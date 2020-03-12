Финансы

RT на русскомRT на русскомКурс доллара превысил 75 рублей

Курс доллара в ходе торгов в четверг, 12 марта, превысил 75 рублей впервые с февраля 2016 года.
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Курс доллара впервые с февраля 2016 года превысил 75 рублей

RT на русском09:31

Курс доллара на Мосбирже превысил 75 рублей

ТАСС07:27

Курс доллара впервые за четыре года превысил 75 рублей

Rambler News Service07:16

Доллар достиг 75 рублей впервые с февраля 2016 года

Коммерсантъ07:23

Курс евро превысил 84 рубля

Life.ru05:08

Курс доллара взлетел выше 74 рублей

Известия03:23

Биржевой курс доллара взлетел выше 74 рублей

Ведомости03:38
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В четверг в первом матче 1/8 финала Лиги Европы футболисты «Манчестер Юнайтед» в гостях разбили австрийский ЛАСК со счетом 5:0. По результативному удару нанесли Одион Игало, Даниэль Джеймс, Хуан Мата, Мэйсон Гринвуд и Андреас Перейра.
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