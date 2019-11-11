Финансы
ТАССКурс доллара вырос до 63,93 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 13 копеек и составил 63,93 рубля. Курс евро поднялся на 16 копеек и достиг отметки 70,49 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Происшествия
Следователь засекретил все материалы по делу Голунова
"Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.
Вести.Ru 06:50
Происшествия
Суд арестовал историка Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки
Октябрьский районный суд Северной столицы арестовал доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, который подозревается в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко.
Daily Storm 09:06
Политика
Президент Боливии Моралес подал в отставку
Президент Боливии Эво Моралес объявил 10 ноября об отставке.
Российская газета вчера в 16:24
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 15:59
Кино
Ушел из жизни режиссер Роман Хрущ
Оператор, сценарист, режиссер, член Союза кинематографистов России Роман Хрущ скончался на 60-м году жизни.
Вечерняя Москва 08:33
Происшествия
В Одессе разбили памятник бандеровцу
Неизвестные разбили памятную доску, установленную в честь Игоря Иванова, десятника «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), погибшего 2 мая 2014 года в Одессе, заявили в пресс-службе областного управления Национальной полиции Украины 11 ноября, сообщает интернет издание «ФАКТЫ.ua».
Красная весна 06:41
Политика
Вопрос о продаже земли на Украине иностранцам вынесут на референдум
«Иностранцы и компании, которые имеют среди основателей иностранцев, получат право покупать украинские земли, украинские земельные участки только в случае, если на это будет дано согласие народа Украины на всеукраинском референдуме», — сказал Зеленский.
РБК 07:48
Происшествия
Взрыв произошел на территории завода «Балтика» в Петербурге
Взрыв произошел на территории пивоваренного завода «Балтика» в Санкт-Петербурге.
Известия 10:36
Общество
Вице-президент РЖД подтвердил решение уйти в отставку
Старший вице-президент РЖД Александр Мишарин уйдет из компании, а впоследствии определится с дальнейшими планами.
РБК 08:11
Футбол
«Спартак» отказался от покупки Соболева
Как сообщается, руководство «красно-белых», которое ранее рассматривало возможность такого трансфера, отказалось от идеи покупки форварда.
Metaratings 10:25
Политика
Один из основателей «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле
Один из создателей сирийской неправительственной организации "Белые каски" Джеймс Ле Мезюрье найден мертвым в Стамбуле, тело бывшего офицера британской разведки Ми-6 было найдено в саду его дома.
Газета.Ru 09:30
Общество
Худшие наряды звезд на премии People’s Choice Awards 2019
Мероприятие прошло 10 ноября в Лос-Анджелесе.
Lisa.ru 06:10
Общество
Более сотни писателей выступили в поддержку филолога Гасана Гусейнова
Ассоциация писателей «Свободное слово» выступила на сайте организации с открытым заявлением в поддержку профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасана Гусейнова, которого руководство учебного заведения обязало извиниться за высказывание в социальных сетях по поводу русского языка.
РБК вчера в 15:42
Происшествия
Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве
Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.
Lenta.ru 01:40
Наука
Ученые спрогнозировали климатическую катастрофу
После, в разные годы, учёные и политики подписывали международные соглашения об ограничении выбросов парниковых газов, однако это не помогло — выбросы углекислого газа продолжают расти, и климат Земли продолжает меняться не в лучшую для людей сторону.
Moi-portal.ru 09 ноября в 07:39
Армия и оружие
В ДНР заявили об ответе при вводе сил Украины в зону разведения
Парламент самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) принял документ, предусматривающий симметричный ответ в случае ввода подразделений украинской полиции на участок разведения сил в районе Петровского в Донбассе, сообщает сайт Народного совета ДНР в понедельник, 11 ноября.
Известия 09:29
Космос
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде
Во Флориде с космодрома на мысе Канаверал стартовала ракета-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink.
RT на русском 10:11
Происшествия
В московском метро погибла женщина
В московском метро погибла женщина после падения под поезд на станции «Таганская».
RT на русском 05:33
Происшествия
В Курской области трое детей погибли при пожаре
Жертвами пожара в поселке Пристень в Курской области стали трое детей. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
Российская газета 01:33
Общество
Мантуров: каждая пятая АЗС в России в 2019 году недоливала бензин
Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что по итогам проверок АЗС в стране был обнаружен недолив топлива в 20% случаев.
RT на русском 05:02
Авто
В продаже появился уникальный вездеход «Лесоруб» на шасси ГАЗ-66
На сайте «Авито» появилось объявление о продаже вездехода-пикапа «Лесоруб».
Тарантас Ньюс 04:30
Политика
Путин уличил Медведева и министров в уклонении от прививок
Лишь трое из членов российского правительства сделали в этом сезоне прививку от гриппа.
Милосердие.ru 07:13
Экономика
Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора
Основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), номер два в российском списке Forbes Владимир Лисин оказался крупнейшим плательщиком подоходного налога в России с прибыли контролируемой им иностранной компании — кипрской Fletcher Group Holdings, выяснил РБК.
РБК 04:54
Здоровье
Врач рассказал о вреде свеклы при некоторых болезнях
ToDay News Ufa вчера в 13:31
Общество
Королева Елизавета расплакалась на военном параде в центре Лондона
Королева расчувствовалась и заплакала, однако с ней сразу заговорила Кейт Миддлтон. Она помогла Елизавете отвлечься от грустных мыслей.
Телеканал 360° 07:55
Энергетика
Сжиженного газа слишком много. Россия заменит его новой трубой в Китай
Только в 2019 году уже принято инвестрешений по строительству новых заводов на 63 миллиона тонн годовой мощности (в основном в США, а также в Мозамбике и России).
РИА Новости 00:00
Общество
Женщине запретили кормить сына грудью в Третьяковке
Пользователь Instagram Полина Хлынова пожаловалась, что ей запретили кормить сына грудью в Третьяковской галерее, а комнаты матери и ребенка она там не нашла.
РИАМО вчера в 13:20