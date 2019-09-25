Финансы

ТАССТАССКурс доллара вырос до 64,32 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 17,5 копейки и составил 64,32 рубля. Курс евро прибавил 24,5 копейки и достиг отметки в 70,47 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Курс доллара вырос до 64,32 рубля

ТАСС03:04

Курс доллара начал расти к рублю в начале торгов среды

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Официальный курс евро вырос к рублю

Газета.Ruвчера в 08:14

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Курс доллара вырос на пять копеек

News.ruвчера в 04:16

Банк России повысил курс доллара на четверг до 64,19 рубля

Московский Комсомолецвчера в 21:29

Официальный курс доллара увеличился почти до 64 рублей

ГЛАС.RU24 сентября в 06:14
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Математика упростила поиск золота

Российские математики и геофизики разработали способ повышения эффективности электромагнитного метода разведки (CSEM) месторождений золота и других руд.
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МЧС подтвердило запрет курения на балконах

МЧС России подтвердило запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов.
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Бывший глава ДНР возглавил администрацию Элисты

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Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым

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Опубликована жалоба разведки США на разговор Трампа с Зеленским

В США опубликовали текст жалобы председателю спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса США, поданная сотрудником разведки по поводу телефонного разговора американского президента Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским.
Lenta.ru 09:16
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Самого многодетного священника России подозревают в насилии над детьми

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Представлявшая интересы Александра Протасовицкого адвокат Татьяна Прилипко написала на своей станице в социальной сети Facebook о том, что адвокат нападающего футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина Юрий Ромашов был найден мертвым.
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Антивоенный фильм «Кролик Джоджо» не выйдет в российский прокат

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Лавров назвал ЕС ненадежным партнером

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что Евросоюз - это ненадежный партнер для российской стороны, который игнорирует ее желание наладить равноправное общение.
Газета.Ru вчера в 22:45
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Суд по делу Устинова перенесли на 30 сентября

Коммерсантъ 04:04
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При землетрясении в Стамбуле пострадали восемь человек

Восемь человек получили лёгкие ранения в результате землетрясения в Стамбуле. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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Эштон Кутчер отреагировал на откровенные мемуары экс-супруги Деми Мур

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OnePlus выпускает свой первый умный телевизор OnePlus TV

После презентации новенького флагмана OnePlus 7T, китайский производитель OnePlus представил свой первый смарт-ТВ, получивший название OnePlus TV.
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Стало известно о тайном толстом телефоне Путина

Для телефонных переговоров вне своего кабинета президент России Владимир Путин использует не простой мобильник, а специальный — он толще и в нем предусмотрено несколько уровней защиты.
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Экс-глава Nokia в России займется внедрением систем «суверенного Рунета»

Для внедрения систем фильтрации трафика (Deep Packet Inspection; DPI) на сетях операторов связи России с целью реализации закона о «суверенном Рунете» была создана компания «Данные — центр обработки и автоматизации» (ДЦОА).
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Норвегия не станет запрещать 5G-оборудование Huawei

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США ввели санкции против Рауля Кастро

США внесли в санкционные списки первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро и его семью за причастность к нарушению прав человека.
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Как работают Яндекс.Новости?
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