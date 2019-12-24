Биржевой курс доллара в ходе торгов на Московской бирже во вторник, 24 декабря, впервые с 12 июля 2018 года опустился ниже 62 рублей. Торги открылись на уровне 62,28 рубля за доллар. Минимальное значение в ходе торгов составило 61,94 рубля.

Курс доллара впервые с июля 2018 года опустился ниже 62 рублей

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Общество Алена Водонаева выступила против рождения детей в нищете Актриса и телеведущая Алена Водонаева призвала россиянок подумать о том, стоит ли рожать детей для государства, которое даже не думает о них заботиться.

Политика Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.

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Космос Корабль Starliner вернулся на Землю после неудачной миссии к МКС Watch our live coverage: https: / / t.co / MAYPLDF7R7 pic.twitter.com / 66owuQDsVB — NASA (@ NASA) December 22, 2019 Аппарат стартовал 20 декабря с мыса Канаверал (Флорида), в космос его вывела ракета-носитель Atlas V. Беспилотный запуск прошел штатно, однако примерно через полчаса стало ясно, что Starliner не сможет достичь запланированной орбиты из-за ошибки в системе расчета полетного времени.

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