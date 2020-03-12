Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже вырос на 2,8%, до 75 руб. Об этом свидетельствуют данные на 13:56. Последний раз доллар достигал этой отметки 29 февраля 2016 года.

Доллар достиг 75 рублей впервые с февраля 2016 года

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