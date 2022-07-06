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Курс доллара вырос до 63,35 рубля, евро — до 64,77 рубля на подешевевшей нефти

С начала торгов в среду, 6 июля, доллар и евро растут к российской валюте в районе трех-пяти процентов, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Lenta.ru
Банк России установил на 8 июля 2022 года официальный курс доллара на уровне 63,1427 рубля, что на 23,17 копейки выше предыдущего показателя.
ТАСС
В первые минуты торгов четверга доллар максимально поднимался до 64,47 рубля, евро - до 65,85 рубля.
РИА Новости
Ослабление российской валюты связано сразу с двумя факторами.
Lenta.ru

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