Финансы

Газета.RuГазета.RuКурс доллара вырос до 69 рублей в начале торгов

Курс рубля снижается к доллару и евро в начале торгов в четверг, 11 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Установлены официальные курсы доллара и евро на длинные выходные

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