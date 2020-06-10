Финансы

Газета.RuГазета.RuКурс рубля снижается к евро в начале торгов

Курс рубля в начале торгов повышается к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. По данным на 10.06 мск, курс доллара опустился на 5 копеек и составил 68,54 рубля.
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Рубль открыл торги гэпом вниз к доллару и евро

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Рубль дешевеет к доллару и евро в начале валютных торгов

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Рубль снижается к иностранным валютам на старте торгов

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Футбольный «Спартак» заинтересовался бразильцем Пикачу

Защитник бразильского клуба «Васко да Гама» Яго Пикачу может продолжить карьеру в московском «Спартаке».
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Президент США Дональд Трамп поручил разработать программу создания флота ледоколов для Арктики и Антарктики.
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Выпуск последней программы, в которой приняла участие Юлия Норкина — покойная супруга ведущего канала НТВ Андрея Норкина — вышла в эфир.
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Большое количество больных коронавирусом выявлено в Крыму

За сутки в Республике Крым зарегистрированы 25 новых зараженных коронавирусом, сообщил сегодня глава РК Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.
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В России выявили 8779 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 8779 новых случаев заражения COVID-19, а общее число инфицированных превысило 500 тысяч, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
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Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

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