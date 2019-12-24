Финансы
ИзвестияКурс доллара впервые с июля 2018 года опустился ниже 62 рублей
Биржевой курс доллара в ходе торгов на Московской бирже во вторник, 24 декабря, впервые с 12 июля 2018 года опустился ниже 62 рублей. Торги открылись на уровне 62,28 рубля за доллар. Минимальное значение в ходе торгов составило 61,94 рубля.
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Рубль днем усилил рост к доллару и евро благодаря пику налогового периода декабря
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Ракетный крейсер «Маршал Устинов» вошел в Черное море
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Трубопровод, говорилось в материале, планируется проложить для транспортировки природного газа из Восточного Средиземноморья в Италию через греческую территорию, а принимая участие в проекте газопровода, правительство Греции идёт на сближение с Израилем и «предоставляет США шанс» составить конкуренцию России на европейском газовом рынке.
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Отреставрированную версию «Иронии судьбы» покажут россиянам
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Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
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Автоэксперты рассказали, как действовать водителям в случае неожиданного отказа тормозной системы.
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Решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соглашаться с вердиктом исполкома Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рассматривается в ВАДА, пока нет данных о том, когда рекомендации по РУСАДА могут вступить в силу, сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).
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Бывшие супруги Дженнифер Энистон и Брэд Питт окончательно помирились.
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Певица Алла Пугачева высказалась против участия Ольги Бузовой на "Голубом огоньке". О конфликте звезд пишут "Экспресс-Новости".
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Президент России Владимир Путин во время предновогодней встречи с кабинетом министров назвал задачей номер один повышение уровня доходов граждан, передает ТАСС.
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Лиза Галкина ошарашила и немного даже расстроила Аллу Пугачеву вопросом об оставшихся днях ее жизни.
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Общество
Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью
В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
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В Москве в квартире писателя-фантаста нашли восемь гранат
В московской квартире писателя-фантаста Александра Конторовича найдено восемь предметов, которые напоминают боевые гранаты.
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Зе Луиш показал, как отдыхает со своей русской девушкой. Видео
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Президент РФ Владимир Путин остался недоволен докладом зампредседателя правительства Алексея Гордеева, отметив, что в нем не было практического результата.
Экономика
ЦБ не отдаст Сбербанк бесплатно
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила существование дискуссий о необходимости передачи контрольного пакета акций Сбербанка от ЦБ правительству.
Общество
Роскомнадзор попросил суд заблокировать два сервиса электронной почты
В реестр организаторов распространения информации (ОРИ) компании Heinlein Support GmbH (владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org) и SCRYPTmail LLC (управляет почтовым сервисом Scryptmail.com) пока не включены, хотя требование о предоставлении необходимых данных Роскомнадзор направил им еще во втором квартале 2019 года.
Происшествия
Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова
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Глава минздрава Саратовской области сообщила об обысках в ее квартире
Как сообщила министр, утром в 6.45 у нее в квартире сотрудники правоохранительных органов провели обыск.
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В Бельгии волк растерзал кенгуру
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Путин освободил от должности главного полицейского в московском метро
Освобождены от должности два чиновника следственных органов - Михаил Бусылко из управления СКР по Свердловской области и Сергей Рябов, который являлся замглавы криминалистического главка Следственного комитета России.
Общество
В РЖД разрешили пассажирам с верхних полок сидеть внизу
В новых железнодорожных билетах обозначено разрешение для пассажиров с местами на верхних полках сидеть на нижних полках в дневное время.
Политика
В партии Зеленского нашли причины потери Крыма
Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Алексей Устенко считает, что Украина потеряла Крым из-за отмены старого закона о языках.
Политика
Глава «Транснефти» ответил на угрозы Лукашенко «забрать» две трубы
Глава «Транснефти» Николай Токарев назвал угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба» политическими.
Армия и оружие
Немецкие СМИ назвали учения войск НАТО репетицией нападения на Россию
Ранее «ФедералПресс» сообщил, что военные на учениях НАТО отрабатывают сценарий атомной войны.