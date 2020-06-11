Финансы
Газета.RuКурс доллара вырос до 69 рублей в начале торгов
Курс рубля снижается к доллару и евро в начале торгов в четверг, 11 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Общество
В Нижегородской области открываются парки
Нижегородские парки и скверы снова будут открыты для отдыхающих. Нижегородцы смогут посещать их с 12 июня.
Гипер НН 09:32
Технологии
Обновление Windows 10 доступно для широкого круга пользователей
Компания Microsoft открыла доступ к новому обновлению операционной системы Windows 10 для более широкого круга пользователей.
Деловое.ТВ вчера в 06:32
Политика
В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз
Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции.
РИА Новости 08:04
Происшествия
Ефремова допрашивают по делам о ДТП и сбыте ему наркотиков
Актёра Михаила Ефремова допрашивают по делам о ДТП в центре Москвы и о сбыте ему наркотиков, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.
RT на русском 09:44
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $40
Нефть марки Brent упала на 4,8% и торгуется на уровне $39,6 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне.
Коммерсантъ 08:44
Происшествия
В Калужской области выпал из окна оставленный один дома ребенок
В Кирове восьмилетний мальчик, оставленный без присмотра родителей, выпал из окна с пятого этажа.
РБК 09:27
Армия и оружие
США заявили о «перехвате» российских бомбардировщиков возле Аляски
В США заявили о «перехвате» российских бомбардировщиков возле Аляски.
Evo-rus.com 02:30
Политика
Навальный оказался популярнее Путина у россиян 40–54 лет
Для людей в возрасте 40–54 лет более интересным общественным деятелем оказался Алексей Навальный.
Ведомости 06:29
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
РИА Новости 06:10
Экономика
В США появилось еще полтора миллиона безработных
Сегодня ведомство сообщило о том, что за период с 31 мая по 6 июня количество новых заявок на пособие по безработице составило 1,542 миллиона, тогда как неделей ранее было зарегистрировано почти 1,9 миллиона заявок.
Новостной фронт 09:42
Общество
Россияне становятся финансово независимыми в среднем в 26 лет
Среднестатистический россиянин достигает финансовой независимости к 26 годам, следует из опроса, проведенного компанией «Сбербанк страхование жизни» (есть у РБК).
Коммерсантъ 00:15
Происшествия
Суд арестовал экс-министра связи Кировской области Юрия Палюха
Первомайский районный суд Кирова заключил под стражу бывшего министра информационных технологий и связи Кировской области Юрия Палюха, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями и растрате.
ТАСС 06:23
Транспорт
Минтранс объявил о новых железнодорожных маршрутах в Крым
ТАСС вчера в 13:58
Политика
Екатерина Толстикова назначена заместителем главы Минпросвещения РФ
Махачкалинские известия 07:35
Политика
Путин поддержал планы Белозерцева пойти на выборы в Пензенской области
Президент пожелал Ивану Белозерцеву успехов на выборах губернатора Пензенской области.
Российская газета 08:42
Футбол
Уткин назвал Семина переоцененным тренером
Известный блогер Василий Уткин поделился мнением о бывшем главном тренере «Локомотива» Юрии Семине.
Bookmaker-ratings.ru 09:04
Политика
Посла Украины вызвали в МИД Грузии из-за заявлений Саакашвили
Как передает ТАСС, в МИД Грузии будет вызван посол Украины Игорь Долгов после того, как Саакашвили пообещал активно вмешиваться в парламентские выборы в своей родной республике этой осенью.
Российская газета 07:56
Армия и оружие
Индия начала массово перебрасывать танки Т-90 на границу с Китаем
В информагентстве Defence Blog сообщают о том, что Индия решила перебросить к границе с КНР большое количество танков Т-90.
Discover24 08:13
Происшествия
Под Рязанью похоронили погибшего в ДТП с Ефремовым Сергея Захарова
В Рязанской области похоронили Сергея Захарова, который погиб в результате ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, которое произошло 8 июня в центре Москвы.
RT на русском 08:02
Шоу-бизнес
Телеведущая Ксения Бородина поздравила старшую дочь с 11-летием
Ксения Бородина поздравила старшую дочь Марусю с 11-летием.
Дни24 вчера в 07:55
Политика
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском вчера в 16:55
Происшествия
На Кубани за сутки подтверждено 80 случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 11 июня 2020, 10:50 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за сутки в Краснодарском крае, сообщили 11 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:50
Шоу-бизнес
Арина Шарапова рассказала «историю большого обмана» Михаила Ефремова
Телеведущая отметила, что все случившееся с артистом можно назвать "историей большого обмана".
iReactor вчера в 03:00
Шоу-бизнес
Разин вспомнил, как пьяный Ефремов «вызывал ужас у всех»
Свободная Пресса 08:45
Общество
Из-за коронавируса губернатор Кузбасса выпустил новое распоряжение
Режим повышенной готовности продлён до 21 июня. Такое распоряжение подписал Сергей Цивилёв в четверг.
ВашГород.ру 07:18
Общество
Российским пенсионерам готовят единовременные выплаты
Пожилые граждане России могут рассчитывать на единовременную денежную выплату, сумма составит около 2 тысяч рублей.
Экономика сегодня 03:01