Финансы

Комсомольская правдаКомсомольская правдаКурс доллара впервые с июля упал ниже 63 рублей

В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 12 декабря, курс доллара впервые с июля опустился ниже 63 рублей. Американская валюта подешевела на 53,25 копейки по сравнению с предыдущими показателями. Теперь он торгуется по 62,73 рубля за одну единицу валюты.
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Найден погибший при пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» офицер

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На юге столицы локализовали пожар на складе тканей. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
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Компания Microsoft представила консоль нового поколения Xbox Series X, ранее известную как Project Scarlett.
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Слова шестого украинского президента Владимира Зеленского о готовности десять раз пожать руку Путину, если Украине вернут Донбасс, и сто — если вернут Крым, прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Напомним, что Б-274 "Петропавловск-Камчатский" представляет из себя дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка".
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Пресс-секретарь Театра на Малой Бронной Мария Малкина сообщила, что в пятницу, 13 декабря, умерла заслуженная артистка России Екатерина Дурова, дочь легендарного советского актера Льва Дурова Женщина умерла в возрасте 60 лет после продолжительной болезни.
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Сумма минимального размера оплаты труда вырастет на 850 рублей с 1 января 2020 года Депутаты Государственной думы РФ утвердили в третьем, окончательном, чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тысяч 130 рублей в месяц.
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Минюст признал иноагентами фонды «Генезис» и «Правовая инициатива»

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В Киеве предрекли подписание договора о транзите газа с Россией

Москва и Киев подпишут в январе соглашение о транзите газа с учетом интересов обоих сторон, считает украинский министр энергетики и охраны окружающей среды Алексей Оржель.
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Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ

Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
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Антироссийские санкции, введенные в 2014 году после присоединения Крыма и начала конфликта на востоке Украины, принесли российской экономике как минимум один положительный эффект — сокращение неравенства населения.
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В Москве простились с Юрием Лужковым

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В МИД рассказали о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже

Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" — России, Украины, Франции и Германии – завершился в Париже в ночь на вторник принятием совместного коммюнике и договоренностями встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе.
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Суд отправил подозреваемую в убийстве Шеремета под домашний арест

Подозреваемую Яну Дугарь отправили под домашний арест.
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ВС Украины положительно характеризуют подозреваемого в убийстве Шеремета

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Умер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок

В Москве умер ожидавший трансплантации почки ребенок, один из близнецов из Южно-Сахалинска, которых должен был прооперировать врач-трансплантолог Михаил Каабак.
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Ученые выяснили, какова продолжительность жизни человека

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Болгария предложила разместить в Варне центр ВМС НАТО – Столтенберг

«Болгария предложила разместить в Варне координационный центр военно-морских сил НАТО в Черном море», — заявил Столтенберг.
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