Финансы

РБКРБККурс доллара вырос до ₽72,99 на открытии торгов

Курс доллара вырос на 6,11% до ₽72,77 по состоянию на 10:01 мск, свидетельствуют данные Московской биржи. Максимальное значение с открытия торгов составило ₽72,99. Курс евро растет на 6,41%, до ₽82,48.
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Курс доллара на старте торгов подскочил до 72,77 рублей

РИА Новости03:48

Курс доллара вырос до ₽72,99 на открытии торгов

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Стоимость доллара превысила 72 рубля на открытии торгов

Коммерсантъ03:13

Курс доллара на открытии торгов подскочил на 4,2 рубля

ПРАЙМ03:02
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Комментарии

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