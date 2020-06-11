Финансы
RT на русскомКурс доллара превысил 69 рублей на открытии торгов
На открытии торгов в четверг, 11 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 57 копеек — до 69,07 рубля.
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Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
Политика
Ищенко объяснил, почему Трамп выводит войска США из Германии
На днях президент США Дональд Трамп распорядился сократить численность американских военных в ФРГ с 52 тысяч до 25 тысяч.
Украина.ру вчера в 23:15
Политика
Шойгу отчитался Путину о готовности к параду Победы в Москве
Политическая Экспертиза 09:54
Происшествия
Ефремова доставили на допрос по делам о ДТП и сбыте наркотиков
Актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП, доставили в Главное следственное управление московского ГУ МВД для проведения допроса по делам о сбыте ему наркотиков и произошедшей автомобильной аварии.
Известия 09:34
Транспорт
Минтранс объявил о новых железнодорожных маршрутах в Крым
В пресс-релизе министерства отмечается, что после того, как глава Республики Крым Сергей Аксенов объявил об открытии туристического сезона на полуострове с 1 июля, последовал рост продаж ж/д билетов на полуостров.
ТАСС вчера в 13:58
Энергетика
Цена на нефть Brent упала ниже 40 долларов за баррель
Цены опустились ниже 40 долларов за баррель, следует из данных лондонской биржи ICE. Такой отметки топливо достигло в 15:29 мск.
Компания 08:39
Общество
В России стартуют выплаты опекунам инвалидов и пенсионеров
В России стартуют выплаты волонтерам, взявшим на временное попечительство пенсионеров, инвалидов, детей-сирот или оставшихся без родительского попечения, сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru 02:38
Происшествия
Уральский завод отозвал аппараты ИВЛ после пожаров
Екатеринбург, 10 июня 2020, 09:38 — REGNUM Уральский приборостроительный завод (Екатеринбург) отозвал аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров, произошедших в российских больницах.
REGNUM вчера в 02:38
Шоу-бизнес
Галкин ответил на сообщения об обращении Пугачевой за госпомощью
Юморист Максим Галкин прокомментировал появившуюся информацию о том, что его жена Алла Пугачева обратилась за помощью от государства.
РИА Новости 08:02
Происшествия
У бывших руководителей Аграрного университета проводятся обыски
Обыски проводятся у проректора по экономике и развитию имущественного комплекса Алексея Люлина и бывшего начальника коммерческого управления университета Александра Урванцева.
Мойка78 06:25
Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 06:33
Политика
МИД России назвал желание США причислить РФ к спонсорам терроризма хамством
В докладе предлагается считать Россию спонсором терроризма за поддержку Корпуса стражей исламской революции Ирана, ливанского движения «Хезболла» и радикальной группировки «Талибан» (запрещена в России).
News.ru 10:18
Экономика
Сбербанк договорился о покупке доли сервиса 2ГИС
Сбербанк получит контрольный пакет в картографическом сервисе 2ГИС и подписал обязывающие документы об инвестициях в развитие данной компании.
Известия 03:32
Происшествия
Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым
Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области.
REGNUM 09:49
Происшествия
В Москве полицейский на мотоцикле попал в аварию с такси
Российская газета 09:09
Политика
Путин поддержал планы Белозерцева пойти на выборы в Пензенской области
Президент пожелал Ивану Белозерцеву успехов на выборах губернатора Пензенской области.
Российская газета 08:42
Происшествия
Главного инженера ТЭЦ в Норильске арестовали по делу о разливе топлива
В конце мая на ТЭЦ энергетической компании, которой владеет Норникель, произошла утечка дизельного топлива.
Эхо Москвы 10:05
Политика
Украина констатировала невозможность подачи воды в Крым
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль констатировал невозможность подачи воды в Крым, передает «Укринформ».
Lenta.ru 10:12
Общество
Навальный нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость на 720 млн
Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что у пожилых родителей руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой четыре квартиры в Москве общей стоимостью 655 миллионов рублей, дом в Ницце на 40 миллионов, а также 600-метровый дом в Подмосковье, стоимостью около 25 миллионов.
Собеседник вчера в 09:22
Общество
Медик рассказал о визуальных признаках коронавируса
Врач-патологоанатом Александр Эдигер рассказал о визуальных признаках заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 09:54
Политика
Эксперт: непродление СНВ-3 грозит планам ядерной модернизации США
Отказ от продления российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) грозит Соединенным Штатам подрывом национальной поддержки планов ядерной модернизации.
ТАСС вчера в 16:58
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
РИА Новости 06:10
Армия и оружие
Как избавиться от иностранных деталей в российской военной технике
Совбез России обсуждает меры по снижению зависимости российской оборонки от иностранных поставок - об этом заявил глава СБ Николай Патрушев.
Взгляд.ру 10:00
Общество
Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов
Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов.
Российская газета 03:06
Политика
В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы
В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Piter.tv вчера в 07:12
Армия и оружие
Конгресс США выделил $250 млн на помощь Украине в сфере безопасности
Конгресс США утвердил пакет помощи Украине в сфере безопасности на 2020 финансовый год на сумму $250 млн, сообщает министерство обороны Украины.
Интерфакс 10:09
Общество
В Нижегородской области отменят QR-коды
QR-коды, необходимые для выхода из дома, отменяются в Нижегородской области с 12 июня, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 08:43
Общество
В Краснодарском крае отменили пропускной режим
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев решил отменить пропуска для передвижения между муниципалитетами, сообщает "Кубань-24".
Газета.Ru 09:32