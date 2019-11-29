Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи поднялся по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 2 копейки и составил 64,09 рубля. Курс евро увеличился на 7 копеек и достиг отметки 70,5925 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Политика Россия и Украина обсудили транзит газа Представители России и Украины провели в Вене совместные консультации, в ходе которых стороны обсудили урегулирование претензий по газовым вопросам, условия транзита с 2020 года, а также прямые покупки газа Украиной.

Авто Range Rover получит серьезное обновление В зарубежных СМИ появилась информация об обновленном кроссовере Range Rover. Речь идет именно о кроссовере, а не о внедорожнике.

Политика Первый президент Украины дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным Первый президент Украины Леонид Кравчук дал совет нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому, как вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным на нормандском саммите.

Общество В России расширили список сильнодействующих веществ Изменения внесены в постановление правительства России "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ"

Единоборства Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.

Политика Посольство России в США призвало Вашингтон не вмешиваться в дела страны Посольство России в США в Twitter призывало Вашингтон прекратить вмешательство во внутренние дела страны в ответ на заявление официального представителя Госдепартамента США Морган Ортагус.

Шоу-бизнес Пригожин поддержал Добрынина, назвавшего российских звезд тупыми Певец Вячеслав Добрынин назвал звезд шоу-бизнеса тупыми. По его мнению, они "не знают нот", плохо говорят и не умеют выражать свои мысли.

Политика Парламент ДНР установил госграницу по пределам Донецкой области Государственная граница Донецкой Народной Республики формально проведена по линии административной границы Донецкой области Украины по состоянию на начало 2014 года.