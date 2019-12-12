12 декабря курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 63 рублей — впервые с июля. Одновременно курс евро ослаб до 69,7 рубля. Значение стало самым низким с марта 2018 года.

Курс доллара впервые с июля опустился ниже 63 рублей

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