Финансы

КоммерсантъКоммерсантъДоллар достиг 75 рублей впервые с февраля 2016 года

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже вырос на 2,8%, до 75 руб. Об этом свидетельствуют данные на 13:56. Последний раз доллар достигал этой отметки 29 февраля 2016 года.
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Доллар впервые с 2016 года превысил 75 рублей

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Курс рубля сильно снизился после заявления ВОЗ

Взгляд.ру03:22

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Forbes07:28

Курс доллара на Мосбирже превысил 75 рублей

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ТК Звезда09 марта в 10:10

Курс доллара превысил психологическую отметку в 70 рублей

Новый Век09 марта в 04:19
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Комментарии

Армия и оружие

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"Саудовская Аравия предлагает свою основную нефть марки Arab Light с поставками в Роттердам по цене примерно 25 долларов за баррель, что является огромным дисконтом по сравнению с ценой российской нефти Urals", — отмечает агентство.
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Ранее стало известно, что во Франции коронавирусом заразился министр культуры Франк Ристер.
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин отправил на карантин депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который вернулся из Франции, пораженной короанавирусом, а также контактировавших с ним парламентариев.
Lenta.ru 07:00
Финансы

Российские фондовые индексы рухнули вслед за мировыми

Российские фондовые индексы в четверг в первые минуты торгов снизились на 4-6%.
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Общество

Меган Маркл разрыдалась, улетая от принца Гарри в Канаду

Меган Маркл разрыдалась во время прощания с принцем Гарри.
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Общество

В Москве зафиксировано нашествие енотов

Причина нашествия — нерадивые хозяева, заявил начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды российской столицы Сергей Бурмистров.
Вести.Ru 04:35
Политика

Терешкова считает, что критикующие ее поправку не любят страну

10 марта была также учтена поправка Терешковой, предусматривающая, что действующий и бывшие президенты страны смогут баллотироваться на эту должность вновь без учета времени, которое они уже провели на данном посту на момент вступления поправки в силу.
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В Тамбовской области нашли тело пропавшей школьницы

РИА Новости вчера в 11:56
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Джим Керри вернется к образу Маски в «Космическом джеме 2»

NewInform 09 марта в 09:36
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Таиланд ужесточил правила въезда для россиян

Таиланд ужесточил правила въезда для россиян. Страна прекращает оформление виз по прибытию путешественниками.
Piter.tv вчера в 05:14
Политика

Большинство регионов уже поддержали поправки в Конституцию

Законодательные собрания двух третей российских регионов решили поддержать поправки в Конституцию, сообщает ТАСС со ссылкой на данные голосований.
Коммерсантъ 06:40
Экономика

Мишустин объяснил падение рынков

Падение рынков произошло в результате решения ОПЕК не продлевать соглашение и объявления Саудовской Аравией о «беспрецедентном снижении» цен на свою нефть и об увеличении добычи до рекордных уровней.
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Общество

Карантин по коронавирусу в Москве вызвал вопросы

С 5 марта в Москве действует карантин — официально он называется «режимом повышенной готовности», введен указом мэра Москвы и предназначен для защиты от пандемии коронавируса.
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Самолет с фанатами «Манчестер Юнайтед» загорелся в воздухе

Как написал журналист Саймон Пич, который находился на этом же самолете, в воздухе загорелся один из двигателей.
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«Салават» даже без Сошникова обыграл «Авангард» в плей-офф КХЛ

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«Спартак» не будет продавать билеты на ближайший матч чемпионата России

Московский "Спартак" принял решение не продавать билеты на матч 22-го тура чемпионата России против "Уфы" из-за указа властей столицы, передает ТАСС.
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Саратовская облдума одобрила поправки в Конституцию России

Большинством голосов депутаты одобрили пакет поправок в Конституцию страны.
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Россия и Европа из-за коронавируса перенесли запуск корабля к Марсу

«Роскосмос» и Европейское космическое агентство (ЕКА) из-за эпидемии нового коронавируса отложили на два года запуск космического аппарата, который должен был искать жизнь на Марсе и изучить вопрос существования воды на планете.
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Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца

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В Киеве избили главврача Института рака

По мнению главврача, нападение может быть связано с конфликтной ситуацией, существующей в Институте рака.
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Обряд омоложения президента в клипе «Аигел» на трек «You’re Born»

Группа «Аигел» выпустила клип на песню «You’re Born» с ее третьего студийного альбома «Эдем».
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