Финансы
ТАССКурс доллара вырос до 64,09 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи поднялся по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 2 копейки и составил 64,09 рубля. Курс евро увеличился на 7 копеек и достиг отметки 70,5925 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рубль днем умеренно дешевеет к доллару и евро на фоне негативной динамики валют ЕМ
Финмаркетвчера в 08:41
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