Финансы
ДождьКурс доллара опустился ниже 62 рублей впервые за полтора года
Курс доллара на торгах Московской биржи опустился ниже 62 рублей. Это произошло впервые с июля 2018 года. На торгах 24 декабря минимальный курс доллара составлял 61 рубль 94 копейки.
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Рубль днем усилил рост к доллару и евро благодаря пику налогового периода декабря
Финмаркет24 декабря в 08:00
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Гаджеты
Названы распространенные ошибки при зарядке гаджетов
Издание отметило, что все литий-ионные аккумуляторы подвержены «старению» из-за изменения химического состава, в связи с чем они имеют ограниченный срок службы.
Общество
Мцитуридзе покинет пост главы «Роскино»
Происшествия
В Приморье мальчик случайно застрелил из ружья четырехлетнего ребенка
Следователи возбудили дело о гибели 4-летнего ребенка в Приморье, в которого, по предварительным данным, случайно выстрелил из ружья другой ребенок, сообщает региональное СУСК РФ.
Политика
Новак: «Северный поток – 2» будет достроен
Строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено "при любых обстоятельствах", заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Политика
Путин уволил пять генералов МВД, МЧС и СК
Владимир Путин уволил пять генералов, в том числе начальника УВД на Московском метрополитене Николая Савченко.
Экономика
Группа «Дело» интересуется покупкой Fesco
Группа "Дело" интересуется покупкой транспортной группы Fesco ("Дальневосточное морское пароходство", ДВМП), рассказал владелец группы "Дело" Сергей Шишкарев в интервью газете "Коммерсант".
Общество
Роструд разъяснил порядок оплаты труда в новогодние праздники
Зарплаты россиян в январе не должны стать меньше из-за новогодних праздников, объяснил "Российской газете" заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Гаджеты
Названы смартфоны Xiaomi, которые скоро получат Android 10
Участники сообщества XDA Developers поделились информацией, позволяющей понять, какие смартфоны Xiaomi следующими получат долгожданное обновление.
Происшествия
На Урале при игре с кошкой погибла школьница
Автоспорт
Жена Шумахера обратилась к болельщикам
Общество
Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
Игры
Вышел «визуальный» тизер одиночной кампании Star Citizen
Студия Cloud Imperium Games сделала подарок к католическому Рождеству, показав новый ролик сюжетной кампании Star Citizen — Squadron 42.
Общество
Пассажирам верхних полок в поездах разрешили сидеть на нижних местах
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на видеопрезентацию РЖД, в новом электронном билете, который поступит в продажу в первом полугодии 2020 года, будет указано, что пассажиры верхних полок имеют право в дневное время сидеть на нижних местах.
Гаджеты
Первая дискретная видеокарта Intel получит всего лишь 96 исполнительных блоков
Во всех трёх записях в базе ЕЭК указано, что графические процессоры обладают 96 исполнительными блоками (Execution Units, EU).
Происшествия
Российский курсант задержал в метро женщину с ножом
Курсант университета МВД России задержал женщину, которая устроила поножовщину в московском метро.
Кино
Фонд кино назвал список детских фильмов, которые получат поддержку
Совет Фонда кино определился с пятью проектами для детской аудитории и мультфильмами, которые получат поддержку государства.
Общество
Россияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне
Основное нововведение касается того, что россияне смогут получить свидетельство о регистрации транспортного средства и его номер прямо в автосалоне.
Транспорт
Из Москвы в Крым отправился первый поезд
С Казанского вокзала отправился первый пассажирский поезд из Москвы в Крым, который проедет по мосту через Керченский пролив.
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Общество
Почти 60% россиян считают уходящий год трудным и плохим для страны
Самым нелегким за последние 10 лет для России был 2015 год: 57% опрошенных назвали его трудным и еще 18% – очень тяжелым.
Кино
Продюсер «Ведьмака» рассказала о втором сезоне
Культура
Песня из сериала «Ведьмак» стала главным мемом Рунета в декабре
Политика
"Идите в ….": Гордон набрался смелости и отказался от Крыма и Донбасса
"Дима Гордон набрался смелости и, отказавшись от Крыма и Донбасса, послал всех крымчан и дончан туда, где на самом деле находятся и Украина, и сам Дима", - прокомментировала заявление Гордона журналистка Юлия Витязева.
Спорт
«Ростелеком» покажет миру Чемпионат России по фигурному катанию на коньках
«Ростелеком» предоставил телекоммуникационные каналы и оборудование для организации прямых эфирных трансляций в формате High Definition (HD) Чемпионата России по фигурному катанию на коньках 2020, который пройдет в Красноярске 26-29 декабря 2019 года.
Общество
Учительница провела урок детям в анатомическом костюме
Вероника Дуке, учительница из Испании, провела детям урок в необычном виде.
Единоборства
Фёдор Емельяненко является фаворитом в бою с Джексоном
По мнению букмекерской компании «Париматч», именно россиянин является фаворитом в предстоящем бое, чья победа оценивается в 1.55.
Политика
США оказывали давление на Японию в переговорах с СССР
Как следует из переданных в СМИ министерством иностранных дел Японии записей, Соединенные Штаты оказывали давление на Токио в период ведения переговоров с СССР о восстановлении дипломатических отношений и выступали против каких-либо уступок по территориальному вопросу.
Гаджеты
Названы самые продаваемые смартфоны в мире
Сотрудники издания Counterpoint рассекретили глобальный рейтинг самых продаваемых смартфонов.
Политика
Экс-глава МИД Австрии упрекнула ЕС за отказ поддержать идеи Путина
В фильме "Миропорядок 2018" Путин рассказал, что идею сотрудничества России и Европы, высказанную в ходе выступления в 2001 году в бундестаге, он перенял у бывшего канцлера Германии Гельмута Коля, когда присутствовал при его разговоре с мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком.