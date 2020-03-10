Курс доллара замедлил рост до 3,44% и составил ₽70,93 по состоянию на 13:57 мск, свидетельствуют данные Московской биржи. Максимальное значение курса рубля с открытия торгов — ₽70,68. Курс евро растет на 3,82%, до ₽80,47.

Курс доллара опустился ниже 71 рубля на Московской бирже

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