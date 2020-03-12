Финансы

REGNUMREGNUMКурс доллара превысил 73 рубля впервые с 2016 года

Москва, 11 марта 2020, 22:13 — REGNUM Курс доллара на торгах вечером 11 марта поднимался выше 73 рублей впервые с марта 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Читать в источнике
Комментировать81

Подробнее о событии

Баррель в стакане воды

Российская газета12:24

Доллар впервые с 2016 года превысил 75 рублей

РЕН ТВ07:19

Курс доллара превысил ₽75 впервые с февраля 2016 года

РБК07:16

Курс доллара впервые за четыре года превысил 75 рублей

Forbes07:28

Курс доллара достиг 75 рублей

Вечерняя Москва07:06

Курс евро превысил 84 рубля впервые с февраля 2016 года

ТАСС04:46

Курс евро пробил отметку в 84 рубля

Национальная служба новостей04:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 14:03, Ашберн

Комментарии

Гаджеты

Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi Note 9

ТАСС 10:12
Общество

В России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки зарегистрировали шесть новых случаев коронавируса: четыре в Москве, по одному в Калининграде и Краснодарском крае, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 12:26
Музыка

Участники Little Big описали песню для «Евровидения»

На конкурсе «Евровидение-2020» российские музыканты Little Big представят песню в новом для группы формате.
РБК 04:34
Биатлон

Бё выиграл спринт на этапе КМ Контиолахти

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё победил в мужском спринте на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.
RT на русском 11:51
Общество

Мишустин рассказал о цифровом спецназе правительства

В ближайшее время в России будет разработана ведомственная программа цифровой трансформации, реализацией которой займутся заместители министерств и ведомств, ответственные за цифровизацию.
Lenta.ru 08:52
Политика

Госдума одобрила поправку об обнулении президентских сроков Путина

Ранее президент России Владимир Путин, прибывший в Госдуму, где сегодня рассматривают во втором чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию, заявил, что поддерживает поправку, обнуляющую его президентские сроки и позволяющую ему участвовать в новых конкурентных выборах.
Ведомости 10 марта в 09:25
Экономика

«Заначка идет в ход»: обвал на рынке — это время для инвестиций

Юрий Пока фондовый рынок падает из-за всеобщей паники вокруг коронавируса, снижения цен на нефть и курса рубля, я покупаю подешевевшие акции.
РБК 13:24
Общество

Росреестр обнулил недвижимость Валентины Терешковой

Напомним, в начале этой недели народная избранница предложила Владимиру Путину в нарушение Конституции избраться президентом на пятый срок, чтобы править Россией как минимум до 2030 года.
Собеседник 12:04
Общество

США ввели санкции против «дочки» «Роснефти» за работу в Венесуэле

В феврале США ввели санкции против Rosneft Trading, также за работу с венесуэльской нефти.
РБК 13:13
Энергетика

Bloomberg узнал о планах Эр-Рияда поставлять нефть в Европу по $25

Королевство готово поставлять нефть марки Arab Light в Роттердам по цене $25 за баррель.
РБК 09:17
Автоспорт

Гран-при Австралии может быть отменен

Коммерсантъ 13:40
Политика

Сергей Шнуров посвятил стихотворение Путину

В конце стихотворения Шнуров пророчит Путина в «избранные монархи».
ИнфоСМИ вчера в 05:40
Шоу-бизнес

В Москве госпитализирована Валентина Талызина

Народную артистку РСФСР Валентину Талызину госпитализировали в Москве.
Актуальные Новости вчера в 08:22
Политика

Националисты напали на советника главы СНБО на конференции в Киеве

Российская газета 08:10
Хоккей

НХЛ официально остановила сезон

Национальная хоккейная лига сообщила об официальной паузе в регулярном чемпионате турнира из-за угрозы распространения коронавируса.
Вести.Ru 13:53
Общество

В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей

Порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
РИА Новости 03:08
Футбол

Черчесов продлил контракт со сборной России до конца 2022 года

Нева Спорт 12:19
Политика

Горбачев обратился к мировым лидерам

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев обратился к мировым лидерам с призывом не допустить развязывания войн и вместе противостоять коронавирусу.
Lenta.ru 12:48
Экономика

Кудрин допустил рост бедности в России

Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности.
Lenta.ru 08:22
Авто

Дилеры ждут ажиотажного спроса на автомобили

При нынешней ситуации цены на автомобили могут подскочить на 2–8%, несмотря на общее падение спроса.
За рулем вчера в 09:04
Политика

Володин назвал атаки на Терешкову атаками на Россию

Володин считает, что "атаки, которые сегодня идут на Терешкову - это атаки на нашу страну".
Интерфакс 06:23
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru 10 марта в 15:17
Политика

Встречавшийся с Трампом чиновник из Бразилии заразился коронавирусом

Отмечается, что он недавно контактировал с президентом США Дональдом Трампом, поскольку сопровождал президента Бразилии Жаира Болсонару в ходе его визита в США.
Газета.Ru 11:13
Происшествия

Депздрав подтвердил, что умерший в Коммунарке не болел коронавирусом

Пресс-служба столичного департамента здравоохранения подтвердила, что смерть мужчины в медицинском центре в Коммунарке никак не связана с коронавирусной инфекцией.
Московский Комсомолец 12:48
Армия и оружие

Американские истребители сопроводили российские Ту-142 на Аляске

Ранее Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что российский самолет Ту-142 вошел в зону опознавания ПВО севернее Аляски и оставался в ее пределах около четырех часов.
РБК 10 марта в 17:20
Музыка

Наргиз променяла Максима Фадеева на Виктора Дробыша

Эпатажная артистка променяла Максима Фадеева на Виктора Дробыша и готовится к новому витку в своем творчестве.
Дни24 вчера в 11:53
Политика

Индонезия отказалась от российских истребителей из-за угроз США

Индонезия отказалась покупать российские истребители Су-35 из-за угроз санкций со стороны США.
Lenta.ru 12:45
Шоу-бизнес

Айза Анохина дала Гуфу еще один шанс ради сына

Бизнесвумен позволила рэперу видеться с наследником. Во время отдыха с сыном Сэмом Гуф вел себя неадекватно.
Srnsk 13:05
Энергетика

В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге

Страны якобы пытаются повлиять на отрасль в Америке. В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге.
Piter.tv 06:19
Происшествия

В Амурской области старшеклассник открыл стрельбу в школе

В Приамурье в результате стрельбы в школе из травматического оружия пострадали два человека.
РБК 07:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное