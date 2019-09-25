Финансы
ТАССКурс доллара вырос до 64,32 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 17,5 копейки и составил 64,32 рубля. Курс евро прибавил 24,5 копейки и достиг отметки в 70,47 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Шоу-бизнес
Рэпер ST и Ассоль Васильева ожидают рождения первенца
Отечественный рэпер Александр Степанов, более известный как ST, на странице в Instagram опубликовал совместное фото с супругой, телеведущей Ассоль Васильевой, и написав о скором отцовстве.
Актуальные Новости 11:40
Музыка
Россию на «Детском Евровидении» представит дуэт
Отборочный концерт юных исполнителей, желавших представить Россию на «Детском Евровидении - 2019», прошел во вторник 24 сентября в московском «Вегас Сити Холле».
Экономика сегодня 24 сентября в 18:33
Общество
Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар
Маск не смог пройти мимо этого и ответил на приглашение. Как обычно, в своём Twitter-аккаунте.
Ferra 04:20
Политика
США расширили санкции против РФ
Вашингтон ввел ограничительные меры против пяти российских судов, базирующейся в Москве компании Maitime Assistance LLC и трех граждан РФ из-за нарушения санкционного режима в отношении Сирии.
Российская газета 11:10
Авто
В Сети показали шестиколесный пикап УАЗ «Патриот»
В новом видео блогеры канала «Дорого-Богато» показали УАЗ «Патриот», которому добавили одну ось и теперь никакой бездорожье ему не помеха.
SpeedMe 05:20
Политика
Лавров готовит сюрприз в ответ на невыдачу виз США
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил, что Москва готовит ответные меры после невыдачи Соединенными Штатами въездных виз некоторым членам российской делегации для участия в Генассамблее ООН.
Вести.Ru 05:36
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Происшествия
Уволенные из-за дела Голунова полицейские подали в суд
Полковник Андрей Щиров, сержант Роман Феофанов и оперативник Максим Уметбаев, которые были уволены из-за дела журналиста Ивана Голунова, которого сначала обвинили в распространении наркотиков, а потом отпустили, подали иски в Мосгорсуд к столичному главку МВД с требованием восстановить их на службе.
Московский Комсомолец 11:25
Наука
Математика упростила поиск золота
Российские математики и геофизики разработали способ повышения эффективности электромагнитного метода разведки (CSEM) месторождений золота и других руд.
BitCryptoNews 08:45
Общество
МЧС подтвердило запрет курения на балконах
МЧС России подтвердило запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов.
Ведомости 12:42
Политика
Бывший глава ДНР возглавил администрацию Элисты
Коммерсантъ 12:54
Политика
Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал, о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.
РБК вчера в 19:32
Армия и оружие
Минобороны рассказало о двух российских подлодках в Сирии
Минобороны России сообщило, что две российские подлодки находятся на базе в сирийском порту Тартус.
RT на русском 13:08
Политика
Опубликована жалоба разведки США на разговор Трампа с Зеленским
В США опубликовали текст жалобы председателю спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса США, поданная сотрудником разведки по поводу телефонного разговора американского президента Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским.
Lenta.ru 09:16
Происшествия
Самого многодетного священника России подозревают в насилии над детьми
Митрофорного протоиерея Русской православной церкви Николая Стремского обвиняют сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ – "Развратные действия в отношении несовершеннолетних", "Изнасилование", а также "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей".
Вести.Ru вчера в 15:52
Происшествия
Адвокат Кокорина найден мертвым
Представлявшая интересы Александра Протасовицкого адвокат Татьяна Прилипко написала на своей станице в социальной сети Facebook о том, что адвокат нападающего футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина Юрий Ромашов был найден мертвым.
ФедералПресс 02:16
Кино
Антивоенный фильм «Кролик Джоджо» не выйдет в российский прокат
В мировой прокат фильм выйдет 18 октября. Российские чиновники ситуацию вокруг «Кролика Джоджо» пока не комментировали.
Эхо Москвы вчера в 08:03
Политика
Лавров назвал ЕС ненадежным партнером
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что Евросоюз - это ненадежный партнер для российской стороны, который игнорирует ее желание наладить равноправное общение.
Газета.Ru вчера в 22:45
Происшествия
Суд по делу Устинова перенесли на 30 сентября
Коммерсантъ 04:04
Происшествия
При землетрясении в Стамбуле пострадали восемь человек
Восемь человек получили лёгкие ранения в результате землетрясения в Стамбуле. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
RT на русском 10:36
Шоу-бизнес
Эштон Кутчер отреагировал на откровенные мемуары экс-супруги Деми Мур
Эштон Кутчер в своем твиттере отреагировал на откровенные мемуары своей бывшей супруги Деми Мур Inside Out ("Наизнанку").
Московский Комсомолец вчера в 06:20
Гаджеты
OnePlus выпускает свой первый умный телевизор OnePlus TV
После презентации новенького флагмана OnePlus 7T, китайский производитель OnePlus представил свой первый смарт-ТВ, получивший название OnePlus TV.
ITZine.ru 12:36
Политика
Стало известно о тайном толстом телефоне Путина
Для телефонных переговоров вне своего кабинета президент России Владимир Путин использует не простой мобильник, а специальный — он толще и в нем предусмотрено несколько уровней защиты.
Lenta.ru 11:59
Музыка
Натали порадовала поклонников новым треком
Новый трек получил название «Мужчина-мечта» (16+). Премьера новой песни состоялась 26 сентября.
Newsroom24 05:36
Армия и оружие
Россия отказалась считать США миролюбивой страной
2 августа стало известно, что США усилили свой контингент в Сирии, несмотря на объявленный вывод войск.
Lenta.ru 12:44
Происшествия
Китаянка открыла аварийный выход самолета, чтобы проветрить салон
Народные новости 09:46
Технологии
Экс-глава Nokia в России займется внедрением систем «суверенного Рунета»
Для внедрения систем фильтрации трафика (Deep Packet Inspection; DPI) на сетях операторов связи России с целью реализации закона о «суверенном Рунете» была создана компания «Данные — центр обработки и автоматизации» (ДЦОА).
РБК 12:22
Технологии
Норвегия не станет запрещать 5G-оборудование Huawei
Норвегия не стала следовать призывам Госдепа США отказаться от услуг и оборудования китайской компании Huawei.
3DNews 09:28
Политика
США ввели санкции против Рауля Кастро
США внесли в санкционные списки первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро и его семью за причастность к нарушению прав человека.
RT на русском 12:43