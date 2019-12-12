Финансы
Комсомольская правдаКурс доллара впервые с июля упал ниже 63 рублей
В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 12 декабря, курс доллара впервые с июля опустился ниже 63 рублей. Американская валюта подешевела на 53,25 копейки по сравнению с предыдущими показателями. Теперь он торгуется по 62,73 рубля за одну единицу валюты.
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Финансы
Центробанк России снизил ключевую ставку на 0,25%
Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в конце октября 2019 года на 0,5 базисных пункта, до 6,5% годовых.
Политика
Консерваторы одержали победу на выборах в Великобритании
Консервативная партия Великобритании одержала победу на выборах в палату общин с большим перевесом — по предварительным данным, у тори 364 депутатских кресла из 650, тогда как их ближайшие конкуренты, лейбористы, потеряли почти 60 мест и будут представлены лишь 203 парламентариями.
Футбол
РФС отстранил президента ЦСКА Гинера на три месяца
Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер отстранен от футбольной деятельности на три месяца и год условно, а также оштрафован на 1 млн руб, сообщает ТАСС.
Происшествия
Найден погибший при пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» офицер
Тело офицера найдено на месте тушения пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске, сообщает пресс-служба Северного флота.
Происшествия
Пожар на Варшавском шоссе в Москве локализован
На юге столицы локализовали пожар на складе тканей. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
Игры
Microsoft представила консоль следующего поколения Xbox Series X
Компания Microsoft представила консоль нового поколения Xbox Series X, ранее известную как Project Scarlett.
Политика
Песков ответил на слова Зеленского о рукопожатии с Путиным
Слова шестого украинского президента Владимира Зеленского о готовности десять раз пожать руку Путину, если Украине вернут Донбасс, и сто — если вернут Крым, прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Армия и оружие
Forbes признал уникальность российской подлодки
Напомним, что Б-274 "Петропавловск-Камчатский" представляет из себя дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка".
Шоу-бизнес
Умерла Екатерина Дурова: Заслуженная артистка России
Пресс-секретарь Театра на Малой Бронной Мария Малкина сообщила, что в пятницу, 13 декабря, умерла заслуженная артистка России Екатерина Дурова, дочь легендарного советского актера Льва Дурова Женщина умерла в возрасте 60 лет после продолжительной болезни.
Биатлон
Россиянка Миронова стала третьей в спринте на этапе КМ по биатлону
Политика
Климкин предрек переход части территорий Украины под контроль России
Россия не отказалась от планов разделения Украины и создания Новороссии, что чревато переходом части территорий страны под контроль РФ, заявил бывший глава украинского МИДа Павел Климкин.
Экономика
Госдума утвердила закон об увеличении МРОТ с 2020 года
Сумма минимального размера оплаты труда вырастет на 850 рублей с 1 января 2020 года Депутаты Государственной думы РФ утвердили в третьем, окончательном, чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тысяч 130 рублей в месяц.
Футбол
Клопп продлил контракт с «Ливерпулем»
Общество
Минюст признал иноагентами фонды «Генезис» и «Правовая инициатива»
Минюст внес в реестр иностранных агентов фонд социального развития "Генезис" и фонд "Правовая инициатива".
Политика
В Киеве предрекли подписание договора о транзите газа с Россией
Москва и Киев подпишут в январе соглашение о транзите газа с учетом интересов обоих сторон, считает украинский министр энергетики и охраны окружающей среды Алексей Оржель.
Политика
Меркель: саммит ЕС единогласно решил продлить санкции против России
Прогресс заметен в урегулировании конфликта в Донбассе, но повода снимать санкции с России пока нет, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Происшествия
СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Политика
Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ
Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
Экономика
В санкциях против России увидели положительный эффект
Антироссийские санкции, введенные в 2014 году после присоединения Крыма и начала конфликта на востоке Украины, принесли российской экономике как минимум один положительный эффект — сокращение неравенства населения.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Политика
В МИД рассказали о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже
Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" — России, Украины, Франции и Германии – завершился в Париже в ночь на вторник принятием совместного коммюнике и договоренностями встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе.
Происшествия
Суд отправил подозреваемую в убийстве Шеремета под домашний арест
Подозреваемую Яну Дугарь отправили под домашний арест.
Армия и оружие
ВС Украины положительно характеризуют подозреваемого в убийстве Шеремета
Командование Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) намерено предоставлять всю необходимую информацию об их задержанном бойце Андрее Антоненко, который подозревается в убийстве журналиста Павла Шеремета.
Здоровье
Умер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок
В Москве умер ожидавший трансплантации почки ребенок, один из близнецов из Южно-Сахалинска, которых должен был прооперировать врач-трансплантолог Михаил Каабак.
Наука
Ученые выяснили, какова продолжительность жизни человека
Армия и оружие
Болгария предложила разместить в Варне центр ВМС НАТО – Столтенберг
«Болгария предложила разместить в Варне координационный центр военно-морских сил НАТО в Черном море», — заявил Столтенберг.