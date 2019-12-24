Впервые с июля 2018 года курс доллара упал ниже 62 рублей. Евро также падает — во вторник днем, 24 декабря, евро торгуется на минимальных уровнях с мая 2018 года. Такие данные приводит Московская биржа.

Впервые за полтора года доллар упал ниже 62 рублей

Происшествия Движение на федеральной трассе в Кузбассе перекрыли из-за двух ДТП Автомобильное движение полностью перекрыто на участке федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Топкинском районе Кузбасса, где утром в среду во время снегопада и метели произошло два ДТП с участием девяти автомобилей, в том числе четырех грузовиков.

Политика Как генсека расстреляли за унижение нацменьшинств 30 лет назад, 25 декабря 1989 года, после фарсового суда были расстреляны последний коммунистический лидер Румынии Николае Чаушеску и его жена Елена – по факту второй человек в государстве.

Общество Голикова назвала ужасным проведение оптимизации в здравоохранении Ранее, в начале ноября, Голикова уже сообщала о том, что, по ее мнению, оптимизацию здравоохранения во многих российских регионах «провели неудачно».

Общество В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал» Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.

Происшествия У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.

Происшествия Американец ограбил банк и разбросал деньги, пожелав хорошего Рождества Мужчина ограбил банк в американском городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо), после чего выбежал на улицу и стал бросать деньги в воздух со словами "счастливого Рождества!", сообщило издание Hill.

Космос Корабль Starliner совершил посадку Космический корабль Boeing CST-100 Starliner успешно совершил посадку на территории американского штата Нью-Мексико, завершив свой первый испытательный полет, который проходил без экипажа на борту.

Общество Мантуров назвал маловероятным уход Apple с российского рынка Российский рынок интересен Apple, американская компания вряд ли решит покинуть его после того, как в стране вступит в силу закон о предустановке на гаджеты российского программного обеспечения.

Экономика Консорциум РФПИ и испанской Urbaser займется сортировкой мусора в России Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), испанский оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами Urbaser и еще несколько инвесторов вложат до 2,9 млрд руб. в комплекс по сортировке и размещению отходов в Калининградской области.

Спорт Нурмагомедов указал на виновных в отстранении России от соревнований 9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в международных турнирах на четыре года, а также запретил стране принимать подобные соревнования на своей территории.

Общество Чемезов предложил назначить «Ростех» оператором промышленного мусора Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов предложил создать федерального оператора по обращению с отходами III—V классов опасности (промышленные отходы) и наделить этими функциями саму госкорпорацию.