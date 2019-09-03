Финансы

РИА НовостиРИА НовостиОфициальный курс евро снизился на 21 копейку

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 21,21 копейки - до 73,1726 рубля, курс доллара увеличился на 13,38 копейки - до 66,6235 рубля, следует из данных Банка России.
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Курсы валют ЦБ РФ на 3 сентября: 66,9072 руб/доллар США и 73,2032 руб/евро

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РИА Новости05:24

ЦБ РФ установил курс евро с 4 сентября в размере 73,2032 руб

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Динамика рубля зависит от трёх важных событий

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Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 11:02, Вашингтон
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Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка.
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Инженерный катер на воздушной подушке ИРК закончил этап госиспытаний

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Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам

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Найдены пилоты разбившегося Су-25

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В заключении было сказано о том, что глушитель без особых усилий можно сменить в полевой обстановке, а также использовать без теплопоглощающего элемента.
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Путин возмущен информацией об оскорблении чиновницей жителей Тулуна

Владимир Путин прокомментировал сообщения об оскорблении чиновницей жителей Тулуна, сообщает РИА "Новости".
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Lenta.ru 10:34
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В Петербурге открыли развязку ЗСД с Новым шоссе

В Петербурге состоялся пуск рабочего движения по новой развязке, которая соединяет ЗСД с Новым шоссе.
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В Сети появилось видео урагана «Дориан»

Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
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Скончалась актриса Зинаида Славина

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На ближайшем заседании в пятницу у Центробанка есть все основания для еще одного снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б. п.), уверены экономисты.
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Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
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Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании

Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
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Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку

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Если задуманное будет реализовано, доля выходящих на пенсию россиян, которые получат накопительную пенсию в виде единовременной выплаты, возрастет.
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«Салават Юлаев» уступил «Куньлуню» в серии буллитов

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) китайский «Куньлунь Ред Стар» обыграл «Салават Юлаев» в серии буллитов.
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Только поклонники Анджелины обрадовались, что она вновь подтвердила статус одной из самых красивых женщин мира, как актриса опять разочаровала фанатов.
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