на случай, если Москва попытается "вмешаться" в президентские выборы 2020 года в Соединенных Штатах, утверждает газета Washington Post со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 20:42
Шоу-бизнес

Певица Нюша рассекретила имя маленькой дочки

Которую родила в ноябре 2018 года. Певица Анна Шурочкина назвала имя своей дочери и впервые разрешила опубликовать ее фотоснимки.
Моя Москва.онлайн 23 декабря в 04:50
Общество

«Ъ»: Медведев подписал постановление о регистрации машин в автосалонах

Издание подчёркивает, что основным нововведением является возможность получить свидетельство о регистрации и государственные регистрационные знаки на машину в автосалоне.
RT на русском 00:16
Культура

Джои Бэти рассказал о балладе «Ведьмаку заплатите чеканной монетой»

iReactor вчера в 13:19
Политика

Письмо Кеннеди о Санта-Клаусе и советской бомбе показали на выставке

iReactor вчера в 21:56
Шоу-бизнес

У Леры Кудрявцевой лопнул имплант в груди

С актрисой и телеведущей Лерой Кудрявцевой случилось несчастье. Она попала в больницу, пришлось удалить импланты из груди.
ToDay News Ufa 24 декабря в 12:35
Экономика

Прогноз по курсу доллара: россиян заманивают в ловушку

Несмотря на радужные прогнозы и активный рост российской национальной валюты, падения не избежать и рубль может рухнуть до 100 за доллар.
Рамблер вчера в 16:06
Армия и оружие

В США признали превосходство АК-47 над M16

Издание The National Interest сравнило между собой советский автомат АК-47 и американскую автоматическую винтовку M16, которые использовались во время войны во Вьетнаме.
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Общество

Водонаева посоветовала женщинам не рожать детей в России

Bimru.ru вчера в 22:02
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев собрался оставить 64-летнюю супругу одну на Новый год

News.ru вчера в 13:01
Экономика

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Ведомости вчера в 16:54
Как работают Яндекс.Новости?
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