Финансы
ТАССКурс доллара вырос до 63,93 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 13 копеек и составил 63,93 рубля. Курс евро поднялся на 16 копеек и достиг отметки 70,49 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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