Финансы
ИзвестияКурс доллара впервые с июля 2018 года опустился ниже 62 рублей
Биржевой курс доллара в ходе торгов на Московской бирже во вторник, 24 декабря, впервые с 12 июля 2018 года опустился ниже 62 рублей. Торги открылись на уровне 62,28 рубля за доллар. Минимальное значение в ходе торгов составило 61,94 рубля.
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Рубль днем усилил рост к доллару и евро благодаря пику налогового периода декабря
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Технологии
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«МТС намерена запустить в коммерческую эксплуатацию колонку с виртуальным ассистентом и системой «умного» дома, как только будет полностью удовлетворена результатами тестирования — ориентировочно в первой половине 2020 года», — отметил он.
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Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия вернется к переговорам в проекте окололунной станции США Gateway.
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СМИ сообщили о расставании певицы Пелагии со своим супругом хоккеистом Иваном Телегиным.
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Актриса и телеведущая Алена Водонаева призвала россиянок подумать о том, стоит ли рожать детей для государства, которое даже не думает о них заботиться.
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Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
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Председатель Совета при президенте России по правам человека Валерий Фадеев раскритиковал идею сделать 31 декабря выходным днем.
Космос
Корабль Starliner вернулся на Землю после неудачной миссии к МКС
Watch our live coverage: https: / / t.co / MAYPLDF7R7 pic.twitter.com / 66owuQDsVB — NASA (@ NASA) December 22, 2019 Аппарат стартовал 20 декабря с мыса Канаверал (Флорида), в космос его вывела ракета-носитель Atlas V. Беспилотный запуск прошел штатно, однако примерно через полчаса стало ясно, что Starliner не сможет достичь запланированной орбиты из-за ошибки в системе расчета полетного времени.
Технологии
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По словам эксперта, ресурс батареи смартфона сокращается медленнее при уровне заряда в 30-50%.
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Появился список смартфонов Xiaomi, которые получат Android 10
Если большинство получило MIUI 11, то основана она на базе Android 9. Участники сообщества XDA Developers обнаружили в исходном коде прошивки на базе Android 10 данные о смартфонах, которые получат последнюю версию Android.
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Новак: «Северный поток – 2» будет достроен
Строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено "при любых обстоятельствах", заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
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Сахалинка забыла поставить машину на ручник и повредила четыре авто
Женщина забыла поставить свою машину на ручник и запустила двигатель с пульта управления.
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40 лет назад началась Афганская война
12 декабря 1979 года на заседании Политбюро было принято решение об отправке в Афганистан "ограниченного контингента" численностью 50 тысяч человек, но затем цифру откорректировали, и 25 декабря афганскую границу пересекла группировка численностью более 80 тысяч человек.
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В Сети появился очередной эксперимент с технологией DeepFake, позволяющей эффектно заменять лица на видеокадрах.
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Разработчики самодельного, прославившегося в нашей стране пикапа, хотят получить за него 666 666 рублей.
Экономика
Линию по производству соевого изолятора открыли в Приамурье
В Амурской области запустили уникальное производство соевого изолятора.
Наука
Создан миниатюрный робот, способный выдержать удар мухобойки
Французские и швейцарские специалисты в области инженерии рассказали о недавно созданном ими миниатюрном роботе, который с весом в 190 миллиграмм справился с ударом мухобойки.
Общество
Жители нескольких регионов России увидят солнечное затмение
Москвичи не увидят последнее в этом году солнечное затмение, которое будет кольцеобразным и начнется в 6:36 по московскому времени.
Происшествия
Суд в Москве арестовал замначальника управления ФТС Алексея Серебро
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Экс-супруг принцессы Норвегии Ари Бен покончил с собой
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Производство внедорожника Aurus Komendant начнется в 2022 году
Старт серийного производства внедорожника Aurus Komendant на мощностях Ford Sollers в ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане запланирован на 2022 год.
Политика
На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост
Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
Армия и оружие
Террористы поставили 24-часовой ультиматум российским военным в Сирии
Российским военным поставлен 24-часовой ультиматум.