Финансы
Московский КомсомолецБанк России повысил курс доллара на вторник до 66,62 рубля
Рассчитываемая по курсам ЦБ РФ стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 69,5706 рубля.
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Происшествия
В Бурятии полицейские осуждены условно за пытки задержанных
В Бурятии трое полицейских, обвиняемые в пытках задержанных, получили условные сроки. Потерпевший хочет обжаловать решение суда.
Новый День 07:10
Происшествия
В Уфе продлили арест обвиняемой в краже 20 миллионов рублей кассирше
Российская газета 08:35
Культура
Александра Розенбаума прооперировали
Телеканал 360° вчера в 07:55
Происшествия
В горах Заполярья собака провела месяц рядом с погибшим хозяином
Российская газета 06:44
Политика
Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины
Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники близкие к переговорному процессу двух стран, сообщила, что Москва и Киев могут использовать новый план при обмене удерживаемых лиц.
Военное дело вчера в 14:42
Происшествия
Посадившего самолет в поле Героя России вернули к полетам
Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который посадил в кукурузном поле самолет Airbus А321 и спас более 230 человек, 4 сентября вернется к полетам.
Lenta.ru 08:09
Здоровье
17-летний британец потерял зрение и слух из-за пристрастия к фастфуду
Подросток из британского Бристоля лишился зрения и почти полностью потерял слух, после того как в течение десяти лет питался исключительно вредной едой.
Известия 02:00
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Политика
Конгресс США начал новое расследование против Дональда Трампа
В центре внимания расследования - предполагаемое участие Дональда Трампа в передаче денег женщинам, которые обвиняли американского президента в связях с ним.
Эхо Москвы 03:03
Футбол
Неймар и «Барселона» подали встречные иски
Нападающий "ПСЖ" Неймар подал иск в адрес "Барселоны". Каталонский клуб подал ответное исковое требование.
Pravda.Ru 08:56
Технологии
Ростех создал новый глушитель для стрелкового оружия
В заключении было сказано о том, что глушитель без особых усилий можно сменить в полевой обстановке, а также использовать без теплопоглощающего элемента.
ГЛАС.RU 06:41
Футбол
Прядкин: некоторые топ-клубы в открытую выражали недоверие Егорову
Некоторые клубы в открытую выражали недоверие Егорову, говорили, что они не видят перспектив.
Чемпионат 09:15
Происшествия
Взрыв разрушил три частных дома в пригороде Антверпена
В результате взрывной волной разрушило три частных дома, сообщает издание Gazet van Antwerpen.
РБК 08:43
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
RT на русском вчера в 14:40
Политика
Нидерланды попросили не выдавать РФ «ценного свидетеля» по делу МН17
Украине стоит оставить у себя офицера ДНР Владимира Цемаха, якобы причастного к катастрофе малайзийского «Боинга» в Донбассе.
REGNUM 08:26
Происшествия
Егору Жукову предъявили обвинение в призывах к экстремизму
Студенту-политологу Высшей школы экономики Егору Жукову предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму через интернет, ( ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса), сообщил его адвокат Леонид Соловьев.
Интерфакс 08:51
Происшествия
Два самолета столкнулись в Шереметьево
Известия 09:41
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Финансы
Курс доллара превысил 67 рублей
Курс доллара на Московской бирже поднялся на 0,33% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 13:29 мск.
ТАСС 06:49
Кино
Умерла актриса театра и кино Зинаида Славина
Советская и российская актриса театра и кино Зинаида Славина скончалась в возрасте 79 лет.
Телеканал Санкт-Петербург 05:58
Авто
Рестайлинговый Lada 4x4: опубликованы фото салона
По информации лада.онлайн, рестайлинговый Lada 4x4 получил новое торпедо с другой приборкой и пересмотренной центральной консолью.
Российская газета 03:35
Происшествия
На Урале школьники готовили массовый расстрел в годовщину Беслана
По информации издания "Между строк", двое 16-летних школьников планировали расстрелять своих одноклассников - в местной школе номер 1 и Баранчинском электромеханическом техникуме.
Московский Комсомолец 08:40
Политика
В России отказались от обрезания Sukhoi Superjet
В Минпромторге России решили отказаться от выпуска укороченной версии российского гражданского самолета Sukhoi Superjet на 75 мест из-за отсутствия спроса.
Lenta.ru 03:11
Происшествия
Омбудсмен попросил прокуратуру проверить законность задержания Азара
Московский омбудсмен Евгений Бунимович обратился в столичную прокуратуру с просьбой проверить законность действий полиции при задержании муниципального депутата Ильи Азара.
РБК 08:31
Экономика
В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра
Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.
RT на русском вчера в 04:15
Армия и оружие
Разведывательный катер на воздушной подушке прошел испытание на Волге
В ходе специальных учений в Самарской области был впервые применен амфибийный разведывательный катер на воздушной подушке ИРК.
Российская газета вчера в 08:11
Футбол
Стало известно, когда Мамаев сможет вернуться в футбол
Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал о перспективах футболиста Павла Мамаева найти себе клуб после освобождения из колонии.
Матч ТВ 09:05
Политика
Советники лидеров «нормандской четвёрки» встретились в Берлине
Советники лидеров России, Украины, Германии и Франции завершили переговоры, проходившие в Берлине.
RT на русском вчера в 17:51