Финансы

RT на русскомRT на русскомКурс доллара превысил 69 рублей на открытии торгов

На открытии торгов в четверг, 11 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 57 копеек — до 69,07 рубля.
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Курс доллара превысил 69 рублей на открытии торгов

RT на русском03:04

Евро поднялся выше 79 рублей впервые с 20 мая

Интерфакс09:46

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 79 рублей

ТАСС09:31

Установлены официальные курсы доллара и евро на длинные выходные

Росбалт06:16

Курс евро превысил ₽79 на фоне дешевеющей нефти

РБК09:55

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 69,12 рубля

Банки.ру04:36

Доллар укрепился к рублю на торгах 11 июня

Экономика сегодня03:08
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Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 10:28, Ашберн
Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
1,2K
Политика

Ищенко объяснил, почему Трамп выводит войска США из Германии

На днях президент США Дональд Трамп распорядился сократить численность американских военных в ФРГ с 52 тысяч до 25 тысяч.
Украина.ру вчера в 23:15
Политика

Шойгу отчитался Путину о готовности к параду Победы в Москве

Политическая Экспертиза 09:54
Происшествия

Ефремова доставили на допрос по делам о ДТП и сбыте наркотиков

Актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП, доставили в Главное следственное управление московского ГУ МВД для проведения допроса по делам о сбыте ему наркотиков и произошедшей автомобильной аварии.
Известия 09:34
2,3K
Транспорт

Минтранс объявил о новых железнодорожных маршрутах в Крым

В пресс-релизе министерства отмечается, что после того, как глава Республики Крым Сергей Аксенов объявил об открытии туристического сезона на полуострове с 1 июля, последовал рост продаж ж/д билетов на полуостров.
ТАСС вчера в 13:58
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Энергетика

Цена на нефть Brent упала ниже 40 долларов за баррель

Цены опустились ниже 40 долларов за баррель, следует из данных лондонской биржи ICE. Такой отметки топливо достигло в 15:29 мск.
Компания 08:39
Общество

В России стартуют выплаты опекунам инвалидов и пенсионеров

В России стартуют выплаты волонтерам, взявшим на временное попечительство пенсионеров, инвалидов, детей-сирот или оставшихся без родительского попечения, сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru 02:38
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Происшествия

Уральский завод отозвал аппараты ИВЛ после пожаров

Екатеринбург, 10 июня 2020, 09:38 — REGNUM Уральский приборостроительный завод (Екатеринбург) отозвал аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров, произошедших в российских больницах.
REGNUM вчера в 02:38
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Шоу-бизнес

Галкин ответил на сообщения об обращении Пугачевой за госпомощью

Юморист Максим Галкин прокомментировал появившуюся информацию о том, что его жена Алла Пугачева обратилась за помощью от государства.
РИА Новости 08:02
17
Происшествия

У бывших руководителей Аграрного университета проводятся обыски

Обыски проводятся у проректора по экономике и развитию имущественного комплекса Алексея Люлина и бывшего начальника коммерческого управления университета Александра Урванцева.
Мойка78 06:25
12
Общество

Кого коснется индексация пенсии с 1 июля

Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 06:33
40
Политика

МИД России назвал желание США причислить РФ к спонсорам терроризма хамством

В докладе предлагается считать Россию спонсором терроризма за поддержку Корпуса стражей исламской революции Ирана, ливанского движения «Хезболла» и радикальной группировки «Талибан» (запрещена в России).
News.ru 10:18
Происшествия

Дочь Ефремова ответила на сообщения о его регистрации в Telegram

РИА Новости 08:30
172
Экономика

Сбербанк договорился о покупке доли сервиса 2ГИС

Сбербанк получит контрольный пакет в картографическом сервисе 2ГИС и подписал обязывающие документы об инвестициях в развитие данной компании.
Известия 03:32
332
Происшествия

Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым

Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области.
REGNUM 09:49
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Происшествия

В Москве полицейский на мотоцикле попал в аварию с такси

Российская газета 09:09
22
Политика

Путин поддержал планы Белозерцева пойти на выборы в Пензенской области

Президент пожелал Ивану Белозерцеву успехов на выборах губернатора Пензенской области.
Российская газета 08:42
48
Происшествия

Главного инженера ТЭЦ в Норильске арестовали по делу о разливе топлива

В конце мая на ТЭЦ энергетической компании, которой владеет Норникель, произошла утечка дизельного топлива.
Эхо Москвы 10:05
3
Политика

Украина констатировала невозможность подачи воды в Крым

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль констатировал невозможность подачи воды в Крым, передает «Укринформ».
Lenta.ru 10:12
Общество

Навальный нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость на 720 млн

Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что у пожилых родителей руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой четыре квартиры в Москве общей стоимостью 655 миллионов рублей, дом в Ницце на 40 миллионов, а также 600-метровый дом в Подмосковье, стоимостью около 25 миллионов.
Собеседник вчера в 09:22
90
Общество

Медик рассказал о визуальных признаках коронавируса

Врач-патологоанатом Александр Эдигер рассказал о визуальных признаках заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 09:54
38
Происшествия

СК изучит видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД

РИА Новости 06:19
250
Политика

Эксперт: непродление СНВ-3 грозит планам ядерной модернизации США

Отказ от продления российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) грозит Соединенным Штатам подрывом национальной поддержки планов ядерной модернизации.
ТАСС вчера в 16:58
Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

РИА Новости 06:10
1,2K
Армия и оружие

Как избавиться от иностранных деталей в российской военной технике

Совбез России обсуждает меры по снижению зависимости российской оборонки от иностранных поставок - об этом заявил глава СБ Николай Патрушев.
Взгляд.ру 10:00
Общество

Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов

Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов.
Российская газета 03:06
1K
Политика

В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы

В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Piter.tv вчера в 07:12
84
Армия и оружие

Конгресс США выделил $250 млн на помощь Украине в сфере безопасности

Конгресс США утвердил пакет помощи Украине в сфере безопасности на 2020 финансовый год на сумму $250 млн, сообщает министерство обороны Украины.
Интерфакс 10:09
Общество

В Нижегородской области отменят QR-коды

QR-коды, необходимые для выхода из дома, отменяются в Нижегородской области с 12 июня, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 08:43
34
Общество

В Краснодарском крае отменили пропускной режим

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев решил отменить пропуска для передвижения между муниципалитетами, сообщает "Кубань-24".
Газета.Ru 09:32
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