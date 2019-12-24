Финансы
ИзвестияКурс доллара впервые с июля 2018 года опустился ниже 62 рублей
Биржевой курс доллара в ходе торгов на Московской бирже во вторник, 24 декабря, впервые с 12 июля 2018 года опустился ниже 62 рублей. Торги открылись на уровне 62,28 рубля за доллар. Минимальное значение в ходе торгов составило 61,94 рубля.
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Происшествия
Россиянина арестовали в Крыму по обвинению в госизмене
В Крыму сотрудники ФСБ задержали россиянина по обвинению в госизмене. Он был арестован и этапирован в Москву.
Здоровье
Во вспышке кори обвинили «антипрививочников»
В Якутии, Тюменской и Оренбургской областях фиксируют вспышки кори.
Общество
В работе Visa и Mastercard произошли сбои
Пользователи платежных систем Visa и Mastecard в ряде стран столкнулись со сбоями. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
Наука
Низкий риск развития ишемической болезни сердца в постменопаузе связали с магнием
В своей работе американские ученые исследовали потребление магния с пищей в выборке из более 153 тысяч женщин в постменопаузе и смогли связать его уровни с развитием ИБС и ВСС в течение последующих десяти с половиной лет наблюдения.
Происшествия
При обысках у генерала ФТС Кизлыка нашли золотые слитки
Как ранее сообщало ИА REGNUM, фигурант уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями Кизлык арестован судом до 22 февраля будущего года.
Экономика
Forbes назвал десять самых успешных миллиардеров десятилетия
Журнал Forbes составил список десяти самых успешных миллиардеров десятилетия. Рейтинг возглавил основатель Amazon Джефф Безос.
Общество
Роспотребнадзор намерен прекратить торговлю «снюсом» в РФ
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) потребовала от своих территориальных органов организовать проверки, чтобы прекратить продажу в РФ никотиносодержащих смесей.
Экономика
Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов объяснил рост реальных доходов населения в 2019 году переломом тенденции последних лет.
Авто
Названа цена на новый кроссовер Kia Seltos в России
Ожидается, что позже на российском рынке появятся и другие версии Kia Seltos, имеющие полный привод, атмосферный бензиновый двигатель 1,6 MPI, а также шестиступенчатую автоматическую трансмиссию.
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой удалили грудные импланты
Подробнее напишу на днях и расскажу вам о «болезни грудных имплантов».
Наука
Ученые объяснили слипание овсяных колечек
Шоу-бизнес
Максим Галкин рассказал, как они с Пугачевой выбирали суррогатную мать
Максим Галкин и Алла Пугачева никогда не скрывали, что их детей — Лизу и Гарри — вынашивала суррогатная мать.
Здоровье
По данным онкологов, кишечник сигнализирует о раке на ранней стадии
Японские ученые-медики определили и рассказали, как кишечник предупреждает человека о возникновении рака на ранней стадии его развития.
Политика
Путин назвал бредом резолюцию Европарламента о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин назвал «полным бредом» резолюцию Европарламента о Второй мировой войне.
Общество
Главу МВД Татарстана наказали после учений полицейских со школьниками
Глава МВД России Владимир Колокольцев решил уволить непосредственных организаторов учений полицейских с участием школьников в Тукаевском районе РТ, а главу республиканского ведомства Артема Хохорина - наказать.
Космос
Метеоспутник «Электро-Л» №3 успешно выведен на орбиту
Метеорологический спутник «Электро-Л» №3 успешно выведен на целевую орбиту. Об этом информирует пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».
Кино
Фонд кино утвердил проекты, которые получат господдержку в РФ
"Совет Фонда кино утвердил перечень организаций кинематографии, которым будет оказана поддержка в целях производства национальных фильмов для детской и семейной аудитории, а также уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов", - говорится в сообщении.
Общество
Гендиректора «Ленфильма» Пичугина отправили в отставку
Пичугин занимал должность гендиректора с 2012 года.
Экономика
Силуанов: правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка
Правительство обсуждает выход Центробанка из капитала Сбербанка, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Армия и оружие
В Минобороны прошла крупная ротация кадров
Руководителем инновационного технополиса «ЭРА» стал глава военной полиции генерал-лейтенант Владимир Ивановский.
Экономика
Зеленский обратился к АЗС с просьбой снизить цены на бензин
Как отметила заместитель главы офиса Зеленского, реальная цена на топливо на Украине значительно отличается от цены, устанавливаемой компаниями в соответствии с программами лояльности.
Кино
Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат в выходные
Замыкает пятерку лидеров новинка проката - анимационный фильм "Фиксики против Кработов", собравший 56,5 миллиона рублей за уик-энд.
Общество
Лукашенко пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба»
Господин Лукашенко напомнил, что в Белоруссии три трубы нефтепровода «Дружба» с Россией.
Футбол
Крыховяк сыграл свадьбу с французской моделью
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк сыграл свадьбу накануне Рождества. Избранницей футболиста стала французская модель Селия Яунат.