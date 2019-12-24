Биржевой курс доллара в ходе торгов на Московской бирже во вторник, 24 декабря, впервые с 12 июля 2018 года опустился ниже 62 рублей. Торги открылись на уровне 62,28 рубля за доллар. Минимальное значение в ходе торгов составило 61,94 рубля.

Курс доллара впервые с июля 2018 года опустился ниже 62 рублей

Политика В США изучают возможности усилить позиции в Средиземноморье Трубопровод, говорилось в материале, планируется проложить для транспортировки природного газа из Восточного Средиземноморья в Италию через греческую территорию, а принимая участие в проекте газопровода, правительство Греции идёт на сближение с Израилем и «предоставляет США шанс» составить конкуренцию России на европейском газовом рынке.

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Политика Захарова отметила попустительство Генсека ООН в ситуации с визами США Генсек ООН Антониу Гутерреш «фактически игнорирует» нарушения и проявления недобросовестной конкуренции со стороны США в отношении российских сотрудников международной организации, которые встречаются с проблемами при получении американских виз, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

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Политика Путин раскритиковал доклад Гордеева Президент РФ Владимир Путин остался недоволен докладом зампредседателя правительства Алексея Гордеева, отметив, что в нем не было практического результата.

Экономика ЦБ не отдаст Сбербанк бесплатно Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила существование дискуссий о необходимости передачи контрольного пакета акций Сбербанка от ЦБ правительству.

Общество Роскомнадзор попросил суд заблокировать два сервиса электронной почты В реестр организаторов распространения информации (ОРИ) компании Heinlein Support GmbH (владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org) и SCRYPTmail LLC (управляет почтовым сервисом Scryptmail.com) пока не включены, хотя требование о предоставлении необходимых данных Роскомнадзор направил им еще во втором квартале 2019 года.

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Общество В РЖД разрешили пассажирам с верхних полок сидеть внизу В новых железнодорожных билетах обозначено разрешение для пассажиров с местами на верхних полках сидеть на нижних полках в дневное время.