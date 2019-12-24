Финансы

ДождьДождьКурс доллара опустился ниже 62 рублей впервые за полтора года

Курс доллара на торгах Московской биржи опустился ниже 62 рублей. Это произошло впервые с июля 2018 года. На торгах 24 декабря минимальный курс доллара составлял 61 рубль 94 копейки.
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Рубль ставит рекорд за рекордом

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Курс доллара впервые за полтора года упал ниже 62 руб

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Названы распространенные ошибки при зарядке гаджетов

Издание отметило, что все литий-ионные аккумуляторы подвержены «старению» из-за изменения химического состава, в связи с чем они имеют ограниченный срок службы.
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Мцитуридзе покинет пост главы «Роскино»

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В Приморье мальчик случайно застрелил из ружья четырехлетнего ребенка

Следователи возбудили дело о гибели 4-летнего ребенка в Приморье, в которого, по предварительным данным, случайно выстрелил из ружья другой ребенок, сообщает региональное СУСК РФ.
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Новак: «Северный поток – 2» будет достроен

Строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено "при любых обстоятельствах", заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
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Владимир Путин уволил пять генералов, в том числе начальника УВД на Московском метрополитене Николая Савченко.
РИА Новости вчера в 10:20
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Группа «Дело» интересуется покупкой Fesco

Группа "Дело" интересуется покупкой транспортной группы Fesco ("Дальневосточное морское пароходство", ДВМП), рассказал владелец группы "Дело" Сергей Шишкарев в интервью газете "Коммерсант".
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Зарплаты россиян в январе не должны стать меньше из-за новогодних праздников, объяснил "Российской газете" заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
РИА Новости вчера в 00:37
Хоккей

Путин сыграл в хоккей на Красной площади в матче Ночной хоккейной лиги

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Названы смартфоны Xiaomi, которые скоро получат Android 10

Участники сообщества XDA Developers поделились информацией, позволяющей понять, какие смартфоны Xiaomi следующими получат долгожданное обновление.
Ferra вчера в 10:13
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На Урале при игре с кошкой погибла школьница

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Lenta.ru вчера в 09:33
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Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
RT на русском вчера в 08:16
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Вышел «визуальный» тизер одиночной кампании Star Citizen

Студия Cloud Imperium Games сделала подарок к католическому Рождеству, показав новый ролик сюжетной кампании Star Citizen — Squadron 42.
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Пассажирам верхних полок в поездах разрешили сидеть на нижних местах

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на видеопрезентацию РЖД, в новом электронном билете, который поступит в продажу в первом полугодии 2020 года, будет указано, что пассажиры верхних полок имеют право в дневное время сидеть на нижних местах.
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Первая дискретная видеокарта Intel получит всего лишь 96 исполнительных блоков

Во всех трёх записях в базе ЕЭК указано, что графические процессоры обладают 96 исполнительными блоками (Execution Units, EU).
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Российский курсант задержал в метро женщину с ножом

Курсант университета МВД России задержал женщину, которая устроила поножовщину в московском метро.
Lenta.ru 00:33
Кино

Фонд кино назвал список детских фильмов, которые получат поддержку

Совет Фонда кино определился с пятью проектами для детской аудитории и мультфильмами, которые получат поддержку государства.
Газета.Ru вчера в 09:36
Общество

Россияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне

Основное нововведение касается того, что россияне смогут получить свидетельство о регистрации транспортного средства и его номер прямо в автосалоне.
Известия вчера в 23:50
Транспорт

Из Москвы в Крым отправился первый поезд

С Казанского вокзала отправился первый пассажирский поезд из Москвы в Крым, который проедет по мосту через Керченский пролив.
RT на русском 24 декабря в 16:08
Экономика

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Ведомости вчера в 16:54
Общество

Почти 60% россиян считают уходящий год трудным и плохим для страны

Самым нелегким за последние 10 лет для России был 2015 год: 57% опрошенных назвали его трудным и еще 18% – очень тяжелым.
Ведомости вчера в 16:05
Кино

Продюсер «Ведьмака» рассказала о втором сезоне

Известия 24 декабря в 03:33
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Песня из сериала «Ведьмак» стала главным мемом Рунета в декабре

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Политика

"Идите в ….": Гордон набрался смелости и отказался от Крыма и Донбасса

"Дима Гордон набрался смелости и, отказавшись от Крыма и Донбасса, послал всех крымчан и дончан туда, где на самом деле находятся и Украина, и сам Дима", - прокомментировала заявление Гордона журналистка Юлия Витязева.
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«Ростелеком» покажет миру Чемпионат России по фигурному катанию на коньках

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Учительница провела урок детям в анатомическом костюме

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По мнению букмекерской компании «Париматч», именно россиянин является фаворитом в предстоящем бое, чья победа оценивается в 1.55.
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США оказывали давление на Японию в переговорах с СССР

Как следует из переданных в СМИ министерством иностранных дел Японии записей, Соединенные Штаты оказывали давление на Токио в период ведения переговоров с СССР о восстановлении дипломатических отношений и выступали против каких-либо уступок по территориальному вопросу.
ФАН вчера в 22:00
Гаджеты

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Сотрудники издания Counterpoint рассекретили глобальный рейтинг самых продаваемых смартфонов.
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В фильме "Миропорядок 2018" Путин рассказал, что идею сотрудничества России и Европы, высказанную в ходе выступления в 2001 году в бундестаге, он перенял у бывшего канцлера Германии Гельмута Коля, когда присутствовал при его разговоре с мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком.
РИА Новости вчера в 19:07
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