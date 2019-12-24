Финансы

ИзвестияИзвестияКурс доллара впервые с июля 2018 года опустился ниже 62 рублей

Биржевой курс доллара в ходе торгов на Московской бирже во вторник, 24 декабря, впервые с 12 июля 2018 года опустился ниже 62 рублей. Торги открылись на уровне 62,28 рубля за доллар. Минимальное значение в ходе торгов составило 61,94 рубля.
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Курс доллара достиг минимума почти за полтора года

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Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 62 рублей

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Курс доллара опустился ниже 62 рублей. Это произошло впервые с июля 2018 года

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Доллар упал ниже 62 рублей впервые с 12 июля 2018 года

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Курс доллара впервые за полтора года упал ниже 62 руб

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Курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с июля 2018 года

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В нынешнем сезоне Ярмоленко сыграл в 15 матчах за "молотобойцев", забил три гола и сделал одну результативную передачу.
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Утверждены новые правила экзамена на водительские права

Правительство утвердило новые правила проведения экзамена на водительские права.
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что из-за санкций США на строительство газопровода «Северный поток — 2» понадобится «чуть больше времени».
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ВВС США представили облик гиперзвуковых саней Санта-Клауса

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