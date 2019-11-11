Финансы
ТАССКурс доллара вырос до 63,93 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 13 копеек и составил 63,93 рубля. Курс евро поднялся на 16 копеек и достиг отметки 70,49 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Происшествия
Следователь засекретил все материалы по делу Голунова
"Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.
Политика
На Украине назвали первый шаг для реинтеграции Донбасса
Упрощенное пересечение линии разграничения должно стать первым шагом Киева для реинтеграции Донбасса, заявил советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо.
Авто
Конкурент BMW X5 от Genesis продемонстрировал салон без камуфляжа
GV70 будет конкурировать с множеством очень хороших кроссоверов, среди которых BMW X3 и X4, Audi Q5, Range Rover Evoque, Volvo XC60, Porsche Macan, Mercedes-Benz GLC Coupe, Jaguar F-Pace и Infiniti QX50.
Происшествия
Прорыв паропровода произошел на заводе «Балтика» в Петербурге
Взрыв произошел на территории пивоваренного завода «Балтика» в Санкт-Петербурге.
Авто
В России сертифицированы две модели Opel
Документ действителен до 20 августа 2022 г. Opel Zafira Life — немного видоизменённый аналог модеей-«близнецов» Peugeot Traveller и Citroen Spacetourer, а Opel Vivaro — соответственно, Citroen Jumpy и Peugeot Expert.
Технологии
МегаФон запустил продажи на AliExpress
Политика
Патрушев назвал приоритеты для защиты России от гибридных угроз
Для защиты России от гибридных и других угроз в среднесрочной перспективе приоритетное внимание нужно сосредоточить на укреплении конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности страны, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
Игры
Call of Duty: Mobile загрузили 148 миллионов раз за месяц после релиза
Call of Duty: Mobile установили 148 миллионов раз в App Store и Google Play за первый месяц. Статистику предоставил портал Sensor Tower.
Армия и оружие
Российские журналисты не попадали под обстрел в Донбассе
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Политика
Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ
Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
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Уральская экс-любовница Гуфа вышла замуж
19-летняя жительница Екатеринбурга Яна Шевцова, известная своими отношениями с рэпером Гуфом, вышла замуж.
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Звезды «Гарри Поттера» Том Фелтон и Мэттью Льюис не сошлись во мнениях
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Сборная России по футболу прибыла в Сочи
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Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде
Во Флориде с космодрома на мысе Канаверал стартовала ракета-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink.
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Президент Боливии Моралес подал в отставку
Президент Боливии Эво Моралес объявил 10 ноября об отставке.
Кино
Шесть российских фильмов стали претендентами на «Золотой глобус»
Интернет
YouTube сможет блокировать аккаунты с недостаточной монетизацией
Видеохостинговый сервис YouTube обновил пользовательское соглашение, в котором указал, что с 10 декабря сможет заблокировать доступ учетной записи пользователя ко всему сервису или его части, если сочтет, что это «не имеет коммерческого смысла».
Армия и оружие
Глава МВД Ливии обвинил Россию в разжигании конфликта в стране
Министр заседающего в Триполи правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башага заявил, что Россия разжигает конфликт в стране ради собственных интересов.
Армия и оружие
Патрушев рассказал о возросшем риске ядерной войны
В статье "Безопасность России в современном мире" под авторством Патрушева в "Российской газете" утверждается, что эти планы Вашингтона встают в один ряд с выходом США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, а также из Договора по ПРО.
Политика
AP узнало о роли Перри в сделке между властями Украины и компанией из США
Компания, руководство которой связано с главой Минэнерго США Риком Перри, заключила потенциально выгодную сделку по разведке нефти и газа, после того как один из соратников министра стал советником украинского президента Владимира Зеленского, сообщает Associated Press со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении агентства.
Футбол
Зарплата Слуцкого в «Витессе» составляет около 1 млн евро в год
Ранее Слуцкий заявлял, что зарабатывает в "Витессе" в пять раз меньше, чем в ЦСКА.
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Жены Михаила Задорнова подружились после смерти юмориста
Поклонники и журналисты знали, что какое-то время артист жил на две семьи. Причем, Михаил Николаевич рассказывал об этом сам.
Политика
Песков рассказал, как Путин поддерживает свое здоровье
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, как еще российский лидер поддерживает свое здоровье, в том числе при поездках в другие страны.
Общество
Глушаков потребовал от бывшей жены 204 млн рублей
Футболист грозненского «Ахмата» Денис Глушаков намерен взыскать со своей бывшей жены Дарьи 204 млн рублей.
Футбол
Умяров и Галактионов о состоянии и целях молодёжной сборной России
Наставник коллектива Михаил Галактионов, в свою очередь, уверен в способностях своих подопечных.