Финансы
RT на русскомКурс доллара впервые с июля опустился ниже 63 рублей
12 декабря курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 63 рублей — впервые с июля. Одновременно курс евро ослаб до 69,7 рубля. Значение стало самым низким с марта 2018 года.
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Армия и оружие
В США признали опережение России в плане ядерного оружия
Американские военные признали, что в России продолжается разработка ядерного оружия, которым не обладают Соединенные Штаты.
Политика
Песков опроверг существование запрета шутить про Путина на телевидении
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с тем, что на российском телевидении появилось больше цензуры и стало нельзя шутить про главу государства.
Политика
Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России
Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".
Политика
Зеленский выступил за изменение Минских соглашений
Ранее официальный представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников заявил, что Украина до следующего "нормандского саммита" подготовит изменения к Минским соглашениям по урегулированию в Донбассе.
Политика
Почему два губернатора проблемных регионов уволились в один день
Как отставляли "красного" губернатора Руководство КПРФ до последнего пыталось договориться с Кремлем о сохранении поста за Левченко до выборов, рассказали РБК два источника, близких к региональным властям.
Происшествия
Шесть человек погибли при пожаре в Алтайском крае
Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов пообещал сильно избить Тони Фергюсона
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Общество
По итогам 2019 года Россию ждет рекордное сокращение населения
За январь—октябрь 2019 года естественная убыль населения России (превышение числа умерших над числом родившихся) составила 259,6 тыс. человек, пишет РБК со ссылкой на отчет Росстата.
Общество
День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря
Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Политика
Ъ: Трамп сообщил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией
Президент США Дональд Трамп во время переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что хочет "в несколько раз" увеличить товарооборот с Россией.
Финансы
Большинство экономистов верят в снижение ключевой ставки ЦБ
В этом году регулятор уже четырежды снижал ключевую ставку – суммарно на 1,25 п. п. с 7,75 до 6,5%. Причины такого единодушия – сохраняющийся тренд на замедление инфляции, невысокие инфляционные ожидания населения, укрепление рубля из-за договоренностей ОПЕК+ и сдержанная бюджетная политика.
Происшествия
Во Владивостоке на пожаре погибли два человека
Происшествия
Число жертв стрельбы в чешской больнице выросло до 6
Число жертв стрельбы в больнице чешского города Острава выросло до шести, сообщили местные полицейские во вторник, 10 декабря.
Происшествия
В Новой Зеландии спасатели обнаружили тела жертв извержения вулкана
Спасатели обнаружили тела шести жертв извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд, сообщила полиция страны.
Шоу-бизнес
Алена Водонаева откровенно о трех внематочных беременностях, муже, который стал любовником, молодом ухажере и мести Виктории Боне
Алена Водонаева дала откровенное интервью, в котором рассказала, кого считает «лучшим самцом» в стране, за что и как отомстила Виктории Боне, а также с кем встречается сейчас и почему никогда не выйдет за него замуж.
Культура
Зеленский и Заворотнюк стали самыми популярными персонами в Украине
Корпорация Google опубликовала перечень самых частых запросов украинских пользователей, согласно которому самыми знаменитыми персонами стали президент Владимир Зеленский и актриса Анастасия Заворотнюк.
Политика
В МИД Турции прокомментировали признание сенатом США геноцида армян
Резолюция сената США о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году лишено правовой основы и направлено на подрыв усилий по развитию турецко-американских отношений, говорится в заявлении МИД Турции в пятницу.
Армия и оружие
В США испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету
Футбол
Определились все участники плей-офф Лиги Европы
Завершился шестой тур группового этапа Лиги Европы (ЛЕ), по итогам которого определились команды, попавшие в плей-офф турнира.
Экономика
Повышение пенсионного возраста и рост НДС назвали необязательными
Повышение пенсионного возраста и рост НДС были необязательны российским властям для того, чтобы увеличить доходы бюджета.
Политика
Евросоюз принял решение о продлении санкций против России
Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
Политика
Латвийский политик дал оценку последствиям плохих отношений с РФ
Ранее бывший министр предупреждал о негативных последствиях, которые принесет «агрессивность» Риги в отношении Москвы.
Политика
Зеленский впервые дал интервью российскому СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам, сообщает телеканал "Россия".
Общество
Продажи новогодних товаров резко сократились
На старте сезона россияне купили в полтора раза меньше елочных игрушек, спрос на гирлянды по сравнению с прошлым декабрем сократился на четверть, свидетельствуют данные «Платформы ОФД».
Футбол
ЦСКА обыграл «Эспаньол» в Лиге Европы
Московский ЦСКА завершил выступления в Лиге Европы выездной победой в Барселоне над местным "Эспаньолом" с результатом 1:0. Единственный мяч на 84 минуте забил полузащитник армейцев Никола Влашич.
Политика
Германия попросила США не вводить санкции против «Северного потока-2»
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал США не вводить санкции против российского трубопровода «Северный поток-2».
Кино
Роберт Дауни-младший провел кастинг животных для «Доктора Дулиттла»
Американскому актеру Роберту Дауни-младшему без проблем удалось найди общий язык с уткой, страусом, львицей, мышью, гориллой и многими другими животными в рамках кинокастинга для нового фильма «Доктор Дулиттл».