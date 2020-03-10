Курс доллара вырос на 6,11% до ₽72,77 по состоянию на 10:01 мск, свидетельствуют данные Московской биржи. Максимальное значение с открытия торгов составило ₽72,99. Курс евро растет на 6,41%, до ₽82,48.

Курс доллара вырос до ₽72,99 на открытии торгов

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