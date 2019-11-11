Финансы
RT на русскомРубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 11 копеек — до 63,91 рубля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 03:08, Ашберн
Общество
Россия попала в десятку самых пьющих стран мира
Россия попала в десятку стран с наиболее высоким потреблением алкоголя на душу населения.
Происшествия
В Москве женщина выпала из окна с двумя детьми
На северо-востоке Москвы женщина упала из окна с двумя детьми, сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК.
Общество
Солдаты не говорят о дедовщине в части, где Шамсутдинов устроил бойню
Общество
Скончался Павел Пичугин, известный как «Паша Фейсконтроль»
Происшествия
Останки студентки СПбГУ достали из Мойки
Водолазы весь день ищут в Мойке останки 24-летней аспирантки – их выбросил в воду преподаватель СПбГУ Олег Соколов, которого подозревают в убийстве.
Политика
Президент Боливии Моралес ушел в отставку
Президент Боливии Эво Моралес подал в отставку, сообщило издание Pagina7 со ссылкой на его выступление.
Армия и оружие
США отправили на Аляску загадочную боевую машину
В США засняли корпус неизвестной боевой машины во время её погрузки военнослужащими для отправки на Аляску.
Транспорт
Более 12 тысяч билетов продано на первые поезда в Крым и обратно
ЖКХ
В Бийске введен режим ЧС из-за ситуации с вывозом мусора
В городе Бийске (Алтайский край) введен режим чрезвычайной ситуации из-за проблем с вывозом мусора и ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии города.
Общество
В Польше нашли надпись советских солдат о Дне Победы
При реконструкции здания в Польше была обнаружена надпись, сделанная советскими солдатами в День Победы 9 мая 1945 года.
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
Общество
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году
В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
Футбол
Петраков назначен главным тренером «Луча»
Известный российский специалист Валерий Петраков назначен главным тренером «Луча» из Владивостока, об этом информирует пресс-служба клуба.
Происшествия
Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк ответили на слова Разина о состоянии актрисы
Близкие Анастасии Заворотнюк выражают признательность продюсеру группы «Ласковый май» Андрею Разину за беспокойство о здоровье актрисы, но отмечают, что лично она с ним не знакома.
Политика
Асад заявил, что Эрдоган действует в Сирии незаконно
Президент Сирии Башар Асад в интервью RT заявил, что Турция в лице ее главы Реджепа Тайипа Эрдогана действует в САР незаконно.
Политика
Депутат бундестага: Крым останется российским
Депутат бундестага Антон Фризен из партии «Альтернатива для Германии» заявил, что санкции Евросоюза против России не приведут к изменению статуса полуострова и он останется российским.
Политика
В Киеве на фоне политскандала начался съезд партии «Слуга народа»
В Киеве в воскресенье начался съезд партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».
Авто
Легендарная Jawa готовит юбилейную новинку
Легендарный производитель мотоциклов Jawa объявил о скорой презентации новой модели боббера Perak.
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Общество
Врио мэра Челябинска предложила ответственному за дороги уволиться
В Челябинске врио мэра Наталья Котова предложила уйти в отставку своему заместителю Владимиру Алейникову.
Общество
Греф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта
«Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию искусственного интеллекта (ИИ), сообщил президент банка Герман Греф, выступая на Московской международной конференции по ИИ (Artificial Intelligence Journey).
Музыка
Определены песни, которые не надоедает слушать до конца
Армия и оружие
Министр обороны Украины захотел отменить призыв в армию
Глава украинского минобороны Андрей Загороднюк назвал отмену призыва в армию своей «персональной целью».
Происшествия
В Новосибирской области обнаружили тела пропавших охотников
Общество
2% россиян полностью отказались от наличных
Только 2% населения полностью отказались от наличных, свидетельствуют результаты опроса исследовательской лаборатории Левада-центра Levada Lab (есть в распоряжении РБК).
Общество
Путин наградил Александру Пахмутову орденом Андрея Первозванного
Президент РФ Владимир Путин в воскресенье приехал на концерт композитора Александры Пахмутовой, чтобы поздравить ее с юбилеем.