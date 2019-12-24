Финансы
Вести.RuВпервые за полтора года доллар упал ниже 62 рублей
Впервые с июля 2018 года курс доллара упал ниже 62 рублей. Евро также падает — во вторник днем, 24 декабря, евро торгуется на минимальных уровнях с мая 2018 года. Такие данные приводит Московская биржа.
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Происшествия
СМИ узнали содержание последнего разговора стрелка с Лубянки
Со ссылкой на источник в следствии СМИ узнало, как провел последние часы "стрелок с Лубянки" Евгений Манюров.
Экономика
Выход на рынок МС-21 обойдется государству в 13 млрд рублей
Шоу-бизнес
Ради новой жены Александр Цекало выкупил фамилию у бывшей
Александр Цекало с молодой женой планируют ребенка.
Экономика
Украина подсчитала доход от транзита газа из России
Доход Украины от транзита российского газа в 2020 году может составить около двух миллиардов долларов.
Общество
Летчик разбившегося Су-57 выжил
Источник сообщил "Интерфаксу", что разбившийся Су-57 пилотировал гражданский летчик.
Транспорт
Пассажир упал на пути на «фиолетовой» ветке московского метро
Общество
Кудрин рассказал о спасении российской экономики Путиным
Российская экономика была спасена в 2008 году решением создать резервные фонды, заявил экс-министр финансов Алексей Кудрин.
Экономика
В России заметно сократилось производство сырных продуктов
В 2019 году в России снизилось производство сырных продуктов, сообщают «Ведомости».
Происшествия
Движение на федеральной трассе в Кузбассе перекрыли из-за двух ДТП
Автомобильное движение полностью перекрыто на участке федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Топкинском районе Кузбасса, где утром в среду во время снегопада и метели произошло два ДТП с участием девяти автомобилей, в том числе четырех грузовиков.
Политика
Как генсека расстреляли за унижение нацменьшинств
30 лет назад, 25 декабря 1989 года, после фарсового суда были расстреляны последний коммунистический лидер Румынии Николае Чаушеску и его жена Елена – по факту второй человек в государстве.
Общество
Голикова назвала ужасным проведение оптимизации в здравоохранении
Ранее, в начале ноября, Голикова уже сообщала о том, что, по ее мнению, оптимизацию здравоохранения во многих российских регионах «провели неудачно».
Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой удалили грудные импланты
Подробнее напишу на днях и расскажу вам о «болезни грудных имплантов».
Происшествия
У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки
Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Происшествия
Американец ограбил банк и разбросал деньги, пожелав хорошего Рождества
Мужчина ограбил банк в американском городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо), после чего выбежал на улицу и стал бросать деньги в воздух со словами "счастливого Рождества!", сообщило издание Hill.
Политика
Лукашенко предупредил Россию о войне с НАТО из-за Белоруссии
Страны Запада и НАТО обязательно отреагируют в случае, если Россия попытается нарушить суверенитет Белоруссии.
Космос
Корабль Starliner совершил посадку
Космический корабль Boeing CST-100 Starliner успешно совершил посадку на территории американского штата Нью-Мексико, завершив свой первый испытательный полет, который проходил без экипажа на борту.
Общество
Учительница из Испании преподала анатомию на своем теле
В Испании учительница шокировала детей необычным уроком анатомии. Она преподавала занятие на своем теле.
Политика
Аксенов призвал не отвлекаться на заявления Украины по Крымскому мосту
Глава Крыма Сергей Аксенов призвал не отвлекаться на заявления украинских чиновников по поводу открытия железнодорожной части Крымского моста.
Общество
Мантуров назвал маловероятным уход Apple с российского рынка
Российский рынок интересен Apple, американская компания вряд ли решит покинуть его после того, как в стране вступит в силу закон о предустановке на гаджеты российского программного обеспечения.
Происшествия
В Венгрии погибла российская пианистка
В Венгрии трагически погибла 27-летняя российская пианистка Элина Валиева.
Гаджеты
Oppo выпустит копию наушников AirPods
Экономика
Консорциум РФПИ и испанской Urbaser займется сортировкой мусора в России
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), испанский оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами Urbaser и еще несколько инвесторов вложат до 2,9 млрд руб. в комплекс по сортировке и размещению отходов в Калининградской области.
Спорт
Нурмагомедов указал на виновных в отстранении России от соревнований
9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в международных турнирах на четыре года, а также запретил стране принимать подобные соревнования на своей территории.
Общество
Чемезов предложил назначить «Ростех» оператором промышленного мусора
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов предложил создать федерального оператора по обращению с отходами III—V классов опасности (промышленные отходы) и наделить этими функциями саму госкорпорацию.
Культура
«Союзмультфильм» выпустил продолжение мультфильма «Умка»
Киностудия «Союзмультфильм» выпустила продолжение истории о белом медвежонке и его товарище — мультфильма «Умка».
Футбол
Суперкомпьютер определил лучшего футболиста между Месси и Роналду
Специалисты SciSports и профессора университета KU Leuven с помощью суперкомпьютера и специального вычислительного алгоритма определили, какой игрок лучше — аргентинский форвард испанской «Барселоны» Лионель Месси или португальский нападающий итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Общество
Ненадежные подрядчики «Северного потока - 2» могут попасть в суд
Ненадежные подрядчики «Северного потока - 2» могут попасть в суд. Работы по прокладке труб приостановлены из-за санкций США.