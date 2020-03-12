Москва, 11 марта 2020, 22:13 — REGNUM Курс доллара на торгах вечером 11 марта поднимался выше 73 рублей впервые с марта 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара превысил 73 рубля впервые с 2016 года

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