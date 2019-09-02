Финансы

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецБанк России повысил курс доллара на вторник до 66,62 рубля

Рассчитываемая по курсам ЦБ РФ стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 69,5706 рубля.
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Курсы валют ЦБ РФ на 3 сентября: 66,9072 руб/доллар США и 73,2032 руб/евро

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