ПРАЙМКурс доллара вырос до 63,35 рубля, евро — до 64,77 рубля на подешевевшей нефтиС начала торгов в среду, 6 июля, доллар и евро растут к российской валюте в районе трех-пяти процентов, свидетельствуют данные Мосбиржи.Lenta.ruБанк России установил на 8 июля 2022 года официальный курс доллара на уровне 63,1427 рубля, что на 23,17 копейки выше предыдущего показателя.ТАССВ первые минуты торгов четверга доллар максимально поднимался до 64,47 рубля, евро - до 65,85 рубля.РИА НовостиОслабление российской валюты связано сразу с двумя факторами.Lenta.ruЧитать далееСвернутьКомсомольская правдаКомсомольская правдаИзвестияИА Красная ВеснаБизнес журналГазета.RuАргументы и ФактыПодробнее о событииОфициальный курс доллара на пятницу вырос до 63,14 рубля, евро снизился до 64,13РИА Новости08:59Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже поднялся до 61 руб 15 копеекNVLвчера в 19:55Курс доллара на Мосбиржи перешел к росту и повышается до 63,3 за доллар и 64,6 за евроПРАЙМ03:04Курс доллара на Мосбирже превысил 64,5 рубляLenta.ruвчера в 04:51Курс доллара США на Московской бирже вырос до 63,9 руб., евро — до 65,8 рубUrbc.Ruвчера в 03:21ЦБ повысил курс доллара на 8 июля до 63,14 рубляТАСС08:54Доллар на Мосбирже завершил день ростом до 61 рубля 15 копеекГоворит Москва5 июля в 12:23Показать ещёОценить22Поделиться