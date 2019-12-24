Финансы

ИзвестияИзвестияКурс доллара впервые с июля 2018 года опустился ниже 62 рублей

Биржевой курс доллара в ходе торгов на Московской бирже во вторник, 24 декабря, впервые с 12 июля 2018 года опустился ниже 62 рублей. Торги открылись на уровне 62,28 рубля за доллар. Минимальное значение в ходе торгов составило 61,94 рубля.
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Рубль ставит рекорд за рекордом

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Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия вернется к переговорам в проекте окололунной станции США Gateway.
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СМИ сообщили о расставании Пелагии с мужем

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Жена Шумахера обратилась к болельщикам

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Алена Водонаева выступила против рождения детей в нищете

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Во время полетов к дальним планетам астронавты впадут в спячку

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Политика

Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой

Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
RT на русском вчера в 16:26
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В СПЧ раскритиковали идею сделать 31 декабря выходным

Председатель Совета при президенте России по правам человека Валерий Фадеев раскритиковал идею сделать 31 декабря выходным днем.
Lenta.ru 21:13
Космос

Корабль Starliner вернулся на Землю после неудачной миссии к МКС

Watch our live coverage: https: / / t.co / MAYPLDF7R7 pic.twitter.com / 66owuQDsVB — NASA (@ NASA) December 22, 2019 Аппарат стартовал 20 декабря с мыса Канаверал (Флорида), в космос его вывела ракета-носитель Atlas V. Беспилотный запуск прошел штатно, однако примерно через полчаса стало ясно, что Starliner не сможет достичь запланированной орбиты из-за ошибки в системе расчета полетного времени.
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Эксперт рассказал, как не следует заряжать смартфон

По словам эксперта, ресурс батареи смартфона сокращается медленнее при уровне заряда в 30-50%.
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Появился список смартфонов Xiaomi, которые получат Android 10

Если большинство получило MIUI 11, то основана она на базе Android 9. Участники сообщества XDA Developers обнаружили в исходном коде прошивки на базе Android 10 данные о смартфонах, которые получат последнюю версию Android.
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Новак: «Северный поток – 2» будет достроен

Строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено "при любых обстоятельствах", заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
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Сахалинка забыла поставить машину на ручник и повредила четыре авто

Женщина забыла поставить свою машину на ручник и запустила двигатель с пульта управления.
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40 лет назад началась Афганская война

12 декабря 1979 года на заседании Политбюро было принято решение об отправке в Афганистан "ограниченного контингента" численностью 50 тысяч человек, но затем цифру откорректировали, и 25 декабря афганскую границу пересекла группировка численностью более 80 тысяч человек.
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Фигурное катание

В Красноярске стартует Чемпионат России по фигурному катанию

Вечерним рейсом в Красноярск прилетели спортсмены на Чемпионат России по фигурному катанию.
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Навка: Поражена талантом Загитовой

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Outkitel представила защищенный смартфон WP5 за 100 долларов

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Сильвестр Сталлоне «сыграл» вместо Калкина в «Один дома»

В Сети появился очередной эксперимент с технологией DeepFake, позволяющей эффектно заменять лица на видеокадрах.
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Русский Tesla Cybertruck выставили на продажу за 666 тыс. рублей

Разработчики самодельного, прославившегося в нашей стране пикапа, хотят получить за него 666 666 рублей.
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Линию по производству соевого изолятора открыли в Приамурье

В Амурской области запустили уникальное производство соевого изолятора.
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Создан миниатюрный робот, способный выдержать удар мухобойки

Французские и швейцарские специалисты в области инженерии рассказали о недавно созданном ими миниатюрном роботе, который с весом в 190 миллиграмм справился с ударом мухобойки.
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Жители нескольких регионов России увидят солнечное затмение

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Суд в Москве арестовал замначальника управления ФТС Алексея Серебро

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Экс-супруг принцессы Норвегии Ари Бен покончил с собой

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Производство внедорожника Aurus Komendant начнется в 2022 году

Старт серийного производства внедорожника Aurus Komendant на мощностях Ford Sollers в ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане запланирован на 2022 год.
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На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост

Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
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Армия и оружие

Террористы поставили 24-часовой ультиматум российским военным в Сирии

Российским военным поставлен 24-часовой ультиматум.
Avia.pro 23 декабря в 17:37
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