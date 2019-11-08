Финансы

ТАССТАССКурс доллара вырос до 63,93 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 13 копеек и составил 63,93 рубля. Курс евро поднялся на 16 копеек и достиг отметки 70,49 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском02:01

Рубль просел к доллару и евро

Московский Комсомолец02:15

Курс доллара вырос до 63,93 рубля

ТАСС02:04

Рубль подешевел к доллару и евро

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Рубль в ходе торгов проигрывает и доллару, и евро

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Курс доллара поднялся до 63,91 рубля

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Рубль теряет позиции в начале торгов

Банки.ру02:26
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Бывший наставник "Барселоны" и сборной Испании Луис Энрике может продолжить карьеру в Англии.
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В Москве правоохранительные органы задержали гражданина Австрии за изнасилование 15-летней школьницы.
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Сборная России стала третьей на Кубке Карьяла

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