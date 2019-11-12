Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 13 копеек и составил 63,93 рубля. Курс евро поднялся на 16 копеек и достиг отметки 70,49 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Футбол Тедеско рассказал, почему принял предложение «Спартака» Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что был заинтригован возможностью попробовать свои силы в большом клубе за пределами Германии.

Энергетика МЭА назвало количество людей в мире без доступа к электричеству Эксперты агентства уточняют, что на данный момент 600 миллионов человек в странах Африки к югу от Сахары не имеют доступа к электричеству.

Общество «Гринпис России» попросил Минприроды запретить одноразовый пластик «Гринпис России» обратился к главе Минприроды Дмитрию Кобылкину с просьбой запретить использовать на территории страны несколько видов пластиковых загрязнителей окружающей среды, включая влажные салфетки.

Политика Чиновницу офиса Зеленского задержали по делу о коррупции Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало директора одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского по делу о коррупции.

Экономика В России резко подешевела свинина Крупнейшие российские производители свинины снизили цены на свою продукцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Общество Кирилл Терешин избавился от «рук-базук» Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.

Происшествия В Боливии по меньшей мере 12 человек пострадали в беспорядках По меньшей мере 12 человек пострадали в результате беспорядков в городе Кочабамба в центральной части Боливии, передает агентство ABI со ссылкой на главу регионального департамента по чрезвычайным ситуациям в сфере общественного здравоохранения Валерию Камачо.

Политика Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончиться только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма», и компенсации «за агрессию».

Здоровье В России изменятся правила получения медсправок на водительские права С 22 ноября в Волгоградской области и других регионах России изменится порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и тех, кто планирует ими стать.

Хоккей «Спартак» обыграл ЦСКА в московском дерби Хоккеисты московского Спартака нанесли поражение игрокам ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ 3:2 ОТ.