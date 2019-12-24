Финансы
ИзвестияКурс доллара впервые с июля 2018 года опустился ниже 62 рублей
Биржевой курс доллара в ходе торгов на Московской бирже во вторник, 24 декабря, впервые с 12 июля 2018 года опустился ниже 62 рублей. Торги открылись на уровне 62,28 рубля за доллар. Минимальное значение в ходе торгов составило 61,94 рубля.
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Общество
Глава МВД Татарстана наказан после учений со школьниками
Глава МВД России Владимир Колокольцев после скандала с полицейскими учениями, на которые привлекли школьников, решил дисциплинарно наказать министра внутренних дел Татарстана Артема Хохорина.
Кино
На премьеру «Вторжения» пришли две девушки Александра Петрова
В Москве прошла светская премьера фильма Федора Бондарчука "Вторжение".
Шоу-бизнес
Ходченкова прокомментировала слухи о романе со Слепаковым
На вопрос журналистки, общаются ли они с шоуменом, Светлана Ходченкова ответила, что они обсудили "гипотетический роман" и "посмеялись".
Общество
Чиновников могут пересадить из служебных машин в такси
В рамках оптимизации расходов на служебные машины для федеральных чиновников власти рассматривают возможность пересадить госслужащих на такси.
Политика
Зеленский уволил глав Львовской и Закарпатской областей
Президент Украины Владимир Зеленский уволил губернаторов Львовской и Закарпатской областей Маркияна Мальского и Игоря Бондаренко из-за отсутствия результатов, передает УНИАН.
Происшествия
У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки
Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Шоу-бизнес
Максим Галкин рассказал, как они с Пугачевой выбирали суррогатную мать
Максим Галкин и Алла Пугачева никогда не скрывали, что их детей — Лизу и Гарри — вынашивала суррогатная мать.
Происшествия
СК переквалифицировал обвинение по делу Калви
В окончательной редакции обвинение фигурантов дела Baring Vostok переквалифицировали с мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК) на равнозначную по свой тяжести особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК), сообщает «Интерфакс».
Общество
Матвиенко положительно оценила идею отмены НДФЛ для малоимущих
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможным освобождать от налога на доходы для физических лиц (НДФЛ) тех, кто получает зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Общество
ОСК отложила сдачу ледокола «Виктор Черномырдин»
Срок передачи «Росморпорту» ледокола «Виктор Черномырдин» перенесен с конца 2019 года на первый квартал 2020 года, сообщила пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации.
Происшествия
Фигурантка дела Шеремета встретит Новый год в СИЗО
Апелляционный суд Киева отклонил жалобу в связи с арестом волонтерши АТО и ключевой фигурантки дела по убийству Павла Шеремета Юлии Кузьменко.
Общество
В тайге Хабаровского края упал истребитель Су-57
Истребитель Су-57 упал в тайге в Хабаровском крае.
Политика
Сталин не запятнал себя прямым общением с Гитлером, напомнил Путин
Глава СССР Иосиф Сталин не запятнал себя прямым общением с фюрером Третьего рейха Адольфом Гитлером, в отличие от некоторых европейских лидеров.
Общество
«Исчезнувшего» сотрудника ФБК отправили служить на Новую Землю
Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова, который исчез после обыска у него дома в Москве, отправили служить в армии на Новую Землю.
Спорт
Лукашенко заявил, что Белоруссия готова помочь России на Олимпиаде
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов оказать помощь российским чистым спортсменам на предстоящих Олимпийских играх, это будет «красивая страница» в отношениях Белоруссии и России.
Происшествия
В подъезде дома в подмосковных Мытищах нашли новорожденного ребенка
В подмосковных Мытищах в подъезде одного из домов нашли новорожденную девочку.
Армия и оружие
Россия поможет Сирии восстановить пострадавшую от террористов Ракку
Заместитель председателя Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов считает, что РФ поможет Дамаску восстановить пострадавшую от гнета террористов и атак международной коалиции Ракку.
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Общество
В Москве госпитализировали Галину Волчек
Напомним, ранее сообщалось, что художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек якобы госпитализировали и прооперировали в одной из больниц Москвы в ночь на 16 июня.
Спорт
Исполком ОКР поддержал РУСАДА в споре с WADA
Наблюдательный совет РУСАДА принял решение не соглашаться с решением WADA о признании РУСАДА не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу.
Экономика
Украина подсчитала доход от транзита газа из России
Россия и Украина 20 декабря 2019 года договорились о продолжении транзита газа после 2020 года сроком на пять лет.
Экономика
Правительство обсуждает выход ЦБ из Сбербанка
Правительство России обсуждает вопрос выхода Центробанка из активов Сбербанка, рассказал журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Происшествия
Немецкую авиабомбу времен ВОВ обнаружили в центре Севастополя
Авиабомба SD-50, бывшая на вооружении Германии, была найдена в центре Севастополя, сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на пресс-службу местного главка МЧС РФ.
Армия и оружие
Участник афганской войны сравнил ее с операцией в Сирии
Понимаете, если бы увидели, что войска вошли, какие-то вопросы решили, в стране есть сильное правительство, армия, которая может воевать, то могли бы вопрос ставить о выводе.
Общество
Режим открытого неба в Пулково введут с 1 января
С 1 января 2020 года в Пулково будет введен режим открытого неба, сообщает Минтранс РФ.
Кино
Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат в выходные
Замыкает пятерку лидеров новинка проката - анимационный фильм "Фиксики против Кработов", собравший 56,5 миллиона рублей за уик-энд.
Происшествия
Северодвинец получил 20 лет колонии за убийство школьника
Армия и оружие
Украинский военный погиб в Донбассе
Один украинский военнослужащий погиб, сообщается в фейсбуке на странице "Операции Объединенных сил".
Технологии
Twitter запретил анимацию из-за атак на эпилептиков
Руководство Twitter приняло решение запретить анимированные PNG-картинки на всей платформе из-за случаев злоупотребления - ранее неизвестные тролли с их помощью совершали атаки на аккаунты, популярные среди больных эпилепсией, чтобы вызвать у них припадок.