Финансы

ТАССТАССКурс доллара вырос до 66,90 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 11 копеек и составил 66,90 рубля. Курс евро опустился на 14 копеек, до отметки 73,12 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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