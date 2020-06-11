Курс рубля снижается к доллару и евро в начале торгов в четверг, 11 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара вырос до 69 рублей в начале торгов

Общество В Нижегородской области открываются парки Нижегородские парки и скверы снова будут открыты для отдыхающих. Нижегородцы смогут посещать их с 12 июня.

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Политика В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции. 9

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Происшествия На Кубани за сутки подтверждено 80 случаев заражения коронавирусом Краснодар, 11 июня 2020, 10:50 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за сутки в Краснодарском крае, сообщили 11 июня в региональном оперативном штабе. 1,6K