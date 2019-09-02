Финансы
ТАССКурс доллара вырос до 66,90 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 11 копеек и составил 66,90 рубля. Курс евро опустился на 14 копеек, до отметки 73,12 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 23:21, Вашингтон
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Путин назначил доплаты работникам первичной медпомощи
В прошлом месяце Владимир Путин в ходе совещания в Кремле по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения заявил, что пациенты российский больниц жалуются на плохие условия.
Газета.Ru 16:33
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Курс рубля в первый день торгов сентября растет сильнее к евро, чем к доллару на фоне снижения европейской валюты на рынке форекс, следует из динамики торгов на Московской бирже.
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Спасший пассажиров пилот Дамир Юсупов возвращается к полётам
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Во Франции в декабре начнется фестиваль «Русские сезоны».
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Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции
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Газета.Ru 13:34
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Су-25 разбился на Северном Кавказе
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В Сети опубликовали изображения обновленного ВАЗ-2102
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В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой
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