Финансы

Газета.RuГазета.RuКурс доллара вырос до 69 рублей в начале торгов

Курс рубля снижается к доллару и евро в начале торгов в четверг, 11 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Курс евро превысил ₽79 на фоне дешевеющей нефти

РБК09:38

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 69,12 рубля

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Курс евро на Мосбирже поднялся выше 79 рублей

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Установлены официальные курсы доллара и евро на длинные выходные

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Курс доллара превысил 69 рублей на открытии торгов

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Евро поднялся выше 79 рублей впервые с 20 мая

Интерфакс09:46

Доллар укрепился к рублю на торгах 11 июня

Экономика сегодня03:08
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Общество

В Пензенской области до 21 июня продлили режим повышенной готовности

Пенза, 11 июня 2020, 15:08 — REGNUM Режим повышенной готовности в Пензенской области решено продлить до 21 июня текущего года, сообщила пресс-секретарь губернатора региона Дина Черёмушкина.
REGNUM 08:08
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Шоу-бизнес

Галкин ответил на сообщения об обращении Пугачевой за госпомощью

Юморист Максим Галкин прокомментировал появившуюся информацию о том, что его жена Алла Пугачева обратилась за помощью от государства.
РИА Новости 08:02
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Происшествия

Ефремова допрашивают по делам о ДТП и сбыте ему наркотиков

Актёра Михаила Ефремова допрашивают по делам о ДТП в центре Москвы и о сбыте ему наркотиков, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.
RT на русском 09:44
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Происшествия

Дочь Ефремова ответила на сообщения о его регистрации в Telegram

РИА Новости 08:30
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Гаджеты

Бесплатные фильтры и эффекты Photoshop для смартфонов Android и iPhone. Adobe выпустила приложение Photoshop Camera

В прошлом году компания начала его тестировать и пользователям Android предлагалась превью-версия.
iXBT.com 08:16
Общество

Работающих 1 июля россиян ждет двойная оплата

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила, что оплата труда россиян, которые будут работать в день общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ, будет производиться в повышенном размере.
Газета.Ru 01:24
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Общество

ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов

Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
Российская газета 09 июня в 04:50
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Происшествия

Бывший глава «Трансфин-М» задержан по делу о мошенничестве

В отношении бывшего генерального директора лизинговой компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова возбуждено уголовного дела о мошенничестве, следует из картотеки судебных дел.
Коммерсантъ 08:33
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Происшествия

Под Рязанью похоронили погибшего в ДТП с Ефремовым Сергея Захарова

В Рязанской области похоронили Сергея Захарова, который погиб в результате ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, которое произошло 8 июня в центре Москвы.
RT на русском 08:02
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Наука

Яйцеклетки выбирают сперматозоиды определенных типов

Яйцеклетки предпочитают сперматозоидов определённых типов мужчин. Об этом сообщает «Evo-rus.com».
Evo-rus.com вчера в 11:36
49
Происшествия

В отношении мэра Норильска завели уголовное дело из-за аварии на ТЭЦ

RT на русском 09:08
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Происшествия

На западе Москвы такси столкнулось с полицейским мотоциклом

ТАСС 08:49
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Общество

В Красноярском крае режим самоизоляции продлили на месяц

В правительстве Красноярского края рассказали о том, что режим самоизоляции в крае решено продлить до 12 июля.
ТВ-Енисей 02:10
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Происшествия

Украинский радикал Стерненко официально стал подозреваемым в убийстве

REGNUM 06:59
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Общество

Власти Москвы публично удалят все пропуска

Напомним, что пропускная система в Москве действовала с середины апреля и была отменена 9 июня.
Российская газета 09:05
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Здоровье

89 случаев коронавируса выявлено среди приезжих в Псковской области

Александр Нестерук отметил, что среди приезжих заболевание выявлено у 50 граждан Киргизии, 25 – жителей Санкт-Петербурга, 9 – жителей Ленинградской области и 5 – другие регионы России.
Псковское агентство информации 08:32
Общество

В Краснодарском крае отменили пропускной режим

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев решил отменить пропуска для передвижения между муниципалитетами, сообщает "Кубань-24".
Газета.Ru 09:32
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Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $40

Нефть марки Brent упала на 4,8% и торгуется на уровне $39,6 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне.
Коммерсантъ 08:44
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Общество

Опубликовано видео задержания готовивших теракт в Крыму

Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила теракт в Крыму, который готовили пятеро граждан России.
Газета.Ru вчера в 11:22
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Экономика

Потанин предложил «РусАлу» отказаться от дивидендов

Ранее глава «Норильского никеля» уже предлагал «РусАлу» отказаться от дивидендных выплат в пользу модернизации производства, однако весной в интервью Bloomberg он сообщил, что эта инициатива была отвергнута.
REGNUM 07:37
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Шоу-бизнес

Светлана Пермякова преобразилась после карантина

Актриса Светлана Пермякова, особенно полюбившаяся поклонникам после съемок в комедийном сериале «Интерны», преобразилась после карантина.
Невские Новости вчера в 20:20
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Политика

Ищенко объяснил, почему Трамп выводит войска США из Германии

На днях президент США Дональд Трамп распорядился сократить численность американских военных в ФРГ с 52 тысяч до 25 тысяч.
Украина.ру вчера в 23:15
Общество

Депздрав Москвы объяснил расхождение данных по смертности с оперштабом

Департамент здравоохранения Москвы объяснил расхождение своих данных по смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 и данных, опубликованных на сайте стопкоронавирус.рф.
RT на русском 06:12
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Интернет

Microsoft объявила о запуске продукта на основе биткоина

Корпорация Microsoft объявила о запуске сети децентрализованных идентификаторов (DID), которая работает в частности на основе блокчейна биткоина.
РБК 09:27
Футбол

«Локомотив» предлагает Баделю и Йоветичу зарплату в 3-3,5 миллиона евро

Каждому из балканцев предлагаются годовые оклады в районе 3-3,5 миллиона евро.
Спорт-Экспресс 08:30
Политика

Екатерина Толстикова назначена заместителем главы Минпросвещения РФ

Махачкалинские известия 07:35
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Общество

Кого коснется индексация пенсии с 1 июля

Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 06:33
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Общество

В Нижегородской области отменят QR-коды

QR-коды, необходимые для выхода из дома, отменяются в Нижегородской области с 12 июня, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 08:43
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Политика

В Кремле рассчитывают, что идеи новых санкций США не будут реализованы

В Кремле рассчитывают, что предложения о новых санкциях США против России не будут реализованы, рестрикции не способствуют нормализации двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:38
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Авто

«Автокод» назвал основные ошибки при покупке автомобиля с пробегом

Эксперт сервиса «Автокод» Александр Кульчицкий назвал четыре основных ошибки, совершаемых покупателями на вторичном рынке.
Автоновости дня вчера в 04:50
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