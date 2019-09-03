Финансы

ТАССТАССКурс доллара вырос до 66,90 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 11 копеек и составил 66,90 рубля. Курс евро опустился на 14 копеек, до отметки 73,12 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Доллар и евро по официальному курсу ЦБ РФ выросли на 28 и 3 копейки соответственно

Интересант06:16

Официальный курс евро вырос до 73,2 рубля

РИА Новости05:24

Банк России повысил на 4 сентября курс доллара до 66,91 рубля

ТАСС05:24

Официальный курс доллара вырос на 28 копеек, евро — на 3

Банки.ру05:25

Банк России на 4 сентября понизил курс евро к рублю более чем на 3 копейки до 73.2032 руб., курс доллара США - более чем на 28 копеек до 66.9072 руб

АК&М06:06

Банк России повысил курс доллара на вторник до 66,62 рубля

Московский Комсомолецвчера в 21:35

Курс доллара: рублю приготовили плохие новости

Expert.ruвчера в 02:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 14:42, Вашингтон
Происшествия

В Ставропольском крае разбился Су-25

REGNUM 08:03
Политика

Скончалась сестра Юлии Тимошенко

Российская газета 14:16
Культура

Более 500 издательств представят книги на Московской книжной ярмарке

На Московской международной книжной выставке-ярмарке (ММКВЯ) свои книги представят более 500 издательств из 33 стран мира, всего на ярмарке будет около 100 тысяч книг, сообщил журналистам генеральный директор ММКВЯ Андрей Гельмиза.
РИАМО 06:06
Общество

В Беслане почтили память жертв теракта

Жители Беслана во вторник, 3 сентября, почтили память жертв теракта, произошедшего 15 лет назад в школе №1, жертвами которого стали 334 человека, из них 186 детей.
Известия 06:40
Футбол

«Ростову» запретили доступ на домашний стадион

«Управляющая компания стадиона запретила доступ на «Ростов Арену» для сотрудников команды — все пропуски и аккредитации ранее были аннулированы», — заявил Штанько.
РБК 13:22
Экономика

Минтранс назвал невозможной реконструкцию трассы М-7

Реконструкция трассы М-7 Москва — Уфа, даже частичная, обойдется дороже строительства новой трассы и поэтому становится невозможной.
РБК 11:28
Происшествия

Девочка из России утонула в бассейне в Турции

«3 сентября в бассейне отеля Maya World Beach, расположенного в курортной зоне Окурджалар (Аланья), в результате несчастного случая утонула несовершеннолетняя россиянка 2013 года рождения», — цитирует РИА Новости Касимову.
RT на русском 12:56
Технологии

«Тинькофф» запустит бесплатную соцсеть для трейдеров

Фото: iStock «Тинькофф» собирается запустить бесплатную социальную сеть «Пульс», ориентированную на трейдеров, сообщили Inc. в компании.
Inc. Russia 05:42
Происшествия

Суд вынес первый приговор по делу о беспорядках 27 июля в Москве

RT на русском 06:46
Общество

Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку

Иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать.
Lenta.ru вчера в 22:42
Политика

США ввели санкции против иранского космического агентства

Соединенные Штаты ввели во вторник санкции против Аэрокосмического исследовательского института, Космического агентства и Центра космических исследований Ирана.
ТАСС 14:24
Культура

Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции

Культуромания 10:56
Футбол

Селюк назвал игрока РПЛ, который может заиграть в «Барселоне»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк высказался по поводу гипотетического трансфера братьем Миранчуков в «Зенит» или «Барселону», а также назвал игрока, который способен заиграть за испанский клуб.
Нева Спорт 13:02
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»

Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Происшествия

СК прекратил преследование пяти фигурантов дела о беспорядках в Москве

РБК 06:38
Происшествия

В ЮАР сняли на видео схватку носорога и слона

Столкновение слона и носорога в Национальном парке Крюгера в ЮАР было снято на видео.
REGNUM 13:14
Происшествия

В Липецкой области пропала восьмилетняя девочка

Правоохранители и волонтеры разыскивают восьмилетнюю девочку, которая утром в понедельник пропала в Липецкой области, сообщает во вторник СУСК РФ по региону.
РИА Новости 04:08
Армия и оружие

Шойгу провел телефонный разговор с главой минобороны Франции

"Третьего сентября 2019 года министр обороны Российской Федерации генерал армии С.К. Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции Флоранс Парли", - говорится в сообщении.
РИА Новости 13:13
Гаджеты

Samsung выпустит складывающийся в квадрат смартфон

KudaGo 11:25
Шоу-бизнес

Корчевников странным снимком породил слухи о проблемах со здоровьем

Телепрограмма 08:43
Авто

Компакт Cadillac XT4 появится в Европе с турбодизелем

В Китае Cadillac XT4 реализуется уже год, с января по март было куплено 13 120 машин. Спрос в Европе, вероятнее, будет слабее.
SpeedMe вчера в 13:14
Культура

Александра Розенбаума прооперировали

Телеканал 360° вчера в 07:55
Армия и оружие

Эрдоган осудил авиаудар США по Идлибу

Президент Турции Тайип Эрдоган осудил авиаудар, нанесенный США по сирийскому Идлибу.
РИА Новости 14:18
Политика

Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском вчера в 14:40
Хоккей

ЦСКА — Ак Барс 3:2 (3-й период)

Обнародованы составы ЦСКА и «Ак Барса» на матч регулярного чемпионата КХЛ.
Sport24.ru 12:05
Происшествия

Два самолета столкнулись в аэропорту Шереметьево

Интерфакс 09:51
Спорт

Скончался трехкратный олимпийский чемпион

Lenta.ru 14:39
Здоровье

В Астрахани скоро откроется еще один центр диализа

Пункт А 14:00
Общество

Анастасия Заворотнюк погасила долг судебным приставам

По данным СМИ, Анастасия Заворотнюк должна была уплатить 1,6 миллиона рублей исполнительского сбора: это штрафной процент от другого долга.
Российская газета 14:05
Политика

Джонсон потерял большинство в парламенте

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потерял большинство в палате общин, сообщает Sky News.
RT на русском 11:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное