Курс рубля снижается к доллару и евро в начале торгов в четверг, 11 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара вырос до 69 рублей в начале торгов

Общество В Пензенской области до 21 июня продлили режим повышенной готовности Пенза, 11 июня 2020, 15:08 — REGNUM Режим повышенной готовности в Пензенской области решено продлить до 21 июня текущего года, сообщила пресс-секретарь губернатора региона Дина Черёмушкина. 17

Общество Работающих 1 июля россиян ждет двойная оплата Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила, что оплата труда россиян, которые будут работать в день общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ, будет производиться в повышенном размере. 1,7K

Общество ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей. 162

Происшествия Бывший глава «Трансфин-М» задержан по делу о мошенничестве В отношении бывшего генерального директора лизинговой компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова возбуждено уголовного дела о мошенничестве, следует из картотеки судебных дел. 1

Происшествия Под Рязанью похоронили погибшего в ДТП с Ефремовым Сергея Захарова В Рязанской области похоронили Сергея Захарова, который погиб в результате ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, которое произошло 8 июня в центре Москвы. 202

Общество В Красноярском крае режим самоизоляции продлили на месяц В правительстве Красноярского края рассказали о том, что режим самоизоляции в крае решено продлить до 12 июля. 449

Общество Власти Москвы публично удалят все пропуска Напомним, что пропускная система в Москве действовала с середины апреля и была отменена 9 июня. 6

Здоровье 89 случаев коронавируса выявлено среди приезжих в Псковской области Александр Нестерук отметил, что среди приезжих заболевание выявлено у 50 граждан Киргизии, 25 – жителей Санкт-Петербурга, 9 – жителей Ленинградской области и 5 – другие регионы России.

Общество В Краснодарском крае отменили пропускной режим Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев решил отменить пропуска для передвижения между муниципалитетами, сообщает "Кубань-24". 349

Энергетика Цена нефти Brent упала ниже $40 Нефть марки Brent упала на 4,8% и торгуется на уровне $39,6 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне. 4

Экономика Потанин предложил «РусАлу» отказаться от дивидендов Ранее глава «Норильского никеля» уже предлагал «РусАлу» отказаться от дивидендных выплат в пользу модернизации производства, однако весной в интервью Bloomberg он сообщил, что эта инициатива была отвергнута. 127

Шоу-бизнес Светлана Пермякова преобразилась после карантина Актриса Светлана Пермякова, особенно полюбившаяся поклонникам после съемок в комедийном сериале «Интерны», преобразилась после карантина. 1

Политика Ищенко объяснил, почему Трамп выводит войска США из Германии На днях президент США Дональд Трамп распорядился сократить численность американских военных в ФРГ с 52 тысяч до 25 тысяч.

Интернет Microsoft объявила о запуске продукта на основе биткоина Корпорация Microsoft объявила о запуске сети децентрализованных идентификаторов (DID), которая работает в частности на основе блокчейна биткоина.