Финансы
REGNUMКурс доллара превысил 73 рубля впервые с 2016 года
Москва, 11 марта 2020, 22:13 — REGNUM Курс доллара на торгах вечером 11 марта поднимался выше 73 рублей впервые с марта 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Общество
В России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки зарегистрировали шесть новых случаев коронавируса: четыре в Москве, по одному в Калининграде и Краснодарском крае, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
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Участники Little Big описали песню для «Евровидения»
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Мишустин рассказал о цифровом спецназе правительства
В ближайшее время в России будет разработана ведомственная программа цифровой трансформации, реализацией которой займутся заместители министерств и ведомств, ответственные за цифровизацию.
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Ранее президент России Владимир Путин, прибывший в Госдуму, где сегодня рассматривают во втором чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию, заявил, что поддерживает поправку, обнуляющую его президентские сроки и позволяющую ему участвовать в новых конкурентных выборах.
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Юрий Пока фондовый рынок падает из-за всеобщей паники вокруг коронавируса, снижения цен на нефть и курса рубля, я покупаю подешевевшие акции.
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США ввели санкции против «дочки» «Роснефти» за работу в Венесуэле
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Bloomberg узнал о планах Эр-Рияда поставлять нефть в Европу по $25
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Сергей Шнуров посвятил стихотворение Путину
В конце стихотворения Шнуров пророчит Путина в «избранные монархи».
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В Москве госпитализирована Валентина Талызина
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В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей
Порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
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Кудрин допустил рост бедности в России
Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности.
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При нынешней ситуации цены на автомобили могут подскочить на 2–8%, несмотря на общее падение спроса.
Политика
Володин назвал атаки на Терешкову атаками на Россию
Володин считает, что "атаки, которые сегодня идут на Терешкову - это атаки на нашу страну".
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
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Встречавшийся с Трампом чиновник из Бразилии заразился коронавирусом
Отмечается, что он недавно контактировал с президентом США Дональдом Трампом, поскольку сопровождал президента Бразилии Жаира Болсонару в ходе его визита в США.
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Депздрав подтвердил, что умерший в Коммунарке не болел коронавирусом
Пресс-служба столичного департамента здравоохранения подтвердила, что смерть мужчины в медицинском центре в Коммунарке никак не связана с коронавирусной инфекцией.
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Американские истребители сопроводили российские Ту-142 на Аляске
Ранее Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что российский самолет Ту-142 вошел в зону опознавания ПВО севернее Аляски и оставался в ее пределах около четырех часов.
Музыка
Наргиз променяла Максима Фадеева на Виктора Дробыша
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Политика
Индонезия отказалась от российских истребителей из-за угроз США
Индонезия отказалась покупать российские истребители Су-35 из-за угроз санкций со стороны США.
Шоу-бизнес
Айза Анохина дала Гуфу еще один шанс ради сына
Бизнесвумен позволила рэперу видеться с наследником. Во время отдыха с сыном Сэмом Гуф вел себя неадекватно.
Энергетика
В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге
Страны якобы пытаются повлиять на отрасль в Америке. В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге.
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В Амурской области старшеклассник открыл стрельбу в школе
В Приамурье в результате стрельбы в школе из травматического оружия пострадали два человека.