Финансы
ТАССКурс доллара вырос до 63,93 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 13 копеек и составил 63,93 рубля. Курс евро поднялся на 16 копеек и достиг отметки 70,49 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 19:18, Ашберн
Кино
Уилл Смит снял свою версию «Матрицы»
Футбол
Тедеско рассказал, почему принял предложение «Спартака»
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что был заинтригован возможностью попробовать свои силы в большом клубе за пределами Германии.
Энергетика
МЭА назвало количество людей в мире без доступа к электричеству
Эксперты агентства уточняют, что на данный момент 600 миллионов человек в странах Африки к югу от Сахары не имеют доступа к электричеству.
Футбол
Ракитич выразил недовольство ролью в «Барселоне»
Хорватский полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич заявил, что разочарован своим текущим положением в команде.
Политика
Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке
«Президент Боливии Эво Моралес объявил о своей отставке», — пишет агентство.
Общество
«Гринпис России» попросил Минприроды запретить одноразовый пластик
«Гринпис России» обратился к главе Минприроды Дмитрию Кобылкину с просьбой запретить использовать на территории страны несколько видов пластиковых загрязнителей окружающей среды, включая влажные салфетки.
Политика
Чиновницу офиса Зеленского задержали по делу о коррупции
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало директора одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского по делу о коррупции.
Происшествия
Пропавшая в Ставрополе 16-летняя школьница найдена живой
Пропавшая в Ставрополье 16-летняя девушка найдена живой после двух дней поисков.
Экономика
В России резко подешевела свинина
Крупнейшие российские производители свинины снизили цены на свою продукцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Политика
Глава Пентагона ответил по-русски на вопрос об импичменте Трампа
Глава Пентагона Марк Эспер ответил на вопрос журналистов об импичменте президента США Дональда Трампа на русском языке.
Армия и оружие
США продолжат сотрудничать с курдами, несмотря на желание Анкары
США не собираются прекращать сотрудничество с курдами в Сирии, несмотря на желание Анкары, заявил журналистам на брифинге высокопоставленный представитель американской администрации.
Происшествия
В Боливии по меньшей мере 12 человек пострадали в беспорядках
По меньшей мере 12 человек пострадали в результате беспорядков в городе Кочабамба в центральной части Боливии, передает агентство ABI со ссылкой на главу регионального департамента по чрезвычайным ситуациям в сфере общественного здравоохранения Валерию Камачо.
Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
Политика
Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией
Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончиться только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма», и компенсации «за агрессию».
Космос
Многоразовая ракета Falcon 9 стартовала с 60 спутниками во Флориде
Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX стартовала с космодрома во Флориде с 60 спутниками Starlink.
Здоровье
В России изменятся правила получения медсправок на водительские права
С 22 ноября в Волгоградской области и других регионах России изменится порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и тех, кто планирует ими стать.
Хоккей
«Спартак» обыграл ЦСКА в московском дерби
Хоккеисты московского Спартака нанесли поражение игрокам ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ 3:2 ОТ.
Армия и оружие
ВВС Израиля нанесли удар по Дамаску
Космос
Российские изобретатели нашли способ сжигать космический мусор
Компания Easar из России разработала аппарат для сжигания мусора на орбите с использованием солнечных лучей.
Общество
Экономист призвал вывозить «лишних людей» с Дальнего Востока
В эфире радиостанции «Говорит Москва» директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец рассказал, почему оттуда необходимо вывозить людей.
Происшествия
Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
Космос
Японский стартап готовится создать искусственный метеоритный дождь
Общество