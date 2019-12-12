Финансы
RT на русскомКурс доллара впервые с июля опустился ниже 63 рублей
12 декабря курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 63 рублей — впервые с июля. Одновременно курс евро ослаб до 69,7 рубля. Значение стало самым низким с марта 2018 года.
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Политика
Евросоюз принял решение о продлении санкций против России
Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
Происшествия
В Новой Зеландии нашли тела шести погибших из-за извержения вулкана
Полиция Новой Зеландии обнаружила тела шести погибших из-за извержения вулкана на острове Уайт-Айленд, которое произошло 9 декабря.
Здоровье
Сахалинских школьников проверят на наркотики
Наркологи и психологи призывают и подростков, и их родителей не бойкотировать профилактические мероприятия.
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ЦСКА обыграл «Эспаньол» в Лиге Европы
Московский ЦСКА завершил выступления в Лиге Европы выездной победой в Барселоне над местным "Эспаньолом" с результатом 1:0. Единственный мяч на 84 минуте забил полузащитник армейцев Никола Влашич.
Гаджеты
Компания Xiaomi представила новый смартфон Redmi K30
Общество
Штрафы для бизнеса предложили повысить в десятки раз
Штраф для компаний за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и прочих надзорных органов может вырасти в десятки раз, до 500 тыс. рублей вместо нынешнего максимума в 20 тыс.
Происшествия
Во Владивостоке на пожаре погибли два человека
Политика
Глава Иркутской области Сергей Левченко покинул свой пост
Свою лепту в репутацию губернатора внесла и теперь уже бывшая глава его пресс-службы Ирина Алашкевич — с оскорбительными словами в адрес пострадавших.
Общество
Рязанский суд выдворил из РФ пятерых американских преподавателей
В Рязани суд признал пятерых американских граждан виновными в нарушении правил пребывания в РФ, сообщается на сайте Советского районного суда Рязани.
Политика
В МИД Турции прокомментировали признание сенатом США геноцида армян
Резолюция сената США о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году лишено правовой основы и направлено на подрыв усилий по развитию турецко-американских отношений, говорится в заявлении МИД Турции в пятницу.
Наука
Волос человека оказался прочнее шерсти слона
Оказалось, что человеческие волосы гораздо прочнее шерсти слона. Шерсть слона в четыре раза толще, чем волосы человека.
Технологии
На многих телефонах с 2020 года перестанет работать WhatsApp
Любителям мессенджера WhatsApp сообщили нерадостную весть – с 2020 года он перестанет работать на многих устройствах.
Политика
Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
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Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»
Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Политика
Зеленский заявил о необходимости изменить минские соглашения
Президент Украины Владимир Зеленский высказался за необходимость изменить некоторые положения минских соглашений.
Единоборства
Поветкин рассказал, что у него не получилось в ничейном бою с Хантером
Итальянец Стефано Кароза увидел победу Хантера, а ничейным бой признал американец Гленн Фельдман.
Общество
В Приморье частично затонула подлодка
Отправленная на утилизацию подводная лодка частично затонула во время буксировки в Приморском крае.
Происшествия
При пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» пострадали три человека
В Мурманске на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошёл пожар, пострадали три человека.
Культура
Зеленский обогнал Заворотнюк в топе запросов Google среди украинцев
Наука
В Индонезии найдено древнейшее наскальное изображение охоты
Исследовав кальциевый налет с рисунков, археологи оценили возраст изображений в 44 тыс. лет.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» разгромил «АЗ Алкмар» в Лиге Европы
В матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» разгромил «АЗ Алкмар» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».
Кино
Появился финальный трейлер «Ведьмака» от Netflix
Телеканал Netflix выложил финальный трейлер сериала «Ведьмак», снятого по мотивам романов польского писателя Анджея Сапковского.
Политика
Экзитпол: тори получают абсолютное большинство на британских выборах
По данным экзитполов, Консервативная партия Великобритании получает абсолютное большинство на выборах в парламент страны.
Политика
Собчак заступилась за Сокурова перед Кадыровым
Общество
В убийстве Шеремета подозревают военного музыканта
Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о том, что Национальная полиция задержала и предъявляет обвинение фигурантам уголовного дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, который был взорван в автомобиле 20 июля 2016 года в центре Киева.
Здоровье
ВЦИОМ: более 40% россиян не доверяют врачам
41% россиян заявили, что перепроверяли диагнозы врачей, пишет РБК со ссылкой на совместное исследование ВЦИОМ и центра социального проектирования «Платформа».
Авто
Психологи рассказали, какие машины предпочитают автохамы
Политика
Зеленский заявил, что в Донбассе не может быть резни, как в Сребренице
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Сребреницы в Донбассе не будет, потому что Украина - другая страна, уважающая своих граждан.
Политика
Верховная рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса
Украинский парламент на внеочередном заседании 12 декабря продлил действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2020 года.